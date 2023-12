Ancora aria di cambiamento nella programmazione del Grande Fratello, che si ferma la prima settimana di gennaio 2024 per tornare in onda il lunedì sera

Questa edizione del Grande Fratello è stata la grande scommessa di Alfonso Signorini ma anche di Mediaset, con un Pier Silvio Berlusconi intenzionato a risollevare le sorti del reality più longevo della televisione italiana. Qualche acciacco c’è (e si vede) ma tutto sommato il programma è riuscito a riprendersi in termini di ascolti, nonostante un elemento che talvolta è stato “di disturbo” per il pubblico affezionato allo show: cambi di programmazione piuttosto frequenti. A partire da gennaio 2024 sembra che i telespettatori dovranno affrontare l’ennesimo, con un ritorno alle “origini” in cui c’è lo zampino di Maria De Filippi.

Quando va in onda il Grande Fratello a gennaio 2024

L’ultima puntata dell’anno va in onda sabato 30 dicembre, stavolta senza l’accesa concorrenza di Ballando con le Stelle ormai conclusosi e che ha dato del filo da torcere al reality condotto da Alfonso Signorini. Per il 2024 ci sarà ancora da attendere: Grande Fratello non va in onda né di lunedì suo abituale giorno di programmazione (è il 1 gennaio, Capodanno), né il sabato (6 gennaio, festa dell’Epifania).

Salta, dunque, la prima settimana del 2024 per tornare come sempre in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 8 gennaio ed è probabile che il reality torni alla doppia programmazione, come accaduto sin dall’inizio di questa edizione nuova di zecca. Quando? Con l’inizio di C’è Posta per Te, sempiterno programma di grandissimo successo di Maria De Filippi, certamente Signorini dovrà dimenticare la messa in onda del sabato e non è da escludere che torni al giovedì sera, che aveva dovuto “cedere” dopo il rimescolamento delle prime serate divise tra nuovi programmi come Io Canto Generation con Gerry Scotti e Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Grande Fratello, quanto dura e data della finale

Resta ancora l’incognita sulla reale durata del reality show condotto da Alfonso Signorini che, almeno in origine, si sarebbe dovuto concludere ben prima rispetto alle precedenti edizioni da record che hanno visto gli inquilini armeggiare nella Casa più spiata d’Italia per tanti, lunghi (forse troppi) mesi. Grande Fratello potrebbe concludersi dopo cinque mesi di messa in onda, vale a dire a febbraio 2024, considerato il dietrofront di Maria De Filippi su Temptation Island Winter.

“Complici gli ascolti in crescita registrati nel corso delle ultime settimane, con una media che sembra essersi stabilita sulla soglia del 20%, il reality show andrà quindi avanti almeno fino a fine febbraio e non si esclude che possa essere prolungato fino alle prime settimane di marzo”, si legge su BlastingNews. Per la data certa della finale, però, c’è ancora da attendere.

Il sabato sera torna a Maria De Filippi con C’è Posta per Te

Anno nuovo, nuova edizione di C’è Posta per Te. Immancabile il gradito e atteso ritorno dello show di Maria De Filippi che pone l’accento su storie di vita vissuta tra famiglie intrise di amore, ostacoli talvolta insormontabili ma anche tradimenti e questioni che fanno ripensare inevitabilmente ai “parenti serpenti” di Monicelli. Sono le storie di tutti, in fondo, in onda a partire da sabato 13 gennaio come di consueto in prima serata su Canale 5.

Stando alle prime anticipazioni, le nuove puntate sono già in fase di registrazione e tra gli ospiti di Queen Mary figurano nomi come Paolo Bonolis, Luca Argentero, Raoul Bova e l’amica e collega della padrona di casa, Sabrina Ferilli.