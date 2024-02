Fonte: IPA Emma Marrone, le frasi tratte dalle sue canzoni

Una voce potente, capace di toccare le corde del cuore, anche grazie a brani nei cui testi le persone riescono a riconoscersi a trovare sé stesse. Stiamo parlando di Emma Marrone: un’artista eccezionale e molto apprezzata. E, oltre a questo, le sue canzoni sono piene di frasi bellissime che affrontano tante tematiche diverse: dall’amore, all’amicizia. Brani famosi e tra questi ce ne sono anche alcuni datati, che la accompagnano dall’inizio della sua carriera.

Emma ha iniziato il suo percorso artistico da giovanissima, per poi approdare sui banchi di Amici di Maria De Filippi: il talent è stato un grandissimo trampolino di lancio per la sua carriera, che da allora non si è mai arrestata, ma anzi è proseguita ricca di successi e soddisfazioni.

Emma sarà tra le protagoniste della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con un altro dei suoi brani capaci di toccare le corde del cuore degli ascoltatori.

DiLei ha scelto le frasi più belle, emozionanti e potenti, tratte dalle canzoni di Emma Marrone: citazioni e aforismi capaci di toccare nel profondo.

Frasi d’amore di Emma Marrone

Se c’è una cantante che ha messo in musica l’amore, quella è Emma Marrone: tantissimi suoi brani parlano di sentimenti e lo fanno andando a scavare nell’accezione più ampia e particolareggiata del termine. L’amore romantico, ma anche quello verso gli affetti o che si prova per sé stessi.

Emma ha trasmesso emozioni forti con le frasi d’amore contenute nei suoi brani, citazioni che sono diventate una traccia, un punto di riferimento per esprimere ciò che si prova, in cui rileggere i propri sentimenti e riuscire a trasmetterli agli altri.

Le frasi d’amore più belle delle canzoni di Emma Marrone, da dedicare a una persona speciale oppure da dedicare a noi stesse per ricordarci quanto valiamo.

Amami come la terra, la pioggia d’estate, amami come se fossi la luce di un faro nel mare, amami senza un domani senza farsi del male, ma adesso amami dopo di noi c’è solo il vento e porta via l’amore. (Amami)

Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo. Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta. Ma da troppo tempo sento che l’amore non mi basta. L’amore non mi basta, l’amore non mi basta. Se amarmi poi ti passa. (L’amore non mi basta)

Un’altra volta ci sei tu a ricordarmi cosa cambia in ogni angolo di me

Quando dimentichiamo che le parole sono niente se non le coloriamo se non le separiamo più dagli attimi che poi dimenticati non fanno più paura. (In ogni angolo di me)

Cercavo amore e alla fine mi ero illusa fossi te. Cercavo amore ma alla fine ho avuto tutto tranne. Cercavo amore e alla fine ho anche creduto fosse in te. Cercavo amore ma alla fine ho sparato contro te. (Cercavo amore)

E raccontare a estranei di tutti i fatti miei su noi. Rivivere gli stessi giorni da una fotografia se non ci fosse questa maledetta nostalgia che ci rende ridicoli orgogliosi quanto basta fino a ucciderci. Guardami negli occhi e poi convincimi che è stato un brutto sogno. Vienimi a svegliare parla pure piano ma dimmi che senza di me tu non puoi stare. Stringi pure piano ma tanto quanto basta per poter capire che non se ne andrà l’odore che io son per te l’amore. (Io sono per te l’amore)

E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase e una luna di quelle che poi ti, ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curar le tue voglie. La magia delle stelle. La poesia della neve che cade e rumore non fa. La mia pelle a curar le tue voglie. La magia della neve che cade e rumore non fa. (Arriverà – duetto con i Modà)

Come fai, tu lo sai a restarmi addosso se non ci sei mai.Ti ho visto odiare l’amore.Fare la guerra alle stelle. Sognare senza pudore. Finalmente poi dormire. Io ti ho coperto le spalle. Scoprendo tutto il mio cuore. Ma un sogno non si può rifare. (Occhi profondi)

Bellissimo, perderti per poi riaverti un attimo e l’incoscienza che ci tiene ancora qui tra passione e lacrime bellissimo scappiamo in fondo solo per rincorrerci. Innamorati e solo per arrenderci. Solo per difenderci. Lo stesso sogno dolcissimo da sempre sull’orlo, sempre in bilico. Tu offri parole come fossero fiori e un vento di scirocco, ti trascini fuori. Come fai, come un ladro di notte apri tutte le porte. (Tra passione e lacrime)

Che ne è stato delle frasi ci sarò comunque vada? A che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada. La mia strada era deserta, traversata da sconfitte. E con te quella promessa che le avrei evitate. Conta lento, molto lento e voltami. Sangue freddo se hai coraggio uccidimi. (L’amore non mi basta)

