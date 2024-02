Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi sta promuovendo il suo primo libro, uscito il 30 gennaio in tutte le librerie. Il volume autobiografico della conduttrice televisiva s’intitola Che stupida e tratta della sua lunga storia con Francesco Totti. Nel libro, la presentatrice tv si sofferma, soprattutto, sulla fine della relazione e sui tradimenti dell’ex calciatore, scoperti, solo adesso, da Ilary Blasi e, da qui, il titolo che vuole rappresentare l’ingenuità dell’ex letterina.

In questo periodo di grande scalpore, intorno alla conduttrice tv, la stessa ha preferito volare via dall’Italia per regalare una vacanza da sogno alle figlie Chanel e Isabel Totti. Ilary Blasi ha passato dei giorni da favola a Disneyland a Parigi. Con lei, a sorpresa anche il nuovo compagno Bastian Muller. La foto di famiglia, condivisa dalla conduttrice televisiva ricorda, però, un momento specifico del suo passato con l’ex calciatore.

Ilary Blasi replica la foto con Francesco Totti

Ilary Blasi ha deciso d’esporsi in prima persona e di raccontare la sua versione sulla separazione con Francesco Totti con due diverse produzioni autobiografiche. In primis l’ex letterina è stata protagonista di un documentario, prodotto e pubblicato su Netflix, intitolato Unica. Nella produzione cinematografica, la conduttrice televisiva ha raccontato i tradimenti del marito e come è riuscita, grazie agli investigatori privati, ad avere le prove della sua relazione con Noemi Bocchi. Adesso, invece, con Che stupida, Ilary Blasi approfondisce il tema, raccontando tutta la storia d’amore con Francesco Totti.

Nello scorso weekend, però, la conduttrice televisiva ha deciso di staccare la spina e passare di giorni meravigliosi a Parigi. Nelle storie dell’ex letterina, infatti, si potevano vedere dei filmati che esprimevano la magia e il divertimento del mondo fantastico di Disneyland. Ilary Blasi ha portato le due figlie nel famoso parco di divertimenti e, insieme, hanno provato diverse attrazioni. La conduttrice televisiva ha anche mostrato le atmosfere uniche dell’hotel tematico in cui loro tre soggiornavano.

Ilary Blasi, Isabel e Chanel Totti sembravano essere da sole a Parigi, ma, invece, nell’ultimo scatto postato dalla conduttrice televisiva si vede al loro fianco il suo nuovo compagno Bastian Muller. I quattro hanno postato per un meraviglioso scatto di famiglia, proprio davanti al resort da sogno che si trova all’ingresso del parco di divertimenti. Il luogo scelto per la foto, però, ricorda precisamente l’ultima immagine condivisa su Instagram dalla conduttrice televisiva anche con Francesco Totti, prima della separazione. Anche allora, in vacanza a Disneyland con Isabel Totti, i tre si sono scattati una fotografia, proprio nello stesso punto del parco.

Ilary Blasi, le dichiarazioni a Verissimo

Ilary Blasi ha deciso di volare a Parigi con le due figlie e il suo nuovo compagno, con cui fa coppia fissa da oltre un anno. Prima della relazione con Bastian Muller, le indiscrezioni, invece, volevano la conduttrice televisiva accanto a Cristiano Iovino. L’ex letterina, però, ha sempre smentito questo legame amoroso, che avrebbe avuto luogo prima della separazione dall’ex marito.

Di recente, però, Cristiano Iovino ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, affermando che la conoscenza con la conduttrice televisiva fosse intima. Dal salotto di Verissimo, Ilary Blasi ha ribadito la sua versione dei fatti, svelando che lo sportivo è stato recentemente convocato come testimone da Francesco Totti nella loro difficile causa di divorzio.