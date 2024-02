Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Fonte: ANSA Giorgia, le frasi delle sue canzoni

La sua voce è inconfondibile e tra le più belle, potenti, ed emozionanti del panorama italiano. I suoi testi sono vere e proprie poesie, da cui trarre frasi bellissime e significative sull’amore, l’amicizia, la vita ma non solo.

Brani destinati a rimanere e che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni: Giorgia è una cantante unica, dotata di una tonalità capace di toccare le corde dell’anima e di essere veicolo di un caleidoscopio di emozioni diverse.

All’anagrafe Giorgia Todrani, ma nota solo con il nome, è una cantautrice e una produttrice discografica con una lunga carriera alle spalle, fatta di successi e di musica che ha lasciato il segno: dagli esordi a oggi non ha mai sbagliato un colpo e ha saputo regalare al suo pubblico brani senza tempo.

DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi più potenti, frasi tratte dalle canzoni di Giorgia tra le protagoniste della 74esima edizione di Sanremo, parole di cui fare tesoro: da cantare, da dedicare e da regalare alle persone speciali che fanno parte della nostra vita.

Frasi d’amore Giorgia

Amore vero, potente, puro: è quello che canta Giorgia nei suoi brani, quelli che sono diventati colonna sonora e inni dei sentimenti di tantissime persone.

Giorgia è riuscita a trasmettere con la musica ogni piccola sfumatura di queste emozioni e a regalarci frasi d’amore che sono indelebili nel nostro cuore.

Sono tantissime le canzoni cha parlano d’amore che ha cantato nel corso della sua lunga carriera, iniziata quando era giovanissima e che poi ha preso il volo quando ha partecipato a Sanremo 1994 nella sezione Nuove Proposte con E poi.

Figlia d’arte, il papà è un cantante, Giorgia ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica da piccola dedicandosi tantissimo allo studio, ma ufficialmente è proprio nelle kermesse canora che ha preso il via il suo percorso professionale.

Le sue canzoni sui sentimenti sono profonde ed emozionanti, come vere e proprie poesie, e riescono a far vibrare le corde dell’anima: le frasi d’amore tratte dalle canzoni di Giorgia.

Io ti guardo, io ti vedo. Come nessun altro fa. E tu, tu mi chiedi spazio. E sì, ne avrai. Credevo che, sapevo che. Che si cade in due e in due ci si rialzerà. Tra mille rimpianti ed il perdono. Io scelgo te. E scelgo ancora te. Anche oggi che. Che non è facile, non è sufficiente. Abbracciarsi un po’. (Scelgo ancora te)

Io che non so scordarti mai. Per te darei la vita mia. Per dirti quello che non sai. Un’ora sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai. Per dirti ancor nei baci miei. Che cosa sei per me. Un’ora sola ti vorrei. Per dirti quello che non sai. Ed in quest’ora donerei. La vita mia per te. Io non vedo il mondo. Quando penso a te. Vedo gli occhi tuoi nei miei. (Un’ora sola ti vorrei)

Che donna sarò se non sei con me e se ti amerò ancora e di più strano il mio destino mi sorprende qui, qui ferma a non capire dove voglio andare se tutto quell’amore io l’ho soffiato via ma fa male non pensare a te. (Strano il mio destino)

Viaggerò senza sosta qui nella mia stanza e tu ci verrai. Sto aspettandoti. Quanto costa la guerra se non c’è speranza di vincerla. Devi arrenderti a me basta trovarti stanotte ai confini dell’essere o non essere. Dammi un attimo e arrivo. Mi vesto di scuro tu mi vedrai. Vengo a prenderti. (Il mio giorno migliore)

Ti prende e ti fa innamorare un amore che non c’è. Ti lega, ma ti mentirà perle sono queste lacrime vivo senza di te. Il tempo passerà, e piano qualcosa cambierà. (Qualcosa cambierà)

È l’amore che conta non solo i numeri, e neanche i limiti. È una strada contorta. E non è logica, e non è comoda. Nell’attesa che hai. Nell’istante in cui sai che è l’amore che conta

Non ti perdere, impara anche a dire di no, di no. (È l’amore che conta)

Tu non mi basti mai prendimi l'anima. E non mi basti mai muoviti amore sopra di me. E come un girasole io ti seguirò e mille volte ancora ti sorprenderò. E come un girasole guardo solo te quando sorridi tu mi lasci senza fiato. (Girasole)

Parlami d’amore parlami di te. Soffiami sul cuore che bruciava ma già vuole te. Parlami d’amore e io ti ascolterò se è vero che mi vuoi non ti deluderò e di volerti io non smetterò. (Parlami d’amore)

Come saprei amarti io nessuno saprebbe mai. Come saprei riuscirci io ancora non lo sai.

