Affari Tuoi, per Stefano De Martino è giunta l’ora del confronto con Paolo Bonolis

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IPA Stefano De Martino

A far compagnia agli italiani in quest’ultima domenica sera di marzo c’è, come sempre, Affari Tuoi. Il gioco dove vincono i più audaci – e fortunati – torna su Rai1 con alla conduzione Stefano De Martino, affiancato dall’irresistibile Herbert Ballerina. La puntata non è tra le più fortunate, neppure per il presentatore, che viene più volte paragonato al suo più noto predecessore, il mitico Paolo Bonolis.

Emanuela sfortunata ad Affari Tuoi

Pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 29 marzo è Emanuela da Bassano del Grappa che, dopo ben 26 puntate dietro al banco, si prende finalmente il suo posto al centro dello studio. L’elegante amministratrice di condomini – sono ben 60 gli stabili sotto il suo controllo – si fa accompagnare dal marito Yuri, detto tutina. Lo strano soprannome Yuri se l’è guadagnato grazie alle spumeggianti esibizione con la tribute band dei Queen di cui è leader.

A guardare casa mamma Emanuela e papà Yuri ci sono ben 5 gatti, 1 cagnolino e 3 bei ragazzini: Dennis, Tommy e Christian. I figli che, per questa sera, non hanno dovuto litigare a chi sparecchia non saranno tuttavia rimasti contenti. La partita di Emanuela, seppur sembrava iniziata al meglio, si è conclusa con una disfatta senza precedenti. In finale arrivano solo due opzioni blu e la pacchista lombarda finisce il gioco con appena 200 euro nel proprio pacco.

Spera infine nel montepremi da 100.000 euro riservato alla Regione fortunata. Ma nulla di fatto: la scelta dell’amministratrice lombarda e del marito canterino non è quella giusta. La coppia torna a casa a mani (quasi) vuote. D’altronde non si può sempre vincere… e Affari Tuoi ce lo ricorda spesso e volentieri.

Stefano De Martino, il paragone con Paolo Bonolis

Il simpatico Yuri continua, di fronte all’apertura di ogni singolo pacco, a ripetere una frase che non sarà affatto nuova agli spettatori Rai. “Scavicchi ma non apra” scherza il marito di Emanuela. Il riferimento è chiaro: “scavicchi” fu un neologismo frutto della mente fina e della lingua sciolta di Paolo Bonolis, il conduttore che rese Affari Tuoi uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Bonolis fu il primo conduttore della prima edizione italiana di Affari Tuoi nell’ormai lontano 2003. All’epoca il programma durava appena 20 minuti e concorreva in termini di share con l’allora imbattibile Striscia la Notizia. Bonolis compì il miracolo: il gioco dei pacchi divenne un fenomeno nazionale, superò la rivale Mediaset con picchi di share di oltre il 25% e raddoppiò le puntate inizialmente previste, ottenendo anche speciali in prima serata e anticipazioni dal Festival di Sanremo.

Ed è forse proprio Paolo Bonolis l’unico tra i numerosi conduttori di Affari Tuoi cui è possibile paragonare Stefano De Martino. Seppur con stili agli antipodi – Bonolis era colto, schietto, canzonatorio; De Martino è popolare, empatico e caciarone – sono entrambi riusciti a tenere milioni di spettatori incollati di fronte allo schermo in uno degli orari in cui è più difficile farlo, serata dopo serata, feriali e festivi, lanciando tormentoni, innovando, scoprendo nuovi talenti e, soprattutto, dando del filo da torcere a Mediaset.