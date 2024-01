Ilary Blasi torna a Verissimo per parlare del suo libro, un'occasione per tornare al matrimonio e successivo divorzio con Francesco Totti al quale sembra tendere una mano

Ilary Blasi è tornata nel salotto di Verissimo a pochi giorni dall’uscita del suo libro, Che stupida, del quale ha anticipato qualche frammento insieme alla conduttrice (e amica di una vita) Silvia Toffanin. Sono tanti i ricordi, non mancano sentimenti come la nostalgia e la malinconia ma nel cuore della Blasi c’è la certezza di aver fatto la scelta giusta, pur riconoscendo i propri errori. I rapporti con Francesco Totti dopo il divorzio e tutto il clamore mediatico nel mezzo ormai sono gelidi, ma la conduttrice ha ammesso di avergli teso una mano, augurandogli il meglio. E augurandolo a sé stessa, ovviamente.

Ilary Blasi torna a Verissimo e spiazza su Totti

Dirsi addio non è mai semplice, specialmente se nel mezzo c’è una bailamme mediatica che – di fatto – sono proprio i diretti interessati ad aver creato in qualche modo. “I panni sporchi si lavano in casa” e Ilary Blasi ha ammesso di saperlo bene e di essere d’accordo con tale affermazione, ribadendo però come il primo a non farlo sia stato proprio l’ex marito, Francesco Totti.

Inevitabile percepire la profonda delusione nelle parole della conduttrice (forse) dell’Isola dei Famosi, come lei stessa d’altronde ha ammesso: “‘Che stupida’ per non essermi resa conto – ha esordito, spiegando la scelta del titolo del suo primo libro di prossima uscita -. (…) Ho delle sensazioni miste, delle volte malinconia o nostalgia oppure tenerezza, anche gratitudine, perché alla fine è stato un bel matrimonio. Rifarei tutto quello che ho fatto, non ho rimpianti né rimorsi“.

Un tono meno agguerrito di quello della precedente intervista, come del docufilm Unica che ha tanto fatto scalpore. Passa il tempo e le tensioni sembrano appianarsi tra ex coniugi, sebbene non vi sia alcun tipo di rapporto dalla fatidica rottura e dall’annuncio ufficiale della separazione. C’è la consapevolezza che niente tornerà come prima ma anche che “La porta di casa è sempre aperta”, come ha ammesso di aver ribadito allo stesso Totti. “Gli auguro di essere felice e a me stessa auguro altrettanto“, ha concluso. E non sono certo parole così scontate.

Ilary Blasi risponde alle parole di Cristiano Iovino

Inevitabile che Silvia Toffanin toccasse un altro tasto dolente delle ultime ore, quello relativo all’intervista rilasciata da Cristiano Iovino, l’uomo misterioso del famigerato “caffè” di cui la stessa Ilary aveva parlato nel docufilm Unica. Iovino, di fatto, ha smentito quanto raccontato dalla conduttrice parlando di una relazione ben più intima di quella che volesse far passare per vera.

“Parlavano di relazione aperta e questa cosa mi ha ferito“, ha detto riferendosi alle ipotesi di alcuni giornali che hanno raccontato di un matrimonio in cui i “tradimenti” sarebbero stati qualcosa da mettere in conto, quasi di scontato e formalmente accettato da entrambe le parti. Ma la Blasi ha ribadito che non è mai stato così e in quanto a Iovino e alle sue dichiarazioni ha risposto in maniera piuttosto forte.

“C’è una causa in corso con Francesco [Totti, ndr] e non è una bella causa, purtroppo – ha esordito, partendo da una premessa -. Mi viene da ridere perché per me le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso perché tra l’altro Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Mi sorprende fino a un certo punto. Cristiano lo ringrazierò sempre perché a settembre del 2022 – dopo l’annuncio di separazione – venne alla festa della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente”.