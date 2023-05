Emma e Belen, il feeling a “Le Iene”. La pace dopo Stefano De Martino

Ci sono foto che hanno la capacità di rimanere impresse per la loro particolarità e, quelle pubblicate da Emma Marrone, hanno proprio questa potenza. Sono solo due scatti, condivisi sulla sua bacheca Instagram, ma come dimenticare il tempo in cui delle immagini così non erano nemmeno immaginabili? Perché nel post la cantante è ritratta con Belen e le due in comune hanno Stefano De Martino.

La relazione tra Emma e Stefano era nata nel 2009 durante la loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Erano una coppia molto amata, tanto che quando si sono lasciati (sono stati insieme fino al 2012), e lui ha iniziato a frequentare Belen, la cosa non è andata giù a molti fan. E all’epoca non si parlava d’altro.

Ora Belen ed Emma hanno voltato pagina, lo hanno dimostrato con il feeling visibile tra loro a Le Iene ma anche con un post su Instagram.

Senza dubbio di anni ne sono passati parecchi, Belen con Stefano ha fatto un figlio, si è sposata, lasciata, ha fatto una figlia con un altro e poi è tornata. Sempre da lui.

Emma è andata avanti, ha puntato sulla professione, costruendo la sua carriera che oggi ha superato i confini della musica per arrivare a comprendere anche la recitazione.

Dalle due foto, l’abbraccio e la partecipazione della cantante a Le Iene, emerge che anche per loro il tempo ha fatto il suo corso e quel che è accaduto può rimanere relegato là, in quel passato lontano. E, inutile dirlo, i due scatti hanno mandato in visibilio i fan.

Emma e Belen, l’abbraccio che “sblocca un ricordo”

“Ti sblocco un ricordo”, ha scritto Emma (citando una parte di testo del suo ultimo singolo) a corredo delle due foto pubblicate su Instagram che la ritraggono con Belen. E quell’abbraccio tra le due di ricordi ne ha sbloccati davvero parecchi; infatti, fa subito correre la memoria indietro nel tempo, a oltre dieci anni fa, quando aveva fatto molto scalpore la rottura tra Emma e Stefano De Martino e il fidanzamento di lui con Belen.

Insomma, un intreccio di gossip che aveva tenuto banco per molto tempo. Se questo non bastasse (proprio come ricordano alcuni utenti nei commenti) Emma all’epoca aveva interpretato un’intensa versione di Bella senz’anima che aveva cantato ad Amici e subito era scattato il collegamento con la nuova coppia composta da Stefano e Belen.

Di acqua sotto i ponti da allora ne è passata parecchia, tanto che ora le due sembrano proprio avere un bel legame. Non solo da quello che emerge dalle parole condivise su Instagram ma anche dal loro feeling durante l’ultima puntata de Le Iene dove Emma era ospite (c’era anche Paola Barale con un profondo monologo).

Emma nella didascalia di accompagnamento delle due foto ha scritto: “Ti sblocco un ricordo. Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21:15 per l’ultima puntata di Le Iene. Insieme alla super Belen”, parole accompagnate da un cuore. E i commenti sono entusiasti. Tra chi scherza sul proprio rancore (che Emma non ha) a chi si complimenta per la bellezza del voltare pagina, una cosa è certa: i due scatti sono piaciuti tantissimo.

Emma a Le Iene, la caduta e il feeling con Belen

Emma e Belen sorridenti e insieme a Le Iene: un evento che, fino a qualche anno fa, non si pensava possibile. E invece le due hanno dimostrato grande feeling, facendo capire che il passato è tale e tutto ciò che hanno condiviso è rimasto relegato a quel tempo.

E che tra le due scorra buon sangue è stato evidente anche quando i tacchi altissimi hanno tradito Emma che, durante l’esibizione di Mezzo mondo, è caduta per ben due volte. Ad aiutarla è stata proprio Belen che le ha posato le mani sulle spalle e ha riso insieme a lei.

Alla fine del brano la conduttrice ha detto: “Emma ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembra giusto. L’hai fatto per farmi sentire meglio”. A quel punto Emma ha risposto: “Assolutamente. Noi, però, sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene”. Parole che probabilmente non fanno riferimento al loro passato, ma senza dubbio mettono in evidenza la forza che le accomuna.

La conduttrice ha indossato un abito midi bianco, mentre Emma ha sfoggiato un look più grintoso con una gonna nera in pelle e maglia trasparente che lasciava la lingerie a vista. Due colori a contrasto per due donne che sono molto amate dal pubblico e che hanno dimostrato che il tempo cura tutto, anche quelle ferite che sul momento possono sembrare insanabili. E una cosa è emersa: il feeling c’è e il passato se lo sono lasciato alle spalle.