Affari Tuoi, Stefano De Martino confessa di aver fatto un fioretto e Martina torna a ballare

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IPA Stefano De Martino

La puntata del 23 maggio di Affari Tuoi conquista, ancora una volta, il pubblico con un mix di perfetto fra il gioco dei concorrenti, le esibizioni dei protagonisti dello show e la bravura di Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Virginia perde tutto sul finale

A giocare la puntata del 23 maggio di Affari Tuoi è Virginia del Friuli Venezia Giulia. La concorrente ha raccontato a Stefano De Martino di essere originaria di Martignaccio, paese in provincia di Udine, e di lavorare come sviluppatrice sito web ed esperta di comunicazione.

La pacchista, presente da quasi 30 puntate nello show, ha deciso di giocare la sua partita accompagnata dal compagno Gabriele. Da subito il pubblico ha notato la notevole altezza dell’uomo che ha svelato di aver giocato a beach volley e pallavolo, proprio per mettere a frutto questa sua qualità.

Dettaglio non secondario, Virginia ha annunciato a Stefano De Martino di essere incinta di cinque mesi e mezzo. Il bimbo che nascerà è un maschietto e si chiamerà Ludovico. La concorrente ha iniziato a giocare dopo aver pescato il pacco numero 11.

L’inizio di Virginia ad Affari Tuoi è stato ottimo. La concorrente infatti ha realizzato una serie di tiri fortunati e ha rifiutato la prima offerta del Dottore da 40mila euro. Dopo qualche tiro la pacchista ha ceduto, scegliendo di abbandonare il suo pacco (che si è scoperto dopo conteneva Gennarino) per prendere il pacco numero 1.

Nel corso della puntata è tornata anche a ballare Martina Miliddi. Profetiche le parole del conduttore che aveva detto a Virginia: “Vorrei che trovassi Martina, perché non balla da ieri!”. Dopo l’esibizione della ballerina, Virginia ha continuato a giocare, ma la situazione è precipitata velocemente.

La coppia ha rifiutato l’offerta del Dottore da 44mila euro, poco dopo si è trovata a perdere i premi da 100mila e da 75mila euro. Quando anche il pacco da 300mila euro è andato in fumo, il Dottore ha offerto un assegno da 20mila euro. Virginia ha rifiutato anche questa offerta, ma la sua decisione non è stata premiata. Il suo pacco infatti conteneva l’invenzione di Herbert Ballerina. La concorrente ha tentato comunque di tornare a casa con qualcosa, puntando sulla Regione Fortunata.

La pacchista ha scelto la Sardegna per il premio da 100mila euro e il Piemonte per quello da 50mila euro. Peccato che la regione vincente fosse la Calabria. Alla fine dunque Virginia e suo marito sono tornati a casa a mani vuote.

Il fioretto di Stefano De Martino svelato ad Affari Tuoi

Nel corso della puntata, come sempre, non sono mancati momenti divertenti, ma anche piccole rivelazioni. Stefano De Martino, ad esempio, ha raccontato di aver fatto un fioretto. Durante uno scambio di battute con Herbert Ballerina ha rivelato di aver rinunciato, ormai da mesi, a bere alcolici.

“Sto facendo il fioretto di maggio”, ha detto ed Herbert, suo amico anche lontano dagli studi televisivi, ha confermato, prendendolo in giro: “È vero e per questo non possiamo neanche più uscire. Ma scusa, il fioretto fallo a febbraio, non a maggio! – ha esclamato – A maggio si esce, c’è aria di primavera”.