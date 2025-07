Stefano De Martino e i tradimenti a Belen Rodriguez, le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona riaccendono i riflettori sulla relazione fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in particolare sui presunti tradimenti del conduttore ai danni di quella che all’epoca era ancora sua moglie.

Le rivelazioni di Corona sui tradimenti di Stefano De Martino

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona, sempre informato riguardo il mondo del gossip, sono arrivate nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo. Sul suo canale Youtube, l’ex re dei paparazzi ha svelato il presunto tradimento di Raoul Bova con Martina Ceretti, parlando anche delle relazioni extra coniugali di Stefano De Martino.

Corona in particolare ha rivelato che il conduttore avrebbe avuto un flirt con Antonella Fiordelisi quando era ancora sposato con Belen Rodriguez. I due si sarebbero conosciuti su Instagram e in seguito si sarebbero incontrati in gran segreto. Oggi Antonella è legata a Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, e già in passato si era parlato di un suo avvicinamento a De Martino, ma la modella aveva smentito categoricamente. “Mai stata con gente fidanzata nella mia vita”, aveva scritto su Instagram.

Fabrizio Corona però sembra pensarla diversamente. L’imprenditore infatti ha spiegato che Belen e Antonella Fiordelisi avrebbero litigato proprio per via di Stefano De Martino. “La nostra Antonella Fiordelisi oggi è fidanzata con un mio grande amico – ha rivelato -. Lei ha un profilo Instagram top, devastante. È seguita da milioni di follower, mostra un fisico incredibile, in costume e negli anni è stata contattata da moltissimi personaggi famosi, le persone più importanti e conosciute. Guardate che molti calciatori famosissimi hanno scritto ad Antonella, tipo Cristiano Ronaldo, con cui però non è mai andata”.

“Non solo sportivi – ha aggiunto – Le ha scritto anche Stefano De Martino, con cui è andata, mentre lui stava con Belen. Questa è una notizia che ha scatenato una lite furiosa tra Stefano e Belen, perché lei l’ha saputo e si è incavolata moltissimo. Parlo del periodo in cui lei ha scoperto che Stefano l’aveva tradita con diverse persone”.

Le parole di Belen Rodriguez sui tradimenti di Stefano De Martino

Ospite di Domenica In, poco dopo la rottura con Stefano De Martino, era stata la stessa Belen Rodriguez a parlare dei tradimenti del marito. “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento – aveva raccontato Belen a Mara Venier -. Perché dopo un mese ho saputo. Però ha fatto finta di niente, perché come ha detto lui, un matrimonio non può finire per un tradimento sciocco. Ci sono i bambini di mezzo”.

La Rodriguez aveva poi raccontato di aver contattato le donne che avevano incontrato Stefano De Martino per avere una conferma dei tradimenti: “Ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto… con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”. Il resto è storia. Prima la depressione della showgirl argentina – raccontata con grande coraggio – poi la rinascita e infine la scelta di creare un buon rapporto con l’ex marito per amore del figlio Santiago.