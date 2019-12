Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek

editato in: da

Patrizia Vacondio è la moglie del cantante emiliano Nek, all’anagrafe Filippo Neviani. La coppia si è sposata nel 2006 dopo più di dieci anni assieme. Nel 2010 i due hanno accolto la figlia Beatrice. Per la Vacondio si tratta della secondogenita. Prima di diventare la compagna di vita del celebre cantante la donna ha infatti avuto Martina.

Patrizia Vacondio è nata nel 1973 a Sassuolo, la stessa città di origine del marito. Tra loro è stato subito colpo di fulmine. L’amore è iniziato quando lei era già mamma di Martina – che sui social si firma aggiungendo il cognome “Neviani” a quello del padre biologico – e, dopo 11 anni di relazione, per la coppia sono arrivati i fiori d’arancio.

Ospite di una puntata del Maurizio Costanzo Show, il cantante ha rivelato di aver informato i suoi genitori in merito alla storia d’amore mostrando loro una foto di Patrizia e parlando subito dell’esistenza di Martina, che ai tempi aveva circa un anno.

In tanti anni di relazione la coppia ha attraversato numerosi ostacoli. Il cantante di Laura non c’è, intervistato da Vanity Fair in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore, ha infatti ammesso di aver tradito la moglie e madre di sua figlia.

Oggi tra loro va a gonfie vele. A dimostrare questa serenità ci pensano i numerosi scatti di famiglia e di coppia condivisi da Nek su Instagram (una delle foto più apprezzate è quella postata in occasione dell’anniversario di matrimonio il 28 maggio 2018). Parlando del superamento del momento difficile con la moglie, Filippo Neviani ha dichiarato che si sono ritrovati “ammettendo lo sbaglio, chiedendo scusa”.

Se il cantante emiliano, classe 1972, condivide spesso scatti di coppia su Instagram, Patrizia Vacondio non è certo da meno. Presente sul social con un profilo seguito da più di 30mila persone, la moglie di Nek, che non fa parte del mondo dello spettacolo, pubblica spesso foto con il marito e soprattutto scatti che ritraggono loro due con le figlie.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa al settimanale Visto, la donna ha parlato del marito descrivendolo come “un vero bambinone” e dichiarando che è un padre “un po’ troppo apprensivo” nei confronti della piccola Beatrice, definita “una peperina che corre dappertutto”.