Come decorare casa per Capodanno: idee geniali

Se stavolta tocca a voi ospitare gli amici per il cenone di Capodanno, avrete sicuramente molto da fare per decorare casa: ecco alcune idee originali

Fonte: iStock Come addobbare casa per Capodanno

Dopo esservi lasciati alle spalle il Natale, con tanto di pranzo trascorso con i parenti, è tempo di pensare a Capodanno: probabilmente vi starete organizzando per festeggiare con gli amici, e qualche fortunato si è persino già messo in viaggio per accogliere l’arrivo del 2024 in qualche splendida località di villeggiatura. Se invece siete tra coloro che, quest’anno, si preparano ad ospitare il cenone di San Silvestro a casa propria, avrete di sicuro moltissimo da fare. Avete pensato a come decorare il soggiorno? Ecco alcune idee originali da cui trarre spunto.

Come decorare il soggiorno per Capodanno

Mentre voi sarete indaffarati in cucina, nella preparazione dei vostri manicaretti, gli ospiti si intratterranno nel soggiorno: è questa, dunque, la stanza in cui dovrete esprimere tutta la vostra fantasia, dando vita ad un ambiente colorato e luminoso che vi accompagnerà per tutta la serata, fino all’arrivo del nuovo anno. Come fare? Ci sono tantissime decorazioni – anche fai da te – per creare l’atmosfera. I vostri amici ne saranno sorpresi, e apprezzeranno moltissimo l’impegno. Vediamo dunque come addobbare il soggiorno per Capodanno.

L’albero di Natale glitterato

Se siete amanti della tradizione, probabilmente in soggiorno ci sarà ancora l’albero di Natale con tutte le sue lucine colorate e i suoi classici addobbi. Ebbene, almeno per un’altra settimana vi terrà compagnia: vale dunque la pena “modificarlo” un po’, per renderlo ancora più speciale in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Alle consuete palline di Natale, potete alternare delle decorazioni più spiritose e divertenti – potete acquistarle online o addirittura crearle da soli, con un po’ di manualità e tanta fantasia.

Scegliete colori più vivaci e in contrasto tra loro, optando per il bianco e il nero, ma anche per il rosso, l’oro e l’argento. Quello che non può proprio mancare è un tocco di glitter, per dare ancora più luminosità al vostro albero. Potete usare delle bombolette spray per far sì che l’abete finalmente sbrilluccichi, oppure potete realizzare delle simpatiche stelle dorate di cartone, da rivestire con i glitter e da appendere con dei nastrini colorati. Il risultato è strepitoso, provare per credere.

I palloncini al soffitto

Amate i palloncini di ogni forma e guisa? A Capodanno potete davvero sbizzarrirvi: l’ideale sarebbe usare l’elio per gonfiarli, in modo da lasciarli vagare per il soffitto. Optate per colori vivaci, senza dimenticare qualche tocco di oro e di argento. Potete anche scriverci sopra delle frasi ad effetto, o semplicemente un bel “2024” per annunciare l’arrivo del nuovo anno. Un’idea carina consiste nel legare un palloncino ad ogni sedia, usando un filo abbastanza lungo affinché non intralci i vostri ospiti: si tratta anche di un’alternativa ai tradizionali segnaposti.

I festoni per il 2024

Che Capodanno sarebbe senza qualche festone colorato? Sceglietene alcuni da appendere negli angoli strategici del soggiorno, possibilmente in abbinamento con tutto il resto delle decorazioni. Dato che ci siete, preparate anche qualche accessorio per i vostri ospiti: ad andare per la maggiore sono i cappelli colorati e gli occhiali enormi da mettere sul viso – meglio ancora se glitterati. Non dimenticate i palloncini con i numeri, per formare “2024”: potete posizionarli proprio di fronte alla tavola, così da averli sempre davanti agli occhi (e in ogni foto ricordo che scatterete durante la sera).

L’angolo dei ricordi

Avete mai pensato di creare un piccolo angolo dei ricordi per salutare l’anno che se ne va? Preparate un tabellone – va benissimo il classico pannello di sughero, oppure una lavagna magnetica – e stampate tante foto che ritraggano i momenti migliori trascorsi in compagnia dei vostri amici durante il 2023. Ora non vi resta che appendere le istantanee alla bacheca, usando delle puntine da disegno, delle piccole calamite o delle mollette colorate. Gli ospiti potranno fare un vero e proprio tuffo tra i vostri ricordi più belli, immaginando le tante altre avventure che vi attenderanno con il nuovo anno.

Come preparare la tavola per il cenone

Protagonista del cenone di Capodanno non può che essere la tavola: come andrà imbandita per l’occasione? Se siete tra amici, non c’è bisogno di fare grandi cose, ma potete comunque puntare su un tocco di eleganza. Vi basteranno un buon servizio di piatti, dei bicchieri di cristallo e posate d’argento (o color oro, se proprio volete esagerare). Potete invece sbizzarrirvi sui tessuti, optando per tovaglia e tovaglioli di un bel rosso benaugurante. Una volta apparecchiata la tavola, potete pensare a qualche decorazione per abbellire la mise en place.

Per quanto riguarda il centrotavola, la classica ghirlanda va sempre per la maggiore: potete realizzarla anche da soli, usando ramoscelli di pino, pigne, bacche rosse e qualche pallina colorata. Posizionatela poi su un vassoio e, in mezzo, aggiungete delle candele. Anche qui, lasciate che sia la fantasia a guidarvi: potete optare per candele colorate, oppure sceglierle d’oro o d’argento (in base al resto della tavola) con inciso sopra “2024”. Accendetele al momento giusto, e avrete creato un’atmosfera davvero speciale.

Infine, non possono mancare i segnaposto. Abbiamo già visto i palloncini gonfiati con l’elio, ma le idee sono tantissime, anche tra quelle da realizzare con il fai da te. Se volete restare su qualcosa di semplice, arrotolate il tovagliolo e stringetelo con un nastro rosso, d’oro o d’argento: vi basterà poi appendervi un bigliettino con il nome dell’ospite e una bella frase di auguri. Un’altra idea creativa? Procuratevi dei tronchetti di legno e tagliateli ad una lunghezza di circa 15 cm l’uno, quindi tagliateli ancora a metà per la lunghezza. Posizionate le due metà con la parte tagliata rivolta verso il basso e incollatele in modo che rimangano l’una accanto all’altra. Non vi resta che inserire un cartoncino tra le due metà, con il nome del commensale (e ovviamente decorate a piacere).

Il vischio, per rispettare la tradizione

Una delle tradizioni più sentite di Capodanno è il bacio sotto il vischio: si dice che porti fortuna e assicuri un amore felice alla coppia che si scambia questo tenero gesto d’affetto. Non dimenticate dunque di appendere qualche ramoscello alla porta d’ingresso del soggiorno, per far sì che gli innamorati possano concedersi questo piccolo regalo di fine anno. Potrà essere anche un modo divertente per scherzare con gli amici, chissà che non nasca un nuovo amore proprio durante il vostro bellissimo cenone…