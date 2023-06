acasadi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: super chic e di design

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono una delle giovani coppie più amate. Si sono conosciuti al GF Vip nel 2020 e da quel momento non si sono più lasciati, al punto da decidere di andare a convivere quasi subito in un bellissimo nido d’amore che hanno costruito e curato insieme nei minimi dettagli. Una casa nel cuore di Roma super chic e di design che unisce bellezza e funzionalità, perfetta per una coppia giovane come la loro.

Paolo e Clizia, quando la casa è lo specchio dell’anima

Andare a convivere è una scelta importante ma quando c’è l’amore, quello vero, è inevitabile che si giunga a compiere questo passo. Per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è stato amore (quasi) a prima vista all’interno della Casa del GF Vip, reality a cui hanno preso parte entrambi nel 2020. Lì si sono conosciuti, annusati, compresi. Non sono mancati gli screzi ma, alla fine, a vincere è stato il sentimento più profondo.

Così quasi immediatamente dopo la partecipazione al programma di Canale 5 hanno dato ulteriore prova di fare sul serio scegliendo di acquistare una casa a Roma, città in cui lui lavora. I dieci anni di differenza tra i due non sono mai stati un problema, né il fatto che lei avesse già una figlia nata da una precedente relazione. E il loro nido d’amore ha preso vita pian piano, rispecchiando appieno le anime dei due innamorati: da una parte quella più chic e minimal di Paolo Ciavarro, dai gusti più formali, e dall’altra quella estrosa e creativa di Clizia Incorvaia. Un appartamento che è lo specchio della coppia, curato nei minimi dettagli.

Gli interni sofisticati e minimal

Le immagini che gli stessi Paolo e Clizia hanno condiviso più volte sui loro rispettivi profili social restituiscono tutta l’atmosfera di un ambiente dagli interni sofisticati e minimal, con un arredamento che è al contempo glamour e funzionale. Del resto con due bimbi in famiglia deve esserci spazio per la comodità.

All’ingresso si può ammirare un open space – di gran tendenza nelle case contemporanee – dove a far da protagonista è un grande divano angolare in velluto che fa pendant con una parete attrezzata. Qui i mobili sono in grigio scuro, perfetti per creare contrasto con la zona cooking adiacente: la cucina è total white, fresca e moderna con linee molto semplici ed elementi che trasudano modernità. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno optato, infatti, per un tavolo alto con sgabelli a vista, perfetti per la colazione o i pranzi veloci, ai quali hanno aggiunto un tavolo più grande per accogliere più persone tra ospiti e parenti.

Accessori di design e dettagli colorati

Se vero che i mobili sono minimal, nella casa romana degli Incorvassi non manca il tocco creativo e super colorato di Clizia. Basti pensare alle sedie scelte per il tavolo nella zona living, ricoperte con un morbido rivestimento in velluto rosa, o ancora l’angolo libreria che è uno degli spazi più belli dell’intera abitazione.

Gli appassionati di lettura, arte e musica di certo approveranno: oltre agli scaffali pieni di libri, saltano agli occhi oggetti di design vintage come un maxi stereo e una collezione di vecchi vinili e ancora lo specchio di Seletti decorato con le iconiche stampe di Toiletpaper.

Proprio gli specchi sono uno degli elementi principali della casa, presenti praticamente in tutte le stanze e adattati allo stile di ogni singolo ambiente, così come il parquet che ricopre il pavimento dall’ingresso alla terrazza.

La grande terrazza

A proposito della terrazza, questa merita un capitolo a sé. Grande abbastanza da diventare un’appendice della zona living, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia qui hanno creato un ambiente confortevole nonché un angolo a cielo aperto in cui trascorrere le calde giornate estive.

Ci sono una piccola zona pranzo con tavolo per gli ospiti ricoperto da tendone parasole, un angolo dedicato ai giochi dei bambini (perfino una parete attrezzata) e, infine, la zona relax arredata con le poltrone di design firmate Mojow in legno e alluminio con rivestimento trasparente. Non mancano piante e vasi fioriti, per donare un ulteriore tocco “naturale” che non guasta mai.