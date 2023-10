Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Un amore forte che merita di essere finalmente suggellato quello di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: a coppia, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip nel 2020, convolerà a nozze l’anno prossimo. Ad annunciarlo è stato proprio il volto di Forum, che durante il programma si è sbilanciato rivelando quando lui e la compagna diventeranno marito e moglie.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: c’è la data delle nozze

Si parla da tempo delle nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: sebbene i due abbiano dato prova di essere legati da un amore solido e duraturo, da tempo rimandano il matrimonio. Finalmente però pare che la coppia sia pronta a giurarsi amore eterno.

A darne l’annuncio è stato proprio Paolo Ciavarro, che durante una delle ultime puntate andate in onda di Forum, ha rivelato a Barbara Palombelli di essere pronto a fare il grande passo con la sua compagna: “Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”.

Pare quindi che la macchina organizzativa del matrimonio si stia muovendo per la coppia, tanto che Incorvaia, dopo l’annuncio ufficiale, ha pubblicato un video in cui chiede al figlio Gabriele se voglia fare il paggetto. Il piccolo accetta con entusiasmo, ma dall’altro lato l’influencer fa notare al compagno che manca qualcosa: “Sei fregato, ha detto si! Adesso manca l’anello con la proposta”.

Il matrimonio rimandato (più volte)

Lo scorso luglio sembrava tutto pronto per un matrimonio in grande stile: Clizia aveva pubblicato una serie di scatti che lasciavano poco spazio ai dubbi e che lasciavano intuire che da lì a poco i due si sarebbero giurati amore eterno.

L’influencer si era fatta immortalare con un costume intero bianco con una scritta, composta da brillantini: “The Bride (maybe)”, ovvero “La sposa (forse)“. Eppure la proposta non era arrivata, anche dopo la nascita del loro piccolo Gabriele, che ha illuminato le loro vite. Innamoratissimi e complici, fino a ora le nozze non sono state la loro priorità.

“La proposta arriverà, non è ancora arrivata perché la nostra vita è così piena di cose da fare che non c’è stato il tempo, ma arriverà. Ho già tutta un’idea in programma, ma non la spoilero, è una cosa semplice, io sono una persona abbastanza semplice quindi non aspettatevi i fuochi d’artificio”, aveva detto qualche tempo fa Ciavarro.

Poi lo scorso agosto al settimanale Gente Clizia aveva rivelato di aver ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno, ma aveva anche spiegato che quello non era il momento giusto: “Un po’ di tempo fa mi ha detto: “Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi”. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari”.

Incorvaia aveva svelato: “Il matrimonio accadrà. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore”. Adesso non resta che aspettare di vederla splendere con l’abito bianco.