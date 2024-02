Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Filippo Neviani, in arte Nek, è senza dubbio uno dei cantautori italiani più famosi e amati di sempre: la sua lunghissima carriera, che ha avuto inizio quando era ancora molto giovane, è costellata di successi indimenticabili che hanno segnato la storia della musica leggera degli ultimi decenni. E, secondo quanto certificato dalla FIMI, ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

Nek ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica negli anni ’80, fondando un duo country. Ma il successo è arrivato quando, nel 1992, ha pubblicato il suo primo album e, poco dopo, ha preso parte al Festival di Sanremo 1993 tra le Nuove Proposte con il brano In te, che gli ha permesso di aggiudicarsi il terzo posto. Da quel momento, la sua carriera è stata una lunga serie di traguardi incredibili. Uno dei più interessanti, la collaborazione con Francesco Renga: insieme sono protagonisti del Festival di Sanremo 2024.

Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Nek, dediche perfette per una persona amata o per un amico speciale. Leggiamole insieme.

Frasi d’amore Nek

Tra le sue canzoni più belle, Nek ci ha regalato brani immortali che parlano d’amore come pochi altri hanno mai saputo fare. L’artista ha scritto e interpretato ballad romantiche in grado di entrare nel nostro cuore e rimanerci per sempre. Ecco alcune delle strofe più dolci e toccanti che potrai dedicare al tuo partner, per una sorpresa speciale.

Se io non avessi te, che alternative avrei, qualcuno ha detto già che non funzionerà ma io non cambio idea e do retta solo a me, scelgo e riscelgo te. Sai che amarti non è mai abbastanza, è che tu sei tutto quello che mi manca, dimmi un po’, dimmi cos’altro c’è se io non avessi te. (Se io non avessi te)

La vita è avere te, vederti assorta e scordarmi di me, guardarti sai mi calma già, quando alla fine qualche cosa non va, e capisco perché se ti vedo esisto, non c’è gusto senza di te. (La vita è)

Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu, e dimmi che tutto il resto non conta, ora non conta, tutto il resto sei solo tu. (Sei solo tu)

Ci sei tu e io m’illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai. Ci sei tu e io m’illumino, logico che ti rivorrei, se t’amo forse perdo, se non ti amo però non vinco mai. (Ci sei tu)

Quando sarò lontano guarda il cielo e pensa che è il cielo che guardo anch’io, racchiudilo dentro di te. Prima di addormentarmi, prima di averti mandato un bacio io ti respirerò nell’aria in questa notte chiara e troppo calda. (Quando sarò lontano)

Dammi la mano, andiamo via dai tuoi perché, sali sul treno e siediti, qui un posto c’è, sul finestrino danno il film di un altro anno che va, prenderemo quello che verrà, lo faremo soli, ora tutto parlerà di noi. Sui binari di questa realtà ce ne andiamo, vieni, tu non raccontarlo mai. (Contromano)

Vorrei non vederti mai soffrire, e voglio poter dire che la vita è bella, ma non è abbastanza lunga per chi ama come me, amo e non ne posso fare a meno, quindi tu sei tutto quello che io chiedo e del mondo fuori non mi importa, e non esiste più. (Tutto di te)

Siamo fatti per amare nonostante noi siamo due braccia con un cuore, solo questo avrai da me, fatti avanti amore. (Fatti avanti amore)

L’amore c’è, è un gigante dentro noi, puoi ignorarlo finché vuoi ma è qui, mi fa tremare le gambe. L’amore c’è, dal giurassico sta lì, muove le stelle intorno a te per amare sempre un nuovo giorno c’è. (L’amore c’è)

Lascia che io sia il tuo brivido più grande, non andare via, accorciamo le distanze, nelle lunghe attese tra di noi io non ho confuso mai braccia sconosciute con le tue. (Lascia che io sia)

Per cominciare io ti amo, parola che non ti riuscivo a dire, che scemo, di te non posso fare a meno, se per te amore è soltanto un suono per me è di più, io corro però è ancora peggio se non so, rispondi è importante, anche che sia no. (Restiamo qui)

Frasi Nek tratte da “Laura non c’è”

Una delle canzoni più famose di Nek è senza dubbio Laura non c’è: scritta insieme a Massimo Varini e Antonello De Sanctis, è stata presentata dal cantante al Festival di Sanremo 1997, dove si è classificata al settimo posto. Il successo, tuttavia, è stato travolgente, soprattutto per le sue sonorità orecchiabili – tanto che il brano è stato poi interpretato anche in inglese, spagnolo e italo-francese. Ecco le strofe più belle.

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basto stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.

Laura non c’è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché l’amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata.

Laura dov’è, mi manca sai, magari c’è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi, lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio.

Forse è difficile così, ma non so che cosa fare, credo che sia logico, per quanto io provi a scappare lei c’è.

Laura non c’è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo credi e non lo vorrei stare con te pensando a lei, stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare ho fuso.

