Stefano De Martino ed Emma di nuovo insieme: Belen è sempre più lontana

Nuova puntata della chiacchieratissima soap opera che vede protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due sono sempre più lontani, e la loro separazione è ormai data per certa. Nel frattempo però i gossip continuano a impazzare: questa volta riguardano l’ex ballerino di Amici, che avrebbe incontrato a Napoli Emma.

Stefano De Martino ed Emma vicini, cosa succede

Basta pochissimo per riaccendere i riflettori su una coppia che sembrava ormai dimenticata: Stefano De Martino, freschissimo di rottura con Belen Rodriguez (l’ennesima), è stato avvistato con Emma Marrone, sua ex storica.

L’indiscrezione è stata diffusa dalla regina del gossip di Instagram, Deianira Marzano, che sostiene che tra i due ci sarebbe un riavvicinamento in corso. Il condizionale è d’obbligo ovviamente, ma pare che la cantante insieme a due amici, sarebbe sbarcata recentemente a Capri, per trascorrere le vacanze estive. E avrebbe raggiunto il conduttore, che proprio a Napoli è fuggito per passare questo mese in compagnia della sua famiglia e degli amici più cari.

L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione di una dei suoi follower, che sostiene che Emma e gli amici si sarebbero fermati nella casa di Posilippo di De Martino per un pranzo. Per quello che sappiamo al momento potrebbe trattarsi di un semplice incontro in amicizia: non è certo un mistero che i due ex siano rimasti in ottimi rapporti, come ha raccontato di recente anche lo stesso ex ballerino in occasione della sua partecipazione al programma La conferenza stampa.

“Ho un bel rapporto con lei – aveva confessato Stefano -. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi (…) Sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso”.

De Martino, la nuova fiamma sarebbe un’influencer

Mentre impazzano i gossip sulla crisi di Belen e Stefano, pare che a placare gli animi della coppia sia intervenuta addirittura Maria De Filippi, determinata a riportare la pace tra i due. Eppure i tentativi della conduttrice non starebbero avendo gli effetti sperati: secondo Fabrizio Corona infatti Rodriguez e De Martino sarebbero già separati da mesi.

E le ultime indiscrezioni vorrebbe l’ex ballerino già con il cuore impegnato: mentre andrebbe avanti la relazione tra Belen e l’imprenditore Elio Lorenzoni, Stefano avrebbe una nuova fiamma. È sempre Corona ad aver diffuso la notizia, sottolineando come l’ex moglie sia per De Martino ormai un lontano ricordo.

“Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna – ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi sul suo canale Telegram -. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”.

Ha anche aggiunto che i due sono apparsi “sereni, come se nulla fosse successo nella vita sentimentale”. Nel frattempo Belen starebbe trascorrendo qualche giorno sull’Isola di Albarella, tra le sue mete preferite per le vacanze estive, insieme all’imprenditore: la frattura tra i due è ormai insanabile.