Pazzo di te, testo e significato della canzone di Renga e Nek a Sanremo 2024

Francesco Renga e Nek per la prima volta insieme al Festival di Sanremo. I due cantanti hanno unito le forze e la loro canzone dal titolo Pazzo di te ha convinto il direttore artistico Amadeus che l’ha selezionata per la 74esima edizione della popolare kermesse musicale. Renga e Nek (vero nome Filippo Neviani) sono due veterani del Festival: il primo ha partecipato dieci volte vincendo nel 2005 con la canzone Angelo, il secondo invece ha preso parte all’evento cinque volte.

Pazzo di te, il significato della canzone di Renga e Nek a Sanremo 2024

Francesco Renga e Nek hanno scritto anche il testo di Pazzo di te, la canzone di Sanremo 2024. “Sono considerazioni di due uomini sull’amore, che è il sentimento che va vissuto in modo assoluto”, ha spiegato Nek mentre Renga ha aggiunto: “Diciamoci la verità: purtroppo abbiamo assistito in questi tempi ad amori tossici, distruttivi, sbagliati e noi abbiamo l’urgenza di raccontare un amore adulto, magari contraddittorio, ma puro“.

Entrambi conoscono bene un sentimento così profondo come l’amore: Francesco Renga è stato legato a lungo ad Ambra Angiolini, dalla quale ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. Da qualche anno il cantante di Brescia è sereno accanto alla ristoratrice Diana Poloni. Nek è invece sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, che ha tradito con una fan. Un errore che la moglie ha deciso di perdonare. La coppia ha una figlia di nome Beatrice.

L’amore che i due interpretano nel brano sanremese viene descritto come stupido, inutile e irresponsabile. Ma pure come nobile, fragile e, soprattutto, capace di rendere folle una persona: “E non sai come vorrei farne a meno”, è una delle strofe del pezzo, arricchito dalle voci potenti di Renga e Nek.

Piccola curiosità: perché Francesco e Filippo hanno deciso di presentarsi a Sanremo 2024 come Renga e Nek e non come Nek e Renga? “Perché Renga e Nek ha un suono più armonioso. E per non rischiare di sbagliarsi e dire Rek e Nenga…”, hanno rivelato i diretti interessati.

Pazzo di te, testo della canzone di Francesco Renga e Nek a Sanremo 2024

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero