I palinsesti Mediaset sono in continuo cambiamento. Le novità della stagione comportano infatti un nuovo slittamento nella programmazione del Grande Fratello, che prima si sposta e poi perde il secondo giorno di programmazione fino alla fine delle feste natalizie. Una scelta dettata dall’inserimento repentino di Io Canto Generation, che torna con la conduzione di Gerry Scotti, alla quale il programma condotto da Alfonso Signorini deve adeguarsi, pare, a partire dalla metà di novembre.

Palinsesti Mediaset, cosa succede al Grande Fratello

Partiamo dalla programmazione attuale: il Grande Fratello va in onda il lunedì e il giovedì sera, dopo aver evitato la concorrenza di Tale e Quale Show che si è concluso il 3 novembre con una puntata record di ascolti. Secondo quanto riporta TvBlog, invece, sembra che il reality condotto da Alfonso Signorini sia destinato a un nuovo sconvolgimento di programmazione spostandosi al mercoledì per lasciare spazio a Io Canto Generation per poi perdere il secondo giorno di programmazione com’era prevedibile.

Nella settimana del 13 novembre, Grande Fratello va in onda di lunedì – nel consueto appuntamento di inizio settimana – e poi il mercoledì, quindi subito dopo la diretta in una collocazione davvero complicata, soprattutto perché viene appena due giorni dopo la puntata di apertura. Con le dinamiche che faticano a ingranare nonostante il programma sia ormai iniziato da settimane, organizzare uno show in così poco tempo è veramente una sfida. Il doppio appuntamento, poi, si ferma almeno fino alla fine delle feste natalizie. La data della finale non è ancora nota e non se ne è ancora parlato, ma non dovrebbe essere prima di quella del 2023, andata in onda il 3 aprile.

Le difficoltà del nuovo Grande Fratello

Il reality ha cambiato volto ed è tornato a essere il Grande Fratello. I Vip sono stati ridotti e si sono uniti alle persone comuni, con l’idea di creare dinamiche differenti dalle solite. Il programma, rivoluzionato anche sotto il punto di vista degli opinionisti (Cesara Buonamici commenta da sola), sta facendo fatica a farsi strada in questa nuova veste, e gli ascolti sono ben al di sotto delle aspettative. L’idea della chiusura definitiva è però scongiurata, dato che la Rete crede molto nel programma e sta provando a cambiare rotta, puntata dopo puntata.

Alfonso Signorini, dal canto suo, ha provato a cambiare registro per accontentare le richieste dell’editore e perché lui stesso non si ritrovava nella narrazione che era stata fatta nelle passate edizioni. Aveva addirittura azzardato l’ipotesi di aver sbagliato il cast del 2022-2023, facendo però infuriare coloro che vi avevano partecipato.

Fuori anche Giulia Salemi, sostituita alla postazione social da Rebecca Staffelli, mentre le poltrone delle opinioniste sono scese a una. Non ci sono più Sonia Bruganelli, tornata al suo lavoro a tempo pieno, e Orietta Berti, che si sta dedicando ai suoi progetti personali. Cesara Buonamici, giornalista di grande esperienza, è alla sua prima volta nel ruolo ma se la sta cavando davvero bene. Il suo punto di vista è diverso dal solito e c’è molto di se stessa in quello che dice: una scommessa che è sembra essere stata vinta. Almeno per ora.