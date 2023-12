Capodanno 2024: i live imperdibili per passare la fine dell’anno a suon di musica

Fonte: Getty Images Elodie e Marco Mengoni

Con l’arrivo del 31 dicembre la domanda più gettonata e temuta è sempre la stessa: cosa facciamo a Capodanno? Se l’idea di organizzare una cena a casa con gli amici all’insegna di giochi da tavolo e film di Natale non fa per voi, non temete. La fine del 2023 ci regala moltissimi eventi live in giro per l’Italia: un modo perfetto per chiudere l’anno all’insegna della musica e del divertimento, per scatenarsi e cantare insieme quelle canzoni che ci hanno scaldato il cuore. Ecco gli eventi che, insieme a giacche pesanti e voglia di ballare, potranno rendere il vostro Capodanno un momento davvero speciale.

Capodanno 2024: gli eventi live da non perdere

Blanco Lazza, e Francesca Michielin a Roma

Al Circo Massimo di Roma i fan più accaniti potranno godersi un concerto incredibile: Blanco, Lazza e Francesca Michielin animeranno il palco del Roma 2024. You are here, in collaborazione con RDS. Un evento gratuito che, a partire dalle 21.30, accompagnerà la fine dell’anno per 4 ore e, al termine del live, chiuderà con un dj set.

Rosa Chemical e Rocco Hunt a Pontedera

Il Count Down Party 2024 di Pontedera ha deciso di puntare su Rosa Chemical e Rocco Hunt per salutare il 2023 a suon di musica. Tra nuovi artisti e animazione, sarà proprio Rosa Chemical, stella nascente e discussa dopo Sanremo, ad accompagnare gli spettatori fino ai primi momenti del 2024. Lascerà poi il palco a Rocco Hunt, pronto a far ballare tutti i presenti con i suoi pezzi dal gusto estivo.

Marco Mengoni a Cagliari

Il cantante di Due vite animerà la Alla Fiera di Cagliari in uno show attesissimo. A partire dalle ore 20 la Fiera di Cagliarti partirà con un intrattenimento musicale, per poi esplodere alle 23:30 con il live di Marco Mengoni che ci porterà nel 2024. Le richieste sono altissime: se non volete perdervelo, sbrigatevi a prenotare il biglietto.

The Kolors a Napoli

Se preferite il caldo estivo al periodo dei maglioni e delle cioccolate calde, il posto migliore per festeggiare il Capodanno è sicuramente Piazza del Plebiscito a Napoli. La sera del 31 dicembre potrete cantare a squarciagola Italodisco insieme ai The Kolors e sperare che l’estate 2024 arrivi il più presto possibile.

Coez e Frah Quintale a Bari

Decisamente più Indie-pop la scelta di Bari, che accoglierà in Piazza Libertà Coez e Frah Quintale per animare la serata con note romantiche e introspettive. Ma la musica non finisce qui: a chiudere in bellezza vedremo sul palco anche Ermal Meta.

Lo Stato Sociale e Teenage Dream Party a Torino

Anche Torino pare aver organizzato una serata di Capodanno davvero imperdibile: a partire dalle 21, Piazza Castello si animerà di musica anni 2000 grazie allo show del Teenage Dream Party insieme a Brenda Asnicar, protagonista de Il mondo di Patty, per poi continuare verso il 2024 sulle note delle canzoni de Lo Stato Sociale. Dopo i festeggiamenti in piazza, chi ha ancora voglia di ballare potrà scegliere di farlo in uno dei club più iconici della città: Cap10100, Centralino, Hiroshima Mon Amour, Milk, Off Topic e Supermarket.

Galactica NYE Festival a Rimini e Riccione

Rimini e Riccione organizzano un festival di ben 4 giorni, dal 29 dicembre 2023 al primo gennaio 2024, dedicato alla musica elettronica nazionale e internazionale prodotto dal Cocoricò. Il progetto comprende 4 diverse location: l’Altromondo Studios di Rimini, la Fiera di Rimini, Rockisland e l’iconico club Cocoricò di Riccione. Tra i tanti artisti che parteciperanno i Kraftwerk, e poi i set di Carl Graig, Marco Carola Indira Paganotto, I Hate Models Luca Agnelli e DJ Ralf.

Elodie a Palermo

Se il suo ultimo tour non vi è bastato, non potete perdervi l’esibizione di Elodie al concerto di Capodanno di Palermo. Un concerto, proprio come quello di Marco Mengoni, attesissimo dai fan della regina del pop italiano. E se continuerà a organizzare live esplosivi come quelli del suo ultimo tour, questo concerto a Palermo potrebbe essere un evento davvero imperdibile.

I finalisti di “X Factor” a Verona

Se del 2023 ricordi principalmente la musica e le polemiche che hanno infuocato X Factor, l’evento di Piazza Bra a Verona è il posto giusto per passare la serata del 31 dicembre. La città, in collaborazione con RTL 102.5, regalerà ai fan una serata con i 4 finalisti di X Factor 2023: Maria Tomba, Sarafine, Stunt Pilots e Il Solito Dandy.