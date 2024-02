Ilary Blasi, gravi accuse contro Totti: “Spende al casinò più soldi che per i figli”

Ilary Blasi lancia gravi accuse contro Francesco Totti: la lotta per l'addebito della separazione e per i soldi spesi al casinò

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che sembrava in una fase di “stallo” e calma piatta, è tornata alla ribalta con le gravi accuse della conduttrice nei confronti dell’ex marito. Il condizionale è d’obbligo in questi casi: Totti avrebbe lasciato la figlia Isabel da sola in hotel e avrebbe speso più soldi nei casinò che per i propri figli. Entra nel vivo l’addio Blasi-Totti: dopo che lo ha invitato simbolicamente a “cena”, ecco le carte dei legali della conduttrice.

Ilary Blasi, le accuse contro Francesco Totti

Come ogni separazione, il nodo cruciale rimane l’addebito, che viene stabilito nel momento in cui si accerta il primo della coppia che ha tradito. E se da una parte sappiamo che Francesco Totti da ormai tempo (dal 2021, secondo la Blasi) si accompagna con Noemi Bocchi, Ilary è solamente oggi impegnata con l’imprenditore Bastian Muller, ma avrebbe avuto alcuni flirt, stando alle parole dell’ex calciatore. Un altro nodo è Cristiano Iovino, il personal trainer che ha ammesso la “frequentazione intima” con la Blasi.

Ma c’è di più. Stando a quanto condiviso da La Verità, i magistrati avrebbero accettato di sentire Cristiano Iovino. Nella memoria difensiva di Ilary Blasi ci sarebbero ulteriori dichiarazioni, che vengono lette come vere e proprie accuse nei confronti dell’ex marito. “Con profonda amarezza, e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media ‘brucia’ al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli”, queste le parole dei legali, per l’ammontare di un totale di 3 milioni 324mila euro al Casinò di Montecarlo.

Al momento, sono molti i condizionali: Totti non vorrebbe provvedere alle spese di guardiania (destinate alla protezione dei figli) e non avrebbe ancora consegnato la documentazione richiesta, indicando tutti i suoi conti correnti (avrebbe, però, nascosto due conti correnti). Le dichiarazioni sono piuttosto forti, soprattutto considerando che c’è un’ulteriore questione delicata, ovvero Totti lascerebbe la figlia Isabel da sola in hotel “per recarsi ad appuntamenti mondani”. Isabel è la figlia più piccola della coppia, di 7 anni (ne compie 8 a marzo 2024). Inoltre, “non permetterebbe a Isabel, nonostante l’impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza”.

Francesco Totti, la “replica” alle accuse

Diverse le accuse, che portano a uno scontro inevitabile. Perché si parla di “comportamenti negligenti”, proprio nei confronti dei figli che Totti e Blasi hanno sempre ammesso di mettere al primo posto. Intanto, il Corriere della Sera condivide il commento di amici vicino a Totti. L’ex calciatore, infatti, è sempre stato un appassionato di gioco d’azzardo. Le cifre investite, però, sarebbero di gran lunga inferiori a quanto riportato dai legali della Blasi. Smentita anche l’accusa di aver lasciato da sola la figlia in hotel, in quanto sarebbe scattata nell’immediato una denuncia per abbandono di minore.

Blasi-Totti, un legame ormai incrinato

La mossa di Totti è chiara: chiamare a testimoniare Cristiano Iovino per dimostrare che la prima a tradire è stata la Blasi. Su Repubblica, però, si anticipa che anche la conduttrice amplierà la propria lista di nomi con cui l’ex marito l’avrebbe tradita. La Blasi è stata a lungo in silenzio, per poi raccontare la sua verità nella docu-serie Netflix Unica e nel libro Che stupida.