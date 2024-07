Paola Perego e il dolce messaggio per il marito Lucio Presta dopo il drammatico incidente

Fonte: IPA Paola Perego e Lucio Presta si amano dal 2001

Paola Perego sempre accanto al marito Lucio Presta, soprattutto in questo periodo così duro e complicato. Di recente l’agente dei Vip è rimasto coinvolto in un incidente con il trattore mentre stava lavorando il suo terreno nelle campagne della Sabina, una zona del Lazio. Nella caduta si è procurato delle fratture alle costole e a una spalla ed è rimasto “vivo per miracolo”. Dopo l’operazione la convalescenza e proprio in questi giorni di recupero può contare sul sostegno della moglie Paola, al suo fianco da oltre venti anni.

Paola Perego: come sta Lucio Presta dopo l’incidente con il trattore

Paola Perego ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del marito Lucio Presta, alle prese con un lungo periodo di convalescenza. La conduttrice ha postato su Instagram una foto con l’agente: nello scatto la Perego nasconde teneramente il volto poggiandolo sulla spalla del marito; lui, dal canto suo, si mostra sorridente e la sua guarigione sembra già ad un ottimo punto. Altrettanto eloquente la didascalia scritta da Paola Perego a corredo della foto: “Step by step, forza ragazzo”, con tanto di cuore rosso. Molto probabilmente dunque Presta è in fase di recupero e starà sicuramente seguendo un iter medico per ritrovare la sua forma.

In risposta al post di Paola Perego con Lucio Presta non sono mancati i messaggi di affetto e vicinanza dei follower e personaggi noti. Come Antonella Clerici che ha commentato con un cuore: anche la bionda presentatrice è alle prese con dei problemi di salute dopo un tempestivo intervento di rimozione delle ovaie.

Cuori pure da parte di Nunzia De Girolamo ed Elisa Isoardi. “Forza, forza”, ha invece scritto Monica Setta. Emoji col bicipite in segno di forza e coraggio, invece, da parte di Simona Ventura, Giulio Golia e Manuela Villa e tanti altri fan della coppia, unita e affiatata dal 2001.

L’incidente di Lucio Presta con il trattore

A lanciare la notizia dell’incidente di Lucio Presta con il trattore era stata Novella 2000: “450 chili di trattore addosso: si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo”. Il marito di Paola Perego è stato poi ricoverato in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico con il quale sono state sistemate alcune delle lesioni riportate.

L’intuizione di mettersi su un fianco, arrivata di certo per l’esperienza sul campo (non tutti sono capaci di condurre un trattore), è stata provvidenziale per proteggere gli organi interni che non avrebbero riportato danni alleggerendo, e di molto, la prognosi delle prossime settimane. A causa di questa delicata situazione non è chiaro se Paola Perego presenzierà al matrimonio dell’amica e collega Simona Ventura con Giovanni Terzi, previsto per sabato 6 luglio.

Tra l’altro l’incidente di Lucio Presta è arrivato a distanza di pochi mesi dalla diagnosi di tumore che ha colpito Paola Perego. Il carcinoma renale è stato scoperto per caso durante un controllo di routine, che ha condotto a un’operazione d’urgenza per la rimozione dell’intera massa. Oggi sta bene, ma più volte ha confessato di vivere nella paura irrazionale che possa succedere ancora, sebbene sia completamente fuori pericolo.