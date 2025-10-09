Valentina Persia “punge” De Martino: “Affari Tuoi? Farei il doppio di lui”. La somiglianza con Belen

Valentina Persia è pronta ad aprire il suo nuovo show e si lascia andare a un commento pungente su Stefano De Martino e il suo "Affari Tuoi"

IPA Valentina Persia dice la sua su Stefano De Martino

Tra una risata e una battuta pungente, Valentina Persia si prepara a conquistare il Nove con il suo nuovo show Sinceramente Persia – One Milf Show.

E se da una parte c’è la sfida tra i grandi volti della tv italiana, dall’altra la comica non si fa problemi a lanciare qualche commento ben calibrato: Stefano De Martino incluso.

Valentina Persia, il commento pungente su Stefano De Martino

Comica pungente, barzellettiera e padrona di casa di Sinceramente Persia – One Milf Show. Valentina Persia è pronta per volare sul Nove con quattro puntate di uno show che la vede accanto a Omar Fantini e Alessio Viola.

Ma non solo: in ogni puntata ospiti diversi, pronti a mettersi in gioco davanti a una delle voci della comicità più irriverenti d’Italia. E proprio nella prima puntata, a prendere parte allo show c’è Belen Rodriguez, sempre sotto i riflettori nel bene o nel male.

Con ospiti importanti come la showgirl, il pensiero di riuscire a portare a casa un prodotto che vale, anche in termini di share, è un punto che interessa, ma non più di ritrovare il calore e l’affetto dei fan che l’hanno sempre seguita nelle piazze e nei teatri.

Ora la comica si prepara a una nuova sfida televisiva, un mondo che osserva con occhio critico e ironico. E non manca un commento sul confronto tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, con qualche commento piccato al conduttore napoletano.

In un’intervista per Fanpage ha raccontato: “È bello che ci sia competizione, è sempre stato così, è come il paese, la città, è un derby. Un derby mediatico. Da una parte c’è un ragazzo con un programma che funziona come Affari Tuoi. Che poi, penso che se ci vado io faccio il doppio di Stefano De Martino – mo’ per ridere, voglio dire. Lui ha una cazzimma particolare, è napoletano, è figo, le concorrenti sono tutte fighe. Ecco una cosa la voglio dire”.

Valentina riconosce però anche i meriti del conduttore: “C’è stato uno switch proprio per dare una ringiovanita e far appassionare anche i giovani a questo programma. Devo dire che lui è un mattatore, l’ha saputo fare bene. Ma dalla parte sua c’è anche una napoletanità che lo aiuta molto, non ci possiamo trincerare dietro un dito. Lui ha una facilità di dialogo, è sornione, ha una bella faccia da figlio e’ntrocchia”.

E, parlando di Gerry Scotti: “Dall’altra parte c’è un gigante, ragazzi, c’è un titanio che comunque si porta avanti anni e anni d’esperienza, sa come arrivare nelle case. Gerry Scotti è fortissimo. Poi veramente stiamo parlando dei numeri, che sono alti. È vero che c’è competizione, ma stanno andando bene tutti e due. Non si può lamentare né la Rai e manco Mediaset”.

Due conduttori diversi, con stili e personalità uniche, ma entrambi capaci di far brillare i loro programmi. Ma se Valentina dovesse scegliere cosa guardare all’ora di cena, non ha dubbi: resta fedele all’affetto di Canale 5.

Valentina Persia in tv con Belen: cos’hanno in comune

Ma Valentina Persia ha anche voluto commentare la presenza di Belen come prima ospite dello show: una personalità, la sua, che ha sempre qualcosa da dire e che sembra avere un punto d’incontro molto particolare con lei.

“Abbiamo molto in comune. Non ce ne frega un ca**o né a me né a lei. Ce lo siamo detto molto chiaro. Lei per un’esposizione anche fisica, mediatica di quello che è il suo personaggio. Io quando conosco queste persone che sono mediaticamente esposte, messe un po’ alla berlina, diciamolo, per fare un omaggio al grande De André quando diceva ‘le cagne a cui ha sottratto l’osso’, per citare Bocca di rosa”.

Valentina prosegue spiegando la sua filosofia: “Io non sono una che giudica, soprattutto da quando sono diventata madre. Non me ne frega niente di quello che uno decide di fare nella sua vita purché non venga a ledere la mia. Fa bene a fare quello che fa, è una donna che rispetto, non vado lì a guardarla dall’alto in basso, come fanno alcuni. Rispetto chi riesce ad andare nel profondo di uno spessore e di una testa che veramente è una macchina da guerra”.