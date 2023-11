Finalmente è arrivata la decisione di Mediaset sull'"Isola dei Famosi": il reality show torna in TV nel 2024. E Ilary Blasi? In dubbio

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

C’è una risposta (affermativa) per quanto riguarda il ritorno in televisione dell’Isola dei Famosi. Proprio così: sembra che Mediaset difficilmente rinuncerà a uno dei reality show di punta, nonostante l’iniziale dubbio. La linea anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi non sta dando, in effetti, i risultati sperati. Ma con il ritorno dell’Isola, ci si chiede: anche Ilary Blasi riprenderà il posto alla conduzione? La risposta non è così scontata.

L’Isola dei Famosi torna in televisione nel 2024

Ad anticipare e confermare il ritorno dell’Isola dei Famosi in televisione è stato Fanpage. Il suo destino è stato a lungo definito incerto dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, ma – al netto di eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, piuttosto impensabili a dire il vero – nella primavera del 2024 ritroveremo il reality show di sopravvivenza in televisione.

Tra marzo e aprile, dunque, potremo seguire le avventure dei naufraghi in TV. Ma chi ci sarà alla conduzione? Negli ultimi anni è stato condotto da Ilary Blasi, che ha dato un tocco più giovanile e irriverente al reality. Ci potrebbero essere dubbi, in effetti, sulla presenza della conduttrice, e non è chiaro al momento se tornerà o meno.

Naturalmente, l’Isola è in programma dopo la fine del Grande Fratello, che quest’anno non sta brillando per ascolti né per dinamiche. Un “flop” a metà, un esperimento tra Vip e Nip che però non sta riscuotendo il successo sperato, destando preoccupazione sul futuro del reality. In ogni caso, però, salta il doppio appuntamento settimanale, prolungando la durata fino a marzo. Ma è questa la scelta giusta?

Il futuro di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

La curiosità intorno all’Isola dei Famosi non è mai scemata. La rivoluzione dei palinsesti ha creato molto caos, tra conduttori e programmi: non solo in Mediaset, ma anche in Rai. Per un periodo, non si è discusso di altro che di addii, arrivederci e stop alle linee trash. A riguardo, è intervenuta anche la stessa Vladimir Luxuria. “Non ho idea di chi diffonda notizie simili… Io non ne so nulla… Si farà l’Isola? Non si farà? Boh”.

Anche Dagospia si è espresso a riguardo, specificando che nessuna decisione è stata presa. “C’è chi scommette che Ilary Blasi continuerà ad essere un volto di Canale 5. Molto dipenderà dalla presenza dell’Isola dei Famosi in palinsesto a inizio 2024. Il reality tornerà con molta probabilità su Canale 5 e Ilary potrebbe essere ancora una volta alla conduzione“.

Contrariamente ad altre conduttrici, la Blasi non è mai stata un nome inviso all’azienda. Del resto, lei stessa ha fatto chiarezza in merito, specificando che al momento non ha un contratto con Mediaset. “Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare L’Isola dei Famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”. La speranza è di poter ritrovare insieme all’Isola anche la conduttrice, così come Vladimir Luxuria, che fino ad oggi è stata una delle opinioniste più azzeccate. Saranno davvero infinite le vie di Mediaset? Chissà.