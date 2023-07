“Belen e Stefano De Martino separati da 6 mesi”. La verità di Fabrizio Corona

Stefano De Martino ha tradito Belen? Forse. Dietro alla rottura più discussa dell’estate, intorno alla quale sembrano non esserci davvero più dubbi, si insinua così l’ombra del tradimento. O, perlomeno, questo è quello che sostiene Fabrizio Corona, ex fidanzato e amico della showgirl argentina il quale è intervenuto in prima persona per raccontare cosa sia successo all’interno della coppia e cosa abbia portato alla fine del matrimonio, per la terza volta in oltre 10 anni. Il Re dei Paparazzi ne è davvero sicuro e pare che, a detta sua, sia stata proprio lei a rivelargli quanto accaduto con l’ormai ex marito.

Le parole di Fabrizio Corona su Belen e Stefano De Martino

“Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto”, ha detto Fabrizio Corona, utilizzando parole pesantissime e che vanno molto oltre a quello che si conosceva della coppia.

A queste considerazioni, ha aggiunto: “Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede ‘Quando esci, con chi esci?’, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde ‘Come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino“.

Di Stefano De Martino dice invece pochissimo, ma gli riconosce l’impegno che mette nel suo lavoro e che ha messo per costruirsi un’immagine del tutto nuova: “È riuscito, nonostante tutto, nel corso degli ultimi anni, a incominciare a fare l’opinionista, a smettere di fare il ballerino, ad avere un’immagine pulita, a fare piccoli programmi per poi arrivare alla conduzione, per poi finire ad avere un programma tutto suo”.

Un uomo all’apparenza perfetto, a detta di Corona, che però nasconderebbe diversi scheletri nell’armadio. A cominciare dal presunto tradimento, più volte smentito sulla piazza del gossip, che avrebbe portato alla rottura definitiva del matrimonio che avevano cercato di ricostruire per la terza volta.

Perché De Martino era tornato con Belen

Su questo punto, Fabrizio Corona dimostra di non avere dubbi: “Stefano De Martino è tornato con Belen per l’interesse e un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L’aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l’uomo perfetto”.

Un fiume in piena, quindi, al quale nessuno dei due diretti interessati sembra aver intenzione di rispondere. Lei pare che stia frequentando l’imprenditore Elio Lorenzoni, di cui si conosce davvero pochissimo, mentre Stefano De Martino sta concentrando le sue energie sul figlio Santiago, prima di tornare a lavorare in Rai con i suoi programmi di punta.