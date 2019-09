Chi è Camilla, la figlia bellissima di Massimo Ghini che lavora a Forum

editato in: da

Classe 1994, bionda solare e bellissima, Camilla Ghini è la figlia di Massimo e i telespettatori ormai la conoscono in qualità di assistente di Forum.

Era il 2016, quando gli autori dello storico programma Forum hanno avuto l’idea di affiancare a Barbara Palombelli degli assistenti speciali, con la caratteristica di essere tutti ‘figli di’. Insieme a Sofia Odescalchi e Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, gli spettatori hanno conosciuto Camilla Ghini che da allora, confermata anche in questa stagione, è parte fissa dello staff del tribunale televisivo più famoso.

Camilla è nata dal secondo matrimonio di Massimo Ghini (il primo era stato quello con Nancy Brilli), un’unione un po’ burrascosa e anche difficile da chiudere, come ha ricordato l’attore in un’intervista a Io Donna. Relazione dalla quale sono nati i primi due figli dell’attore: Camilla e il suo gemello Lorenzo. I genitori di Camilla si sono separati quando lei aveva appena dieci mesi; il papà si è risposato e dal nuovo matrimonio sono nati altri due figli.

Camilla è la prima, tra i figli di Ghini, a tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo il liceo classico infatti, ha deciso di provare a seguire le orme paterne. Oltre alla sua importante esperienza a Forum ha nel suo carnet anche un’esperienza nella fiction Rai “Raccontami”, al fianco del padre.

Dai suoi profili social emerge l’immagine di una ragazza piena di sogni e passioni, che ama scrivere, viaggiare, cucinare e fare sport, soprattutto il tennis. Ma più di tutto, Camilla sui suoi social parla con molta passione della sua esperienza televisiva e sembra voler sfruttare al massimo il trampolino di lancio dell’esperienza di Forum.

La determinazione e il carattere non sembrano mancarle: bersagliata dalle critiche, accusata di essere raccomandata, lei ha sempre risposto per le rime e soprattutto con i fatti, presentandosi in trasmissione anche all’indomani di un incidente, pur indossando un collare medico, perché, ha affermato in quell’occasione “Lavorare è anche questo”.

Ultimamente è stata oggetto di insulti e body shaming, proprio in occasione del post di Instagram che lanciava la nuova stagione di Forum, ma Camilla non si è persa d’animo e ha reagito rispondendo a tono agli haters, con fermezza e ironia e continuando, come sempre, ad andare avanti per la sua strada.