Quando si è incrinato tutto? Quando la relazione più nota del mondo calcistico si è frantumata in mille pezzi? Per chi ha seguito la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, tante sono state le domande sulla vicenda, ma ben poche le risposte. E se Totti ha rotto il silenzio per ben due volte sul Corriere, la Blasi ha preferito “sganciare la bomba” con il docufilm Unica, come si suol dire, a tempo debito, servendo il piatto della vendetta quando ormai l’attenzione era inevitabilmente calata. Ma soprattutto ha voluto fare chiarezza su un punto, il più oscuro di tutti: come ha scoperto il tradimento di Totti.

Ilary Blasi, la verità sul tradimento di Totti nel docufilm Unica

Il docufilm Unica è, di fatto, il modo con cui Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti. E, come tutte le verità, è scomoda, per definizione. Soprattutto, attraverso il docufilm, ha voluto fare luce su come ha scoperto il tradimento di Totti, uno degli aspetti su cui le testate hanno provato a fare chiarezza, ma tra ipotesi e dubbi.

Il primo sospetto? Il viaggio a Montecarlo nel maggio del 2021. Totti va prima a Montecarlo e successivamente a Tirana. L’amica della Blasi, Alessia, riceve però la telefonata di un paparazzo. “Vado a Roma e lo incontro vicino alla stazione. Mi mostra una foto di una jacuzzi dell’hotel che io conosco. Ci sono Francesco, un suo amico e una donna di spalle. Di fatto non mi stava dando una prova. Torno a casa e chiedo spiegazioni a Francesco e mi dice: ‘Boh, sarà una straniera’. Poi scherza: ‘Manco ‘glie credono più a ‘sta storia’. Lui è freddo, sicuro, convincente”.

La verità scoperta dopo i regali alla figlia Isabel

Il castello di carte, però, è crollato in un momento. Un soffio. Perché è grazie ai regali fatti alla figlia Isabel che la conduttrice ha iniziato a nutrire maggiori sospetti. A giugno, infatti, Totti ha cominciato ad andare spesso a pranzo fuori portando con sé solo Isabel, che però tornava a casa piena di regali. “Torna dal pranzo con tanti giochi e mi dice che glieli hanno regalati. Succede due, tre volte e poi le chiedo chi glieli ha fatti e lei mi dice che c’erano degli amichetti e mi dice i nomi. Io mi ricordo degli articoli su Noemi e inizio a unire i puntini, quindi faccio delle chiamate per scoprire come si chiamavano i figli e mi confermano tutto”.

Naturalmente, non è tutto. Perché, di fronte alle ipotesi ma senza prove concrete in mano, la Blasi ha scelto di pedinare Totti. “Perché lui non lo avrebbe mai ammesso”. Ha ammesso di essere andata sotto casa di Noemi con la cugina acquisita dell’ex marito, Giorgia. “Ma sono stata zitta perché avevo ingaggiato un investigatore”. Alla fine, dopo l’ammissione, è andata come tutti sappiamo: la nota su Ansa, rilasciata dalla Blasi prima e da Totti poco dopo. Separatamente. Come a voler rimarcare il destino di quell’amore durato vent’anni, che tutti credevano di ferro e invece non era altro che di cristallo. E per chi si domanda la reazione dei figli di Totti e della Blasi, Chanel ha condiviso un inno alla mamma nelle sue stories Instagram. “Fiera della donna che sei. Ti amo”.