Le frasi più belle tratte dalle canzoni de Il Volo

Tre tenori, tre voci straordinarie che hanno conquistato dapprima l’Italia, e poi il mondo intero: Il Volo è un trio di giovani artisti che ci ha regalato alcune canzoni davvero bellissime, pur concentrandosi principalmente su brani della tradizione classica italiana e internazionale, riportando in auge alcuni vecchi capolavori che sono tornati ad emozionarci. Ma cosa sappiamo sul loro conto?

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono conosciuti nel 2009 quando, ancora ragazzini, hanno partecipato da solisti al programma tv Ti lascio una canzone, dedicato ai giovanissimi talenti. Lì, per volere della regia, hanno iniziato ad esibirsi insieme come trio di tenori: è stato l’esordio di una carriera strepitosa, che li ha portati letteralmente in giro per il mondo, con tournée di grandissimo successo.

Il trio è poi salito sul palco dell’Ariston nel 2010, come ospiti speciali, e di nuovo nel 2015: durante quest’ultima edizione del Festival di Sanremo, i tre tenori sono stati incoronati vincitori con il bellissimo brano Grande amore. Il Volo ha cercato di replicare nel 2019, con la canzone Musica che resta, aggiudicandosi però solo il terzo posto. Nel frattempo, i tre artisti hanno accumulato numerosi album incisi in studio e live, tour speciali in Europa e oltreoceano e tantissime canzoni in italiano, spagnolo, inglese, francese e persino in latino.

Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle più toccanti e profonde frasi tratte dalle canzoni de Il Volo, protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo: sono splendide dediche d’amore (e non solo) da condividere con le persone più speciali della tua vita. Leggiamole insieme.

Frasi d’amore Il Volo

Alcune delle più belle canzoni de Il Volo parlano d’amore, e sono ballate romantiche in grado di sciogliere ogni cuore. Vuoi dedicare una splendida frase alla persona che ami e non sai trovare la giusta ispirazione? Lasciati conquistare da queste strofe dolcissime e talvolta addirittura strazianti, per mettere in parole un sentimento che altrimenti non sarebbe affatto facile descrivere.

È come se mancasse l’aria se non ci sei, i colori se ne vanno via. Chi ha detto che l’amore sia un mondo di allegria. (Splendida)

Leggo in fondo ai tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desideri, mostrami la parte del tuo cuore che nascondi nel profondo. Ascolto tutti i tuoi silenzi, com’è bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno? Quando resti sveglia e senza niente intorno. (Musica che resta)

Ti sei mai chiesto dove vanno a finire le parole non dette? E quei baci mai dati, chissà se qualcuno li ha mai trovati. Forse questo è l’amore, inciampare per caso nel cuore di un altro e non farsi mai male, che potresti restarci sdraiato per ore. (Fino a quando fa bene)

Io canto, il mio amore per te questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia, non ti chiederò mai perché da me sei andata via, per me è giusto tutto quello che fai. (Quando l’amore diventa poesia)

Non siamo soli mai e anche tu non sarai sola mai, perché lasciarsi andare è solo un’opinione, ci sarà sempre un po’ di te in questo cuore. Certe cose poi succedono, non le puoi cancellare, non ho mai cercato amore prima di incontrare te. (Vicinissimo)

Lascia in pausa il battito del mio cuore stanco di aspettarti invano, ma non passa un attimo che il tuo sguardo manca in ogni strada, ogni città, dovunque vada. (Il tuo sguardo manca)

Aspetterò, le stelle pregherò, un giorno ti rivedrò, il tuo sorriso splenderà, ti sentirò, io ti respirerò, amore prometterò, senza limiti io ti aspetterò. E chissà se sola nell’oscurità ti ricordi momenti, tremori di questo amore. (Aspetterò)

Non c’è dolore se ci sei tu, è come un sogno, anche di più, e c’è qualcosa negli occhi tuoi che non mi lascia mai. Non ho paura se resti qui, perché l’amore mi chiude gli occhi. Vorrei baciarti, adesso sì, vorrei che fosse così. (L’amore si muove)

Credo alle stelle, e ad una stella darò il tuo nome allora, non farmi aspettare, questo mare è profondo e io non so nuotare, vienimi a salvare, dimmi amore da star male, poi guariscimi come sai. (Non farmi aspettare)

E tornerà l’amore senza far rumore, e ti riconoscerà, lascerai una luce accesa, la finestra aperta, e tornerà l’amore, tornerà l’amore. (Tornerà l’amore)

Così, così l’amore a volte ci dimentica, ci lascia solo un pugno di ricordi come farfalle libere, così, così l’amore piano se ne va così, in cerca di nuovi sorrisi altrove nei cuori di questa città. (Così – Feat. Eros Ramazzotti)

Ricordami, amandomi, perché con te la vita più forte l’ho sentita, ricordami, ricordati, ogni gioia, ogni ferita non può essere infinita, ricordami, ricordati chel tuo nome è tatuato su di me, ricordami quando senti la tua anima incompleta, quando il morso e il dolore non si quieta, ricordami. (Ricordami)

Ritornerai accanto a me, ti spoglierai dentro di me, e rivivrai il tempo di una realtà con me. Sono i colori dell’amore, di un amore senza età, di uno spazio sognatore in un’alba che verrà. Sono i colori dell’amore, di passione e libertà, in mano un fiore e poi due attimi di noi, immagini di un film, istanti senza età. (I colori dell’amore)

Come un fuoco che brucia lieve hai consumato già la mia pelle, e mi chiedo se l’amore potrà mai dissipare le mie pene. (Crederò – Feat. Mario Biondi)

