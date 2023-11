Ilary Blasi in Unica per la prima volta apre le porte della super villa al Torrino di Roma in cui ha vissuto per vent'anni con Francesco Totti

Unica è arrivato così, all’improvviso, nelle case degli utenti Netflix che hanno potuto finalmente assaporare, dopo oltre un anno, la tanto attesa versione di Ilary Blasi a proposito della turbolenta separazione da Francesco Totti.

L’ex Letterina (anche se lei non ama questa definizione) e l’ex Capitano della Roma, ormai ex coniugi pronti a darsi battaglia all’ultimo Rolex hanno infranto quell’aura fiabesca che ha sempre contraddistinto il loro matrimonio ma quel che resta, infine, sono le testimonianze dell’impero che hanno creato con i loro immensi guadagni. Tra queste c’è la super villa al Torrino, nella zona sud della Capitale, che la Blasi ha aperto per la prima volta proprio alle telecamere di Netflix.

Francesco Totti e Ilary Blasi, un (ex) nido d’amore da 18 milioni di euro

Un drone accompagna i telespettatori di Unica in una panoramica mozzafiato di quello che è stato per vent’anni il nido d’amore della coppia più amata della Capitale. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno costruito una super villa al Torrino, quartiere nella zona sud di Roma, che si stima valga circa 18 milioni di euro. Più che una villa dovremmo parlare di tenuta, a dirla tutta, con costi di gestione e mantenimento che si aggirano intorno ai 30.000 euro al mese.

Ilary Blasi tra camere blindate e maxi zona benessere

L’abitazione, che in fase di separazione è stata assegnata alla conduttrice e ai figli Cristian, Chanel e Isabel, si erge su un unico piano per 1.500 metri quadrati, ha al suo interno 25 stanze “ufficiali” alle quali si aggiungono nascondigli, intercapedini e stanze segrete che solo in parte la Blasi ha mostrato nel docufilm. La scena in cui rivela l’apertura del soffitto morbido a cassettoni ormai è un cult, così come quella in cui la si vede impegnata nell’irruzione nel locale caldaia della zona benessere dove ha recuperato la “refurtiva” rubatale dall’ex marito.

Ci riferiamo, ovviamente, al celebre episodio delle borse e delle scarpe sparite dalla cabina armadio (blindata) e che ha lasciato la conduttrice “scalza” come lei stessa ha detto in Unica. Come un agente 007 in tacchi a spillo, la Blasi ha sondato ogni stanza blindata e i luoghi più nascosti dell’abitazione scoprendo che gli accessori super lusso non avevano mai lasciato il suo tetto.

Ilary Blasi ha scelto un arredamento moderno ma accogliente

Come mostrano le immagini del docufilm di Netflix, per arredare la villa del Torrino la conduttrice ha optato per mobilio e accessori di tendenza, con uno stile fresco e moderno che la rappresenta appieno. Una casa che urla “lusso” ma anche accogliente, dove emerge la voglia di rendere l’ambiente vivibile ma al contempo unico.

Ne è un esempio l’ampio salone con lo splendido divano in pelle nera Chesterfield o ancora la scelta di alternare nelle stanze parquet e marmo, così come l’inserimento di pezzi di design contemporaneo come il tavolo di cristallo Norman Foster abbinato alle sedie Philippe Starck.

L’interno della villa gode anche di un sapiente gioco di luci, creato con l’ausilio di lampadari e lampade, anch’essi in stile moderno e veri e propri pezzi di design.

L’immenso giardino con piscina tra sport e relax

Un mix di elementi e sensazioni con un solo scopo: creare l’effetto-wow. Lo stesso “wow” che inevitabilmente sorge spontaneo quando la si vede passeggiare baldanzosa nello spazio esterno alla villa, che definire “giardino” sarebbe alquanto riduttivo.

L’esterno è un tripudio di verde con due piscine (di cui una al coperto, mai ripresa dalle telecamere), campi da tennis e padel, ovviamente campi di calcetto e un bellissimo prato all’inglese all’ombra di querce, ulivi e cipressi che la Blasi utilizza per le sue sessioni giornaliere di yoga.