“Stefano De Martino dimentica Belen, la nuova fiamma”: l’indiscrezione di Corona

Il gossip dell’estate? Crisi e rottura di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ovviamente. A distanza di un anno e mezzo dal loro (terzo) tentativo di far funzionare il rapporto, la coppia è definitivamente scoppiata. Nessuna “conferma” vera e propria da parte loro, ma unicamente indiscrezioni e voci che, però, hanno un fondo di verità. E adesso se ne aggiunge un’altra, lanciata da Fabrizio Corona: De Martino avrebbe una nuova fiamma, una nota influencer.

Stefano De Martino, chi è la presunta nuova fiamma: l’indiscrezione di Fabrizio Corona

In realtà, Fabrizio Corona è già intervenuto sul gossip dell’estate, condividendo alcuni dettagli sul rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dettagli che hanno lasciato il cosiddetto “amaro in bocca”, dal momento in cui sembravano tanto affiatati e pronti a ricominciare, a far funzionare davvero le cose, a combattere per quel “per sempre” tanto agognato.

Appena un mese fa la vacanza a Ponza, e poi le prime indiscrezioni su una presunta relazione tra Belen ed Elio Lorenzoni: così si è spenta una delle coppie più amate dello showbiz. Sul canale Telegram, però, Corona ha aggiunto ulteriori dettagli, ovvero che De Martino avrebbe già una nuova dolce compagnia al suo fianco.

“Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”. Inoltre, ha aggiunto che i due sono apparsi “sereni, come se nulla fosse successo nella vita sentimentale”. Insomma, Belen è ormai solo un ricordo per Stefano.

I dettagli sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Siamo ovviamente nel campo delle indiscrezioni, ed è bene ricordarlo. Fino a che non ci sarà una secca smentita o conferma, non è nemmeno facile riassumere la storia intercorsa tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, anche perché molti dettagli sono tutt’oggi discordanti. C’è chi sostiene che De Martino avrebbe tradito Belen.

“Non è come avete letto in giro. La realtà è che Belen e Stefano si sono lasciati sei mesi fa. Lui adesso è concentrato sul lavoro. Lei mi ha anche fatto delle confessioni, perché come sapete siamo amici”, ha detto Fabrizio Corona. Non solo, a ciò si sono aggiunti altri indizi, provenienti sempre dai social, che ormai confermerebbero il tutto.

Stefano De Martino, gli indizi social sull’addio

“Una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single”. In un post di Whoopse, dove si è discusso di questo tema, De Martino ha messo il suo “like” su Instagram. Per non parlare, poi, della foto condivisa sempre sul social, senza fede e con un anello dorato del nonno. E Belen? Starebbe trascorrendo qualche giorno sull’Isola di Albarella, tra le mete preferite per le vacanze estive, insieme a Elio Lorenzoni. Proprio lì, dove è stata anche con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Forse è giunto il momento di cambiare luogo di villeggiatura?