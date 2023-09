I ragazzi di “Forum”: chi sono e da quanto lavorano con Barbara Palombelli

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Barbara Palombelli

La 39ª edizione di Forum è partita. Barbara Palombelli riapre il tribunale più famoso della tv per una nuova stagione del programma che guida ormai da anni e porta con sé i suoi ragazzi, che da tempo lavorano al suo fianco. Due di loro sono davvero famosissimi: stiamo parlando di Paolo Ciavarro e di Edoardo Donnamaria che – peraltro – condividono l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Chi sono i ragazzi di Forum

Vi ricordate dei ragazzi che passavano tra il pubblico a raccogliere i mitici sassolini? Ecco, il loro ruolo non è cambiato molto ma hanno assunto via via un’importanza crescente all’interno del programma, grazie all’attenzione e alla fiducia che la conduttrice ripone in loro. I suoi fedelissimi sono al suo fianco ormai da anni e si occupano di commentare i casi che compongono le varie puntate, oltre a raccogliere i famosi sassolini. Giulietta Campesi occupa la postazione social. Per il 2023, sono in studio Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani, Edoardo Donnamaria, Roberta Fontana e Giulia Campesi.

Torna anche Edoardo Donnamaria, in pianta stabile dopo l’avventura vissuta al GF Vip, di cui è stato uno dei protagonisti. Nella Casa aveva anche trovato l’amore con Antonella Fiordelisi, con cui ha vissuto una love story tormentata, ma poco tempo dopo hanno deciso di lasciarsi. In studio anche Paolo Ciavarro, che con Donnamaria condivide l’esperienza del reality. Anche lui ha trovato l’amore, che dura ancora, con Clizia Incorvaia. I due sono genitori del piccolo Gabriele, nato il 19 febbraio 2022.

Da quanto tempo lavorano con Barbara Palombelli

I ragazzi di Forum sono approdati all’interno del programma in tempi e anni diversi. Barbara Palombelli ha assunto la conduzione del programma dal 2013, dopo l’addio di Rita Dalla Chiesa, andando in onda in diretta su Canale 5 alle 11 e su Rete4, con Lo sportello di Forum, alle 14. Roberta Fontana è una degli acquisti più recenti: fa infatti parte della squadra dal 2022. Paolo Ciavarro ha partecipato in pianta stabile dal 2016 al 2019, per poi tornare nel 2020 dopo l’esperienza al GF Vip, mentre Edoardo Donnamaria è stato a Forum dal 2017 a maggio 2022, facendo ritorno a settembre 2023.

Sofia Odescalchi è al fianco di Barbara Palombelli dal 2016, quindi è uno dei volti storici del programma, così come Camilla Ghini (figlia di Massimo Ghini). Nel 2023, l’abbiamo anche vista sul palco di Radio Zeta per la serata evento trasmessa dall’Arena di Verona e che ha incoronato Drillionaire come vincitore. Ladislao Liverani ha iniziato la sua avventura a Forum nel 2017 ed è rimasto fino al 2019. È tornato nel 2020. Giulia Campesi è presente all’interno del programma dal 2019.

I giudici e le novità 2023

Tornano anche i giudici Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani, Bartolo Antoniolli, fondamentali per il programma che si pone come obiettivo quello di affrontare temi moderni e divisivi in maniera imparziale, a cui si aggiunge anche l’immancabile commento giornalistico di Giulia Lea Giorgi, presente dal 2015.

Tra le novità di quest’edizione, invece, vi è l’introduzione dell’intelligenza artificiale e della figura de “l’avvocato del minore”. L’AI sarà utilizzata dal programma per la richiesta di informazioni da ottenere in tempo reale, come ad esempio dati e sentenze analoghe in altri Paesi. In questo modo, si garantisce un programma capace di stare al passo con i tempi ma che, al contempo, non intacca la sua struttura originale. La figura dell’avvocato del minore si occupa invece di monitorare la situazione dei minori coinvolti in situazioni familiari complesse.