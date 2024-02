Fonte: IPA Ilary Blasi

Le gravi accuse di Ilary Blasi nei confronti di Francesco Totti hanno riacceso i riflettori sulla separazione. Dopo un segnale di distensione, però, si è giunti a una vera e propria battaglia, con la Blasi che ha segnalato la negligenza di Totti verso i figli e i milioni “bruciati” nel gioco d’azzardo. Al centro di tutto c’è una discussione accesa per l’assegno di mantenimento per i figli, ma la replica dell’ex calciatore della Roma non si è fatta attendere. La Blasi sarebbe molto più “ricca” di Totti, ma non solo: il cachet per il docufilm Unica su Netflix sarebbe stellare.

Ilary Blasi e Francesco Totti, scontro sull’assegno di mantenimento e sui conti bancari

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è fatta agguerrita. A dir poco, considerando che i risvolti condivisi da La Verità hanno creato uno scossone mediatico. La difesa della conduttrice sarebbe “puntuta”, e punterebbe in particolar modo sulla passione per il gioco d’azzardo, così come sui presunti conti bancari segreti. Fondamentalmente, le seguenti sono le parole riportate dalla conduttrice, che ha puntato il dito contro l’ex marito: “Ha sperperato denari che avrebbe dovuto destinare alla famiglia“. Ci sarebbero anche dei conti bancari segreti: “Omesso il deposito di un conto corrente acceso presso Unicredit, di un conto corrente statunitense e, presumibilmente di un altro conto corrente in Singapore”.

La replica di Totti non si è fatta attendere. O almeno: la replica è stata affidata agli amici dell’ex calciatore, quelli più intimi. Al momento, l’assegno di mantenimento provvisorio ammonta a 12.500 euro al mese. La Blasi ne aveva chiesti il doppio (non per lei, ma per i figli). Inoltre, sarebbe arrivata anche la segnalazione dei ritardi nei pagamenti, che però fonti vicine a Totti hanno categoricamente smentito. Un altro nodo è l’addebito: Noemi Bocchi verrà sentita in aula (la relazione risalirebbe al 2021). Ma c’è un testimone che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola, ovvero il personal trainer Cristiano Iovino, che ha ammesso di avere avuto una “frequentazione intima” con la Blasi (cominciata invece nel 2020).

Quanto ha guadagnato Ilary Blasi con Unica

C’è da dire che la questione economica è indubbiamente complessa, ed è proprio quest’ultima che determinerà l’assegno di mantenimento per i figli. Dunque, a essere esaminato nel dettaglio è il patrimonio di Totti, così come quello della Blasi, che sarebbe addirittura molto più consistente di quello dell’ex calciatore. Come riporta il Corriere della Sera, solamente per il docufilm Unica avrebbe guadagnato 700mila euro.

Al di là degli ultimi guadagni, però, ci sono anche molte società riconducibili proprio alla Blasi, come la Number 5. Intestata a Roberto Blasi, padre della conduttrice, la società risulterebbe molto proficua per la famiglia. E c’è da dire che Cristian Totti ha raggiunto la maggiore età e che ormai è indipendente dal punto di vista economico. “Totti non ha ancora formalmente chiesto uno sconto degli alimenti, ma lo farà”, assicura il Corriere. La battaglia va avanti, dunque, o forse entra nel “vivo” delle questioni: l’impressione è che siamo solamente agli inizi di una vicenda che, volente o nolente, lascerà molti strascichi.