Questo amore splendido, questo immenso senso di felicità lo devo solo a te, questo amore splendido, questo immenso desiderio dentro me lo devo solo a te. Sei il mio canto, sei la musica, se quell’allegria, la luce della vita mia. Sei la mia realtà, la necessità, ti darò emozioni che non hai avuto mai. (Questo amore – I don’t want to miss a thing)

Quante volte ti ho mentito tra i silenzi del mio viso, amore mio con te non è finita, vivo per te, amore mio, di te non seppi mai, anche l’inizio di un film comincia sempre così, come noi due quella sera, soli per l’ultima scena, così io e te. (L’ultima volta)

L’amore si muove, ti porta lontano se vuoi, ti prende per mano senza dirti dove andrai. L’amore si muove e non fa rumore, lo sai, è un vento gentile che non ti abbandona mai. (L’amore si muove)

Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell’anima canta piano lo sai, io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. (Quando l’amore diventa poesia)

Se vorrai ci sarò, se tu sarai in pericolo io ti proteggerò dal male che vivrai, io per te ci sarò, per difendere i tuoi sbagli, non lasciare che il mondo ti cambi. No, io per te lotterò, no, io per te ci sarò, sono qui, ci sarò. (Per te ci sarò)

Nella fretta di un momento non abbiamo avuto il tempo di afferrarci, di somigliarci. E non so dove ho sbagliato, se alla fine ci è bastato solo voltarci per non ritrovarci, e hai spezzato a metà ogni giorno di felicità di noi. (Il tuo sguardo manca)

Ed ora che tocco il tuo viso respiro anch’io, un prigioniero libero oramai dal giorno in cui mi innamorai, non te ne andare mai. (Splendida)

Tu che sei la forza e il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei, io ci sarò da ora e per sempre. Amore abbracciami, voglio proteggerti, siamo il sole in un giorno di pioggia. Stanotte stringimi, baciami l’anima, siamo musica vera che resta. (Musica che resta)

Ti amerò come nessun altro al mondo fino a quando hai bisogno, fino all’ultimo giorno, ti amerò senza smettere un secondo fino a quando c’è tempo, fino all’ultimo sguardo, ti amerò fino a quando fa bene, fino a quando fa bene. (Fino a quando fa bene)

Frasi Il Volo tratte da “Grande amore”

Grande amore è una delle canzoni più famose de Il Volo, composta da Francesco Boccia e Ciro Esposito nel 2003: era stata presentata al Festival di Sanremo due anni dopo, venendo però bocciata. Ci hanno riprovato i tre tenori de Il Volo nel 2015, stavolta riuscendo a strappare un “sì” da Carlo Conti, all’epoca direttore artistico della kermesse. Il brano ha incantato il pubblico, aggiudicandosi la vittoria. Il Volo l’ha poi portato all’Eurovision Song Contest di Vienna, arrivando terzo. Ecco le strofe più belle e commoventi.

Amore, solo amore è quello che sento, dimmi perché quando penso, penso solo a te, dimmi perché quando vedo, vedo solo te, dimmi perché quando credo, credo solo in te, grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai.

Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole.

Amore, sei il mio amore per sempre, per me.

Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d’amore, dimmi che sai che non mi sbaglierei mai, dimmi che sei, che sei il mio unico grande amore.

Passeranno primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a far l’amore.

Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare questo grande amore.

Frasi canzoni sulla vita de Il Volo

Nelle loro canzoni, i tre tenori de Il Volo ci regalano bellissimi stralci di vita che hanno saputo conquistarci: abbiamo allora raccolto alcune delle strofe più profonde e riflessive, in grado di ispirare e di stimolarci ad andare avanti. Ecco quelle che abbiamo scelto per te.

Per ogni cosa c’è una legge naturale, trovo un riparo quando arriva il temporale, cerco una scusa per nascondere i miei sbagli o solamente un po’ d’amore che mi salvi. (Vicinissimo)

Amo, non posso farne a meno, è questo il mio destino. Cambiare non potei, vivo al massimo ogni istante, il tempo non mi sfiora, io resto uguale a me. (Non farmi aspettare)

Quanti giorni vuoti, quanti giorni tristi in questa nostra vita, quante delusioni, quante inutili passioni nella vita, quante volte abbiamo detto basta, hai disprezzato questa vita, mai una volta che pensiamo a quello che ci porta questa vita. (La vita)

Quando qualcuno va via si spegne un faro che in noi illuminava così tutta la terra, la nostra vita è una scia di un mare che ora non c’è, che come un’onda ritorna. (L’ultima volta)

Correrà, correrà questo treno di vita che va, ma che sa, che dirà come rendere eterna l’età, di diamante farà i ricordi e non sarà finita mai. (Crederò – Feat. Mario Biondi)

Ci son giorni in cui non sai che ora è, né più chi sei, provi a riconoscerti in qualche via, in qualche film, e cerchi tra le nuvole un attimo per te, è solo un inverno, un canto notturno. Pace, guerra e tregua che crescono in te, e ti vien da piangere, e vorresti correre ma resti immobile. (Tornerà l’amore)

Le frasi più belle delle canzoni de Il Volo

Infine, scopriamo alcune frasi bellissime e significative tratte dalle canzoni de Il Volo, splendide dediche per una persona speciale o citazioni da condividere online quando ti senti ispirato: sono strofe che parlando d’amore, di vita e di molto altro, ciascuna perfetta per ogni occasione. Scegli la tua preferita, da imprimerti nella mente e nel cuore.

Hai pensato mai a quanto sia speciale la paura poco prima di saltare? In quelle piccole emozioni che non vedi, però nel buio non siamo soli mai. (Vicinissimo)