Io ci metterò tutta l’anima che ho quanta vita sei da vivere adesso. Come saprei quanto amore c’è pronto a scoppiare in me quanta vita sei da vivere adesso, sì adesso come saprei. (Come saprei)

Io ci metterò tutta l’anima che ho quanta vita sei da vivere adesso. Come saprei quanto amore c’è pronto a scoppiare in me quanta vita sei da vivere adesso, sì adesso come saprei. (Come saprei) Vorrei illuminarti l’anima. Nel blu dei giorni tuoi più fragili io ci sarò come una musica

come domenica di sole e d’azzurro. (Di sole e d’azzurro)

Io che in tutto quel che faccio ci metto l'anima sogno un amore da favola. (Un amore da favola)

Non ci sono spiegazioni e non è chiaro neanche a me Si dice amore quando si accende che più rovente non c’è Sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché Tanto lo sai che è inevitabile ed è successo anche a me, come a te. (Inevitabile)

Che donna sarò se non sei con me e se ti amerò ancora e di più io non ti perderò oltre il tempo e le distanze andrò più vicino a te volando al cuore gli parlerò di me e resterò per non lasciarti più per non lasciarti più. (Strano il mio destino)

Frasi delle canzoni di Giorgia sull’amicizia

Giorgia, nel corso della sua carriera, ha dato vita a tantissimi brani diversi, nelle sue canzoni parla di sentimenti nell’accezione più ampia del termine.

Non poteva mancare, quindi, l’amicizia, raccontata dalle parole delle sue canzoni. Nello specifico sono due quelle che maggiormente descrivono questo legame speciale, brani da cui trarre frasi da conservare con cura, proprio come si fa con le cose più preziose.

Si tratta di Che amica sei e di Come Thelma e Louise, pezzi bellissimi e che fanno capire come l’amicizia sia uno di quei legami che – se coltivati con cura – possono durare davvero per sempre.

Le frasi tratte dalle canzoni di Giorgia che parlano dell’amicizia.

Che amica sei non tradirmi mai gli amori vanno tu resterai. Che amica sei chiama quando vuoi se hai bisogno di ridere un po’. Passa il tempo volando noi aspetteremo qui

tra un segreto e l’altro fidati di me. (Che amica sei)

E basterà un pieno per andare lontano vedrai amica basterà abbiamo mille strade scritte in una mano ma il destino nostro quale sarà in questa notte d'estate da casa noi siamo scappate la sete di un'avventura più forte della paura andiamo a Genova magari ancora più in là andiamo dove vuoi tu stanotte accelerando di più spingendo quel pedale giù più forte. (Come Thelma e Louise)

Passa il tempo volando noi aspetteremo qui tra un segreto e l’altro fidati di me io mi fiderò di te e stare ore a parlare e raccontarsi di noi io ti sto vicino non sarai sola mai. (Che amica sei)

Le più belle frasi di Giorgia

Nelle sue canzoni Giorgia ha trattato tantissimi argomenti diversi, tutte le volte però lo ha fatto emozionando. Come quando ha dedicato all’ex fidanzato Alex Baroni, morto in seguito a un incidente stradale, la canzone Gocce di memoria.

Un po’ di numeri che restituiscono la grandezza e la carriera di questa cantante. Giorgia ha all’attivo tantissimi dischi, nello specifico 11, un album di cover, sei live e due raccolte. Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, vincendo una volta nel 1995 con il brano Come saprei. L’ultima volta che è salita sul palco dell’Ariston è datata 2023, mentre nel 2024 affianca il conduttore Amadeus nelle vesti di co-conduttrice.

Tantissime le sue canzoni, memorabili e che hanno saputo accompagnare la vita di moltissime persone. Il risultato sono brani da cui trarre frasi che lasciano il segno, da regalare o da regalarsi, parole speciali da cantare, da scrivere e da intonare.

