Chi è Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia

Paola Toeschi è la terza moglie di Dodi Battaglia, celebre cantante dei Pooh, con una storia personale molto forte di dolore e rinascita. Classe 1951, Dodi ha alle spalle una carriera ricca di successi, ma anche una vita sentimentale piuttosto movimentata.

Quando era molto giovane ha sposato Louise Van Buren, da cui ha avuto due figlie: Sara Elisabeth e Serena Grace. Poco dopo la love story è terminata e il chitarrista ha ritrovato il sorriso fra le braccia di Loretta Lanfredi da cui ha avuto Daniele. In seguito Dodi si è innamorato di Alessandra Merluzzi, pilota che ha sposato e a cui è rimasto legato sino alla fine degli anni Novanta. Dopo la separazione, Battaglia ha conosciuto l’attrice Paola Toeschi, che ha sposato e da cui ha avuto la sua quarta figlia, Sofia.

Paola è il grande amore di Dodi Battaglia, ma anche una donna forte e coraggiosa. L’attrice infatti nel 2010 ha scoperto di avere un tumore al cervello e ha affrontato una lunga battaglia che è riuscita a vincere grazie al supporto dei medici e alla fede. Un’esperienza unica che ha raccontato in un libro Più forte del male. “Fino alla sera prima stavo bene – ha raccontato a La Stampa -, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”.

Da quell’ottobre del 2010 per Paola Toeschi e Dodi è iniziata una battaglia fatta di interventi e terapie. “Pensavo a mia figlia, che era piccolina e sarebbe rimasta sola, e mi chiedevo perché fosse capitato a me – ha ricordato l’attrice -. Non ero una credente, o meglio avevo una fede superficiale. Poi un giorno, dopo l’intervento, leggo il libro di uno psichiatra francese, David Servan-Schreiber, che consigliava la preghiera come strumento terapeutico: scandisce il tuo respiro, ti aiuta a tranquillizzarti”.

In quel periodo difficile Dodi Battaglia è rimasto sempre accanto a Paola ed è stato lui a suggerirle di andare a Medjugorje. “Ci sono andata la prima volta nel giugno del 2013, non so cosa mi sia successo – ha detto -. So però che da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa, quel luogo mi ha trasmesso un’energia enorme. Ho iniziato a pregare, a ringraziare la Madonna per il regalo che mi aveva dato. Ho ringraziato per la malattia, perché se non ci fosse stata non avrei potuto avere questa esperienza”.