Ilary Blasi ha finalmente deciso di raccontare la sua verità. Lo ha fatto in una maniera insolita, attraverso un documentario Netflix, al quale il suo ex marito Totti ha reagito in maniera lapidaria. Pare infatti che l’ex capitano della Roma non abbia voluto dire molto su quanto è stato dichiarato, anche perché è parecchio impegnato all’estero e sul fronte lavorativo.

Le parole di Totti per Unica

“Faccia e dica quello che vuole”. Fonti vicine a Francesco Totti hanno rivelato che l’ex numero 10 giallorosso avrebbe commentato così le recenti dichiarazioni della sua ex moglie e che non avrebbe avuto materialmente il tempo di seguire il documentario. Questo suo comportamento suggerisce anche che abbia intenzione di parlare solo in sede d’udienza, prevista per il 4 dicembre. Si discuterà ancora dei Rolex e delle borse sparite, mentre per la separazione occorre aspettare fino al 2024.

Nel documentario, lei aveva anche spiegato di come avesse fatto a ritrovare le sue cose, che sarebbero state nascoste dall’ex marito come ostaggio per riavere i suoi orologi. Scarpe e borse si trovavano ancora nella loro grande villa all’Eur ma nascoste bene. Una parte dietro una porta blindata nel locale piscine e un’altra sotto un’intercapedine che ha svuotato con l’aiuto di sua sorella e di sua madre. Le immagini sono state mostrate proprio nel corso del documentario, in cui non ha potuto fare a meno di raccontare quanto accaduto dando la sua versione dei fatti.

Com’è iniziata la crisi

Secondo quanto dichiarato da Ilary Blasi, la crisi con suo marito Francesco Totti sarebbe iniziata da un caffè, preso in amicizia con un ragazzo insieme alla sua amica Alessia Solidani: “Era solo un caffè. Avrebbe dovuto credermi visto che in 20 anni sono sempre stata io a dover credere a lui. Mi sentivo in colpa, continuava a ripetermi che lo avevo ucciso dentro”.

Da qui sarebbe partito tutto e si sarebbe arrivati fino al tradimento con Noemi Bocchi, che lei avrebbe scoperto grazie all’intervento di un investigatore privato ma dopo un’innocente rivelazione della figlia Isabel. Lei si è sempre detta innamorata (“l’ho sposato per amore e non per soldi”), tanto da averlo difeso anche di fronte all’evidenza e attaccando i giornalisti che avevano lanciato l’indiscrezione: “Mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo”.

A oggi, i rapporti tra i due ex coniugi sono pari a zero. Basti pensare al compleanno del loro figlio maggiore, Cristian, che ha compiuto 18 anni il 6 novembre. Il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti ha ricevuto due feste, una con la mamma e una con il papà, segno che l’armonia è ormai andata distrutta. È stato così dal principio: non si sono lasciati bene e il tempo non ha fatto che aumentare la distanza tra loro. Chanel, la loro secondogenita, si è mostrata solidale con la mamma proprio all’indomani della pubblicazione del documentario di Netflix, che Francesco Totti pare abbia commentato da Wuhan dove si trova con All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio come Seedorf, Rivaldo e Kakà. Smentite anche le voci di crisi con Noemi Bocchi, con la quale fa coppia fissa da un anno e quattro mesi.