Servirebbe avere occhi profondi, grandi. Come due pozzi neri. Per buttarci dentro quello che vedi. E pure l’amore che non cedi. Servirebbe avere gli occhi profondi. Per imprigionare la tua assenza. Non lasciarla mai venire fuori. Perché non diventi dipendenza. È più bella questa città quando sale la luna. Mentre dormono tutti già. Tutti tranne me, tutti tranne me Io mi scordo di dimenticarti. (Occhi profondi)

Tu di me hai questo tempo io di te ancora non lo so, tu di me la voglia di cadere io di te il mare in un cortile, io di te non riuscirei mai a liberarmi, tu di me non riesci a farne meno e non ne parli, io di te mi sono innamorata che era aprile tu di me hai notato qualche cosa che era già Natale. (Io di te non ho paura)

E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte in strada anche se piove senza chiedere mai, senza capire mai senza capire. Ti ho dato un pezzo di cuore mi prendo tutte le colpe io ci ho provato a imparare l’amore (imparare l’amore)

Ci ho provato a imparare l’amore ma è più forte di me. (Pezzo di cuore)

E siamo tutti e due dalla parte del torto. E abbiamo entrambi il nostro cuore già spezzato. C'è qualcuno che fischia da qualche finestra e colora le strade parlando di te, di te. (Stupida allegria)

E siamo tutti e due dalla parte del torto. E abbiamo entrambi il nostro cuore già spezzato. C’è qualcuno che fischia da qualche finestra e colora le strade parlando di te, di te. (Stupida allegria)

Canzoni sui legami e per le donne di Emma Marrone

Tra i sentimenti e le emozioni che si trovano nei brani cantati da Emma Marrone c’è anche l’amicizia. Del resto, si tratta di uno dei legami più importanti e profondi della vita di una persona e, per questa ragione, va celebrato.

Emma nel corso della sua lunga e bellissima carriera ha lavorato anche con altri artisti, ad esempio con Alessandra Amoroso: entrambe sono ex alunne della scuola televisiva di Maria De Filippi e hanno un bellissimo rapporto, legate da affetto e stima.

Le frasi sui legami, ma anche brani per le donne, tratte dalle canzoni di Emma Marrone.

E lo sai che le ragazze le ragazze come me non sanno piangere da sole e sembra vera l’illusione che ci sfiora per non farci male. Stanotte sembra tutto sembra tutto così chiaro anche perdersi ancora per strada. (Le ragazze come me)

Voglio una vita da protagonista e che sia giusta, ma non da egoista. E da domani voglio quello che fa bene a me, è così facile. (Protagonista)

E tanto dimentico tutto dimentico tutti i luoghi che ho visto, le cose che ho dettoi sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola non vedi che cosa rifletti sopra un mare di specchi si vola. (Dimentico tutto)

Vorrei semplicemente un sorriso una carezza sul mio viso e due occhi che quando mi guardano guardano verso di me e riconoscere la gente capire cos’ha nella mente non per le cose che scrive, che dice ma per quello che sente. (On line)

Tatuaggi, frasi Emma Marrone

Non c’è cosa più bella dell’imprimere sulla propria pelle delle frasi che abbiano per noi un significato profondo: ci sono molte citazioni dei testi cantati da Emma Marrone adatte per essere utilizzate per un tatuaggio. Alcuni aforismi parlano di noi, altri dei sentimenti che proviamo, altri ancora della nostra forza.

Le più belle frasi per tatuaggi tratte dai testi delle canzoni di Emma Marrone

Hai nascosto una stella nella tasca per dare un colore alle mie nuvole. (Petali)

Perché per sentirmi viva io devo sempre sprofondare lentamente risalire. (Poco prima di dormire)

Ed è bello che ora i nostri occhi quasi si somigliano non han più paura dello specchio che vedevano. Eri dolce mentre mi baciavi ieri sera io ti tengo stretto forte, lo farò una vita intera. (Sarò libera)

Voglio vedere cosa succede se molli la presa e mi lasci cadere. Voglio capire cosa sarebbe oltre le nuvole quando si cade. (Calore)

E se qualcuno sente queste semplici parole parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. (Non è l’inferno)

Trattengo il fiato apposta per non far rumore quanto basta per fare male. (Trattengo il fiato)

Passiamo tutta la vita in cerca di un senso che no, non c’è. E a me piace di più stare sul pavimento addosso a te. (Effetto domino)

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente e ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me e mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella, nessuna mai, nessuna più di te”. (Ogni volta è così)

Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano. (L'amore non mi basta)

Il sorriso non lo perder mai qualunque cosa ti accada. (Dimentico tutto)

Emma Marrone, le frasi dalle sue canzoni

Emma nelle canzoni ha toccato tanti argomenti diversi, ma soprattutto ha aperto il suo cuore al pubblico raccontando di sé stessa in tanti modi diversi. Come quando ha parlato del profondo lutto che l’ha colpita con la perdita del tanto amato papà, oppure quando ha raccontato della fama.

Brani intensi e profondi da cui emerge un po’ della sua anima: le frasi delle canzoni di Emma Marrone.