I genitori Ilary e Francesco continuano ad alimentare il gossip nazionale, la sorella Chanel è la star di una telenovela su TikTok. Cristian, il primogenito di casa Totti – il bambino capellone che ricordiamo correre in campo dopo le vittorie del papà – zitto zitto e senza alcun clamore, ha lasciato tutti in Italia e se ne è volato a Madrid. Giocherà nella terza squadra più importante della città.

Cristian Totti, tale padre…

Il figlio del re di Roma ha coraggiosamente scelto di seguire le orme del padre e intraprendere la carriera calcistica. Scelta coraggiosa perché aiuti e possibilità saranno parecchi, ma il confronto non potrà che essere crudele. Ma Cristian Totti, 18 anni compiuti lo scorso novembre, non ci pensa e, accompagnato dal papà (che ha raccontato tutto su Instagram con grande orgoglio) ha lasciato la primavera del Frosinone per andare in prestito al Rayo Vallecano, terza squadra della città di Madrid.

Cristian arriva dunque lì dove il padre scelse di non avventurarsi. Non era ancora nato il primogenito che Totti, all’apice della sua carriera da bomber (due anni dopo avrebbe vinto i mondiali) disse di no alla squadra più forte del mondo: rifiutò la più che allettante proposta del Real Madrid, “l’unico ad averlo fatto” ne raccontò il presidente. Il re di Roma non poteva lasciare la Capitale, ma ad esplorare il mondo al posto suo oggi manda l’erede.

Con il trasferimento il calciatore in erba, i cui inizi non potevano che avvenire nella AS Roma, punta a una carriera internazionale. Riservato e discreto, ha però documentato il nuovo traguardo con qualche storia sul proprio profilo Instagram, mostrandosi orgoglioso mentre firma il contratto. Numerosi i messaggi di incoraggiamento e gli auguri degli amici, la fidanzatina, invece, mantiene il silenzio.

La fidanzatina resta in Italia

Nessun commento dalla fidanzatina Melissa Monti, anche lei 18enne, con cui Cristian fa coppia fissa da ormai due anni (che a quell’età valgono molto di più). Nessun commento, nessun cuoricino da parte sua. D’altronde la coppia non si mostra mai troppo e non è solita raccontare i fatti propri sui social – a quello ci pensa la spumeggiante sorella Chanel.

Nonostante una carriera nel mondo dello spettacolo, (Melissa ha già avuto piccole parti in film importanti come La grande bellezza di Paolo Sorrentino e in alcune popolari fiction), la splendida ragazza su Instagram posta quasi solo contenuti legati al proprio lavoro di modella e imprenditrice, gestisce un’e-commerce con la sorella.

Unica eccezione una foto che la ritrae di fronte a una nota gioielleria, intenta ad ammirarsi le dita della mano sinistra e con l’emoticon di un solitario come didascalia. Al punto che si è iniziato a parlare di una proposta di matrimonio da parte di Cristian Totti ma, data l’età, è più probabile si tratti di un dono che rappresenta una promessa, magari arrivato proprio prima del trasferimento a Madrid.