Con il gelo nella mente sto correndo verso te. Siamo nella stessa sorte che tagliente ci cambierà. Aspettiamo solo un segno, un destino, un’eternità. E dimmi come posso fare per raggiungerti adesso. (Gocce di memoria)

Neve insegnami tu come cadere nelle notti che bruciano a nascondere ogni mio passo sbagliato e come sparire senza rumore scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri ma non è semplice non sentire il silenzio che c’è qui non è facile guardare il cielo stanotte. (Neve)

Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile.

Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote. (Gocce di memoria)

Se ogni volta che riscrivo la mia storia. Perdo le pagine nel tempo aspetterò Che pioverà prima di amarsi a fondo e sai Che solo uno fra tanti Ti guarderà come sei E viaggerà quando ridi Nei pensieri che vivi Negli sbagli che fai. (Io fra tanti)

Viaggerò senza sosta qui nella mia stanza e tu ci verrai sto aspettandoti quanto costa la guerra se non c’è speranza di vincerla devi arrenderti a me basta trovarti stanotte ai confini dell’essere o non essere. Dammi un attimo e arrivo mi vesto di scuro tu mi vedrai vengo a prenderti. (Il mio giorno migliore)

Sto attraversando questo universo come te che non dormi ma voli verso di me. Interstellare in un istante io da te senza ali. Voglio emozioni. (Interstellare)

E tu alla fine eri una bella canzone. La prima fuga al mare in moto d’estate. Le tue risate e fare i cretini nei prati andare a dormire ancora bagnati. Alla fine eri una bella canzone

che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione. Ricordo le ultime parole quelle dette male, maledette. (Parole dette male)

C'è da fare andare avanti la baracca aggiustare qualcosa che si spacca e quando poi pioverà un secchio qua e un altro là contro l'umidità è inutile parlare, fare finta di guardare. (C'è da fare)

Che strana la gente. Che mentre si odia non si pente. Niente è importante. Più del potere in questa civiltà. Dove ognuno traccia il suo destino. Forte come un’eco (eco). Sbatte contro un altro muro. Vanità. L’illusione. Docile si arrende al dio migliore. Vanità. Lei non sa. Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore. E mi spacca il cuore. (Vanità)

Piegati alle regole del buon mercato mi pento, mi dolgo per questo peccato. Ma quando respiro mi accorgo che esisto davvero restiamo isolati in cerca di gloria mediocri e muti e senza memoria ma guarda l’estate è tornata speranza ancora. (Vivi davvero)

Ho voglia di ricominciare, libera di andarmene al mare. Ho voglia di scordare te, fuggire via, è una bugia. Ho voglia di ricominciare, libera di andarmene al mare. Ho voglia di scordare te oh rhythm of love. (Ho voglia di ricominciare)

Il mondo è storto, aspetta in coda. Appeso a un semaforo provo a smontarlo con un sorriso. È il solo gioco che so, che il mondo è un cannibale. Spirito (sì) libero. Sto contento quando mi parli dentro (ancora dai). Libero Spirito. Sto contento quando mi balli dentro. Sei la scintilla che scatena l’intensità. Fratello libero sei il Genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei. E ogni problema è un labirinto fantastico. (Spirito libero)

Giorgia, frasi dalle canzoni che parlano di musica

Nei testi delle canzoni di Giorgia non possono mancare riferimenti alla musica, è quella che vibra nella sua voce ed è quella che scandisce da sempre la sua vita. Magari i brani non si riferiscono specificatamente a quello, ma è come se fosse un filo rosso che unisce tutto il resto.

Molto celebre è la canzone di Andrea Bocelli, in cui ha duettato con lui dando vita a un vero e proprio inno nei confronti della musica: Vivo per lei.

Mi ricordo come camminavi. Con quell’aria strana ed incertezza. A vantarti dell’amore. Che ti prendeva e ti faceva a pezzi il cuore. Ma tu sorridevi e diventavi grande

Adesso che io penso a te. Resta la musica. Suona le note che tu sei. Per me. Che tu sei per me. Quanto ti ho voluto. Quanto ti ho cercato. Per parlare. Dell’eternità ed un senso più profondo. Da trovare. (Resta la musica)

Cambia il cielo Cambia la musica dell'anima Ma tu resti qui con me Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili E da lì non te ne andrai La vita cambia idea, cambia le intenzioni E mai nessuno sa come fa Quando una stella muore Che brucia, ma non vuole Un bacio se ne va L'universo se ne accorgerà Quando una stella muore. (Quando una stella muore)