Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha ritrovato la felicità con il suo nuovo fidanzato Bastian Muller. La conduttrice televisiva, infatti, si è mostrata più volte felice al fianco del suo nuovo amore, postando tante foto di viaggi da sogno e cene romantiche. Malgrado le difficoltà dovute al complicato divorzio da Francesco Totti, anche a fianco dei suoi tre figli, Ilary Blasi sfodera sempre un sorriso smagliante. Così è stato anche in occasione del diciottesimo compleanno di Cristian Totti. Per il suo primogenito, la conduttrice televisiva ha organizzato uno speciale party di compleanno. La festa, però, non è stata occasione per una reunion di famiglia con Francesco Totti.

Ilary Blasi, la festa per i diciott’anni di Cristian Totti: tutti i dettagli

Ilary Blasi non conosce ancora il suo futuro televisivo. L’Isola dei Famosi, secondo le ultime indiscrezioni, andrà in onda anche quest’anno ma alla conduzione potrebbe non esserci più l’ex moglie di Francesco Totti. In attesa di nuovi progetti lavorativi, la conduttrice televisiva si è concessa una vacanza da sogno a Istanbul, immortalata con degli scatti social sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Ma Ilary Blasi ha raccontato attraverso dei contenuti social anche un altro evento importante dei suoi ultimi giorni. Di recente, infatti, il suo primo figlio Cristian Totti ha compiuto diciott’anni e la presentatrice gli ha organizzato un party perfetto. La speciale festa di compleanno, infatti, ha avuto luogo in una location da sogno: la Tenuta San Domenico a Capua. Dei tavoli imperiali sono stati apparecchiati nel giardino d’inverno a vetri del parco e i centrotavola erano composti da fiori bianchi e candele.

L’importante evento è stato animato da balli e da musica dal vivo. Il momento del taglio della torta è stato decorato da spettacolari fiaccole artificiali e Cristian Totti ha ricevuto l’abbraccio delle due sorelle Isabel e Chanel e, ovviamente, anche di mamma Ilary Blasi. A decorare il dolce augurale sono state utilizzate delle foto significative della vita del primogenito dell’ex calciatore e della conduttrice televisiva.

Francesco Totti assente dal party del figlio Cristian Totti

Cristian Totti ha compiuto 18 anni, proprio mentre le udienze di divorzio dei suoi genitori vanno avanti. Anche le lotte sui tradimenti e sul famoso affare dei rolex non si sono concluse. Malgrado tutto, Ilary Blasi ha inserito le foto dell’ex marito nel video dedica creato per il figlio, che è stato mostrato in sala durante il ricevimento. Il filmato racchiudeva tutti i frame più importanti della vita del ragazzo.

Ilary Blasi ha deciso anche di postare una foto con il figlio Cristian Totti con una didascalia piena d’amore: “Da ora in poi inizierai a volare da solo. Guarda sempre avanti con la certezza che io sarò sempre al tuo fianco. Auguri per i tuoi 18 anni”. Nello scatto si vede il vestito a tunica a maniche lunghe color oro scelto dalla conduttrice televisiva per l’importante evento.

Alla festa di compleanno di Cristian Totti erano presenti gli amici del ragazzo e tutti i parenti di Ilary Blasi, ma un’assenza importante si è fatta sentire. Al party, infatti, non era presente il papà del festeggiato Francesco Totti. Malgrado la sua volontà, recentemente espressa, di trovare un nuovo equilibrio con Ilary Blasi, lo sportivo e l’ex moglie hanno deciso di non festeggiare insieme il loro primogenito. L’ex calciatore ha dedicato al figlio un post di auguri: “Amore mio… Ti auguro tutto quello che desideri… Buon compleanno 18”, mentre Noemi Bocchi non ha postato i suoi auguri per il figlio del compagno sui social.

Presente al party, ovviamente, anche la fidanzata del festeggiato Melissa Monti in abito viola e Chanel Totti in gonnellina piena di piume e top corto nero. La secondogenita ha postato un messaggio d’auguri per il fratello: “18. Che tutti i tuoi sogni si possano realizzare, sarò sempre al tuo fianco”. Il post social è stato commentato da Francesco Totti: “Sempre e per sempre”. Il Pupone ha festeggiato il giorno importante del figlio con una festa separata. Tra le foto dell’evento, un dolce abbraccio tra lo sportivo e il figlio.