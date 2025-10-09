Valentina Persia, di cosa parla il suo nuovo show che avrà ospite Belen Rodriguez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Valentina Persia torna in televisione con una nuova trasmissione e sceglie come primo ospite Belen Rodriguez. Lo show si intitola Sinceramente Persia- On Milf Show e andrà in onda su Nove da giovedì 9 ottobre.

Di cosa parla il nuovo show di Valentina Persia

Valentina Persia dunque porta su Nove una trasmissione tutta al femminile che arriva dopo ben 30 anni di carriera. Una svolta importante per la comica che cercherà nello show di esplorare l’universo femminile, affrontando anche argomenti particolari e temi di attualità. Accanto a lei, per fornire un punto di vista maschile, ci saranno Omar Fantini e Alessio Viola.

“Metto una maschera di una donna provocante ma che in fin dei conti è una mamma che ama le sneakers e ama mettere un pantalone largo, questa è la mia maschera – ha rivelato al Corriere della Sera -. Spero che la apprezzerete perché nonostante io sia una Milf, sono molto sincera e dico le stesse cose che pensate voi. La Milf oggi è una donna che rivendica la sua posizione, che non accetta il tempo che passa e nonostante il tacco 13, 14, 15, 16, perché nonostante l’età sotto il 16 non si può scendere mai, alla fine capisce che forse tra le quattro mura è meglio togliersi tutto, trucco e cucinare una bella pasta e fagioli, ma con la parannanza leopardata”.

Belen Rodriguez ospite dello show di Valentina Persia

La prima ospite di Sinceramente Persia- On Milf Show sarà Belen Rodriguez. La showgirl argentina è tornata in televisione dopo una breve assenza nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, nei panni di ballerina per una notte, e presto sarà nella trasmissione di Valentina Persia. La puntata si preannuncia scoppiettante con la showgirl pronta a mettersi in gioco insieme alla comica e conduttrice.

Valentina Persia ha rivelato che sul palco le due donne si divertiranno molto, fra battute e sketch. La comica ha rivelato a FanPage di aver voluto fortemente Belen nella sua trasmissione perché la apprezza prima che come artista soprattutto come donna. In particolare la Persia ha raccontato di aver abbracciato la showgirl dietro le quinte. “Le ho detto “Sei una grande donna” – ha spiegato – e spesso quando questa grande donna è unita a tanta bellezza si fa sempre molta invidia, per cui fanno dire “Eh, chissà questa che ha fatto, a quali compromessi sarà scesa”. Per questo, ho ospitato molto volentieri una donna che secondo me ha soltanto da insegnare”.

Da sempre al centro del gossip, spesso criticata per i suoi amori e le foto postate sui social, Belen è un personaggio molto amato dal pubblico, ma anche esposto a giudizi che, spesso, possono ferire. “Io non sono una che giudica, soprattutto da quando sono diventata madre – ha detto la Persia -. Non me ne frega niente di quello che uno decide di fare nella sua vita purché non venga a ledere la mia. Fa bene a fare quello che fa, è una donna che rispetto, non vado lì a guardarla dall’alto in basso, come fanno alcuni. Rispetto chi riesce ad andare nel profondo di uno spessore e di una testa che veramente è una macchina da guerra”.