Belen Rodriguez, la frecciatina a Stefano De Martino (in tv): “Non ha rispettato uno degli obblighi”

Belen Rodriguez non dimentica i tradimenti del passato di Stefano De Martino e, ospite del programma di Valentina Persia su Nove non risparmia una frecciatina all’ex marito. I rapporti fra i due infatti oggi sono buoni, ma per molto tempo la showgirl argentina ha sofferto molto a causa della rottura e, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe mai superato quanto accaduto.

La frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino

Belen Rodriguez è stata la prima ospite di Sinceramente Persia – One Milf Show, il programma di Valentina Persia in onda su Nove. La showgirl argentina è stata protagonista di una lunga chiacchierata con la conduttrice in cui ha parlato del suo sentirsi italiana e dell’essere mamma di due bambini, Santiago, il primogenito avuto da Stefano De Martino, e Luna Marì, nata dal legame con Antonino Spinalbese.

“Non sarai mai una vera mamma italiana se non superi il test più difficile: andare d’accordo con una suocera”, ha detto la presentatrice. Belen ha replicato prontamente: “Sono andata d’accordo con tutte le suocere – ha detto -. Marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi”. Una frase che sembra un chiarissimo riferimento ai tradimenti di Stefano De Martino di cui Belen aveva più volte parlato in passato.

Dopo la rottura e la lotta contro la depressione, la showgirl era stata ospite di Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, con la consueta sincerità, aveva parlato dell’addio – l’ennesimo – a quello che all’epoca era ancora suo marito.

“Il matrimonio è in salute e in malattia – aveva raccontato -, penso di essere stata sempre in salute, poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una grande malattia, è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi, non hanno saputo tenermi la mano. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, sia letteralmente tradita. È iniziata con un tradimento, già dopo un mese. Io fatto finta di niente, perché il matrimonio non finisce per quello. Non è finita per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine che hanno ammesso subito tutto, sono state molto carine. Ho parlato con tutte quante, una decina, sono arrivata a 12, poi dopo ho smesso se no la bolletta del telefono”.

La difesa di Stefano De Martino sui tradimenti a Belen Rodriguez

Dopo le dichiarazioni di Belen, Stefano De Martino si era difeso, respingendo le accuse di tradimento. “Ci sono rimasto male per la modalità – aveva dichiarato il conduttore di Affari Tuoi -, perché comunque quando ci si lascia tutti abbiamo da ridire delle cose contro l’altro. Ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama. Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene ed è normale. E ognuno di noi quando finisce una relazione ha una lista di cose da rimproverare all’altro. Ma in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così, in quella modalità”.

L’amore fra i due, nato dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, è durato anni, fra alti e bassi. Una relazione importante, segnata dal matrimonio e dalla nascita del figlio Santiago, caratterizzata da diversi tira e molla, sino alla rottura definitiva.