Non vorrei che tu fossi un’emergenza, ma tra bene e amore c’è solo Laura e la mia coscienza, se vuoi ci amiamo adesso, oh no, però non è lo stesso ora so, c’è ancora il suo riflesso tra me e te, mi dispiace ma non posso, Laura c’è. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso ora so, c’è ancora il suo riflesso tra me e te, mi dispiace ma non posso Laura c’è, Laura c’è.

Frasi canzoni Nek sulla vita

Citazioni profonde e bellissime, sono quelle che Nek ha portato al pubblico con le sue canzoni dedicate non solo all’amore, ma anche alla vita. Ne abbiamo scelte alcune delle più curiose, frasi splendide in grado di stimolare una riflessione: scopriamole insieme.

Un uomo nasce e sa già che la sua vita corre, sol con la forza dei sogni può allontanarsi dal mondo, quando un uomo si sente solo va a cercare chissà cosa e chi, un uomo può esser tutto o niente anche per chi gli sta vicino. (Uomini fragili)

Ti fai strada nella vita come puoi e non sempre trovi chi ti dà una mano, ci provi ma non sai se un giorno ce la fai. (Vivere senza te)

Solo, consideratemi sparito per un po’, ho cancellato questo giorno e gli altri no, pensatemi che disegno o semplicemente sogno, solo. E poi camminare scalzo sui resti di un giorno perso, un morso di vita è andato via. (Solo)

C’è tutto un mondo dentro me che nessuno sa, è una scarica elettrica e quando si amplifica sto bene da sentirmi male. (C’è tutto un mondo)

Se tu non scegli mai ma permetti che qualcun altro ti scelga, quanto vali non sai. Se poi ti fermi lì non pretendere una vita che valga, prendi quello che puoi. (Notte bastarda)

Coi segni della vita addosso cambiamo realtà, ci nascondiamo in quel che adesso chiamiamo maturità. Eppure si vorrebbe riavvolgere la vita, e certe volte sento che la magia è finita quando ascolto una canzone di qualche anno fa o passano in televisione vecchie pubblicità. (Serenità)

E così se cado mi rialzo sempre e rimango qui, contro le mie ombre, poi mi chiedo e credo che il cambiamento sia la fonte della mia energia, che il cambiamento sia la fonte della mia energia, che il cambiamento dia un senso a questa vita mia. (Contro le mie ombre)

Nella vita faccio come dico io, ho cercato la mia sfida in un addio, consapevole ho lasciato la mia strada, conta solo che alla fine sono io. (La musica che c’è)

Ho voglia di ricominciare, lasciare tutto e andare, cambiare giro e poi trovare un’altra direzione, ho voglia di emozioni nuove, la giusta dimensione per ritrovare un po’ d’ossigeno, e sono qui in bilico tra fermarmi o respirare, la vita sì è un attimo, tu prendilo se puoi. (Un’altra direzione)

Frasi canzoni Nek sull’amicizia

Ecco alcune splendide frasi sull’amicizia tratte dalle canzoni di Nek: questo legame d’affetto può essere così profondo da non avere rivali, e merita di essere coltivato nel migliore dei modi. Avere un amico significa non essere mai più soli, e il cantante ce lo ricorda con queste strofe meravigliose.

Amico mio, anche tu resta in piedi come noi, pensa quanto è orribile vivere nell’indifferenza di un mondo apatico. (Amico mio)

Figli di che, figli di chi, non massacrateci così, abbiamo bisogno di momenti felici, di star con gli amici, di incontrarci tra noi. (Figli di chi)

Gli amici di sempre, gli abbracci più lunghi, la musica, i libri, aprire i regali, i viaggi lontani che fanno sognare, i film che ti restano impressi nel cuore, gli sguardi e quell’attimo prima di un bacio, le stelle cadenti, il profumo del vento, la vita rimane la cosa più bella che ho. (È da qui)

Non c’è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose son quelle più vere, e restano dentro di te, e ti fanno sentire il calore, ed è quella la sola ragione per guardare in avanti e capire che in fondo ti dicono quel che sei. (È da qui)

Sotto un cielo che sa di plastica, ma la notte non è solo musica, qualche amico c’è che non ce la fa, droghe non ce n’è, mi farò di te. (Nati per vivere)

Così nei pensieri tuoi il resto non conta ormai, la notte lo sai non vale un addio, perché l’alba torna sempre al posto suo e la vita è ritrovarsi, amico mio, che la vita è ritrovarsi, amico mio. (Non vale un addio)

Ma una bella giornata s’è accesa da sé, un amico per strada: “Ti ricordi di me?”, parliamo e sullo sfondo colori che non vedo mai, e adesso guardo intorno, ti cerco e so che arriverai. (Serenità)

Le più belle frasi di Nek

Infine, scopriamo alcune delle più belle frasi che Nek ci ha regalato con le sue canzoni emozionanti, strofe che ci fanno riflette e ci ispirano ad andare avanti, sempre a testa alta.