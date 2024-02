Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi la pace sembra lontana. Anche se la conduttrice televisiva ha simbolicamente invitato a cena il marito dalle pagine del suo libro Che stupida, la frizione tra l’ex coppia più invidiata del mondo dello sport e dello spettacolo italiano, sembra, per adesso, non potersi arrestare. I due ex coniugi, infatti, raccontato due versioni differenti sulla fine della loro relazione amorosa, accusandosi a vicenda di tradimento. Inoltre è ancora in corso una difficile causa di divorzio, che, adesso, sembra complicarsi ulteriormente.

Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, non sarebbero d’accordo sull’importo dell’assegno di mantenimento che l’ex calciatore dovrebbe versare ai figli, avuti dall’ex letterina.

Francesco Totti, la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento

Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano aver definitivamente separato le loro strade. L’ex calciatore e la conduttrice televisiva, infatti, hanno diffuso la notizia della loro separazione nel luglio del 2022, con due comunicati stampa disgiunti. Da allora tra la ex coppia è cominciata una vera e propria battaglia a suon di dichiarazioni e udienze in tribunale. Francesco Totti ha svelato di aver subito dall’ex moglie il furto di alcuni orologi Rolex e che la crisi coniugale sarebbe nata per un tradimento della presentatrice tv.

Ilary Blasi, dal canto suo, ha pubblicato un libro, Che Stupida, dove racconta la loro storia d’amore ed è stata protagonista anche di una docu-serie prodotta da Netflix, Unica, dove, tra le altre cose, parla di come ha scoperto il tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi, sua attuale compagna.

Ma anche in tribunale, la lotta tra i due vip continua e sembra che l’ex calciatore abbia chiesto la riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli, come riportato da La Repubblica. Una sentenza preliminare, emessa in aprile, infatti, condannerebbe lo sportivo a versare 12.500 euro al mese per pagare il 75% delle rette scolastiche delle due figlie, Isabel e Chanel. Francesco Totti, però, avrebbe fatto richiesta di abbassare questa cifra del 50%.

Francesco Totti, i milioni spesi nel gioco

Secondo le ultime indiscrezioni, Francesco Totti vorrebbe abbassare l’importo dell’assegno di mantenimento in modo considerevole. Tra i documenti messi agli atti nella causa di divorzio, però, ci sarebbero dei resoconti di alcune sue spese elevate. L’ex calciatore avrebbe bonificato, infatti, circa tre milioni di euro al Principato di Monaco per impegnare queste somme nel gioco d’azzardo. A fronte di queste ingenti spese, il tribunale potrà accogliere la richiesta di sconto avanzata da Francesco Totti, che non sembrerebbe avere molti problemi finanziari?

Sul tavolo di decisione del giudice anche la questione tradimento. Entrambi gli ex coniugi, infatti, avrebbero l’intenzione di dimostrare di non aver rotto la fedeltà coniugale per primi. A tal fine, Francesco Totti avrebbe chiamato come teste, nella prossima udienza, proprio Cristiano Iovino, che, di recente, ha confessato i suoi incontri amorosi con Ilary Blasi.

Circostanza questa, sempre smentita dalla conduttrice televisiva, che, anche nella docu-serie Unica, si limita a raccontare di aver preso un caffè con il personal trainer. Intervistata, di recente, da Silvia Toffanin a Verissimo, Ilary Blasi ha confermato la sua versione dei fatti, svelando proprio che, poco prima delle dichiarazioni del ragazzo, Francesco Totti l’aveva convocato in tribunale.