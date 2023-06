Emma Marrone e Stefano De Martino: la foto (con Belen) che spegne le critiche

Fonte: IPA Emma Marrone e Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono rivisti alla Festa dello Scudetto del Napoli, ma un dettaglio non era sfuggito ai fan: i due si sono apparentemente evitati, e la cantante non si è mai avvicinata al conduttore. Però, nelle scorse ore, la stessa Emma ha smentito questo “gelo” tanto chiacchierato, affermando di essere molto orgogliosa del suo ex. Il gossip, come sempre, non si è fermato, ma proprio nelle ultime ore è arrivata una foto della ex coppia a pranzo, e non da soli, bensì anche con Belen Rodriguez.

Emma Marrone: “Nessun gelo con Stefano De Martino”

Sono passati molti anni dall’addio tra Emma Marrone e Stefano De Martino, ma quando i due appaiono nello stesso programma il gossip si infiamma. Domenica 4 giugno è andata in onda su Rai Due la Festa dello Scudetto del Napoli, durante la quale la cantante si è esibita, e il conduttore è stato il mattatore della serata. Il rivederli insieme, però, ha subito fatto scattare delle polemiche sul web, secondo le quali Emma sarebbe “scappata” da Stefano, ignorandolo sul palco dopo la sua esibizione.

Voci che sono state subito smentite dalla Marrone: “Non c’era nessun gelo, e non sono scappata da nessuno – ha spiegato in un breve video su Instagram – non lo faccio mai, figuriamoci in presenza di una persona a cui voglio un mondo di bene. Avevo le cuffie per l’esibizione, e non l’ho sentito alle mie spalle, tutto qui. Anzi, sono stata molto orgogliosa di lui”. Emma ha così messo a tacere subito chi ha cercato di speculare su un avvenimento di così poca rilevanza come un saluto sul palcoscenico, in una grande serata di festeggiamenti e ricca di ospiti.

A qualcuno, però, la spiegazione dell’artista non è bastata, e il silenzio di Stefano ha fatto credere ai più sospettosi di essere dalla parte della ragione. Nelle ultime ore, un colpo di scena si è aggiunto al complicato quadro: una foto apparentemente di oggi (o comunque molto recente), ha messo a tacere davvero tutti.

Emma-Stefano-Belen: la foto che non ti aspetti

Che Emma Marrone e Belen Rodriguez abbiano fatto pace (ammesso che abbiano mai davvero litigato) ce lo ha dimostrato il rapporto di intesa sul palco de Le Iene, dove le due sono apparse affiatate come due vere amiche. Un incontro inaspettato, proprio nei giorni in cui si mormorava di una nuova rottura tra la conduttrice e Stefano De Martino. Il gossip, insomma, non trova pace intorno a questi tre personaggi, sempre al centro di presunti scoop, spesso non veritieri.

Dunque, l’incidente alla Festa dello Scudetto del Napoli, ha riacceso i riflettori sul “triangolo” che aveva diviso i telespettatori tanti anni fa. A dimostrazione, però, che si tratta solo di voci infondate, è arrivata una foto privata, pubblicata da The Pipol Gossip, nella quale vediamo Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez a pranzo insieme (con altre persone). Felici, sorridenti, senza conflitti, l’immagine pare sia recentissima, e arriva davvero inaspettata. Insomma, sembra che tutto ciò che sia stato scritto in questi anni non corrisponda alla realtà, è che come ha detto Emma Marrone ieri, lei e Stefano De Martino si vogliono ancora molto bene.