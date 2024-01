Pulizie di casa, dove e come iniziare dopo le feste

Le feste sono ormai finite, ed è tempo di rimettere ordine in casa: da dove cominciare? Ecco qualche trucchetto per non lasciarsi prendere dallo sconforto

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock I trucchi per pulire dopo le feste

Sono stati giorni di grande divertimento, trascorsi in famiglia e con gli amici, e adesso che cosa resta? Oltre a tanti bei ricordi, c’è un caos incredibile al quale porre rimedio: dopo aver trascorso in casa le feste di Natale – e magari persino il cenone di Capodanno – è inevitabile accorgersi che dappertutto c’è un gran disordine. Bisogna proprio rimboccarsi le maniche e fare un po’ di pulizie, per far tornare casa di nuovo splendente. Certo, si tratta di un compito noioso, e forse non sapete neanche dove mettere le mani. Ecco qualche trucchetto per iniziare a pulire dopo le feste, senza lasciarvi prendere dallo sconforto.

Pulizie dopo le feste, da dove iniziare

Se quest’anno è toccato a voi ospitare amici e parenti per le feste di Natale e Capodanno, probabilmente ora vi starete chiedendo perché mai avete accettato. Non preoccupatevi, è tutto nella norma: dopo esservi divertiti in compagnia, ora ci sono le pulizie ad attendervi e un po’ di scoraggiamento è assolutamente consentito. Ma non lasciatevi abbattere, perché con un po’ di organizzazione riuscirete a tirare nuovamente a lucido la casa – in attesa della prossima festa, ovviamente. Come fare? Prendetevi una giornata, magari sfruttando il weekend in arrivo, e dateci dentro.

La prima cosa da fare? Aprire le finestre e cambiare aria: vi basteranno pochi minuti per sentirvi rigenerati e molto meno stanchi, pronti ad affrontare le grandi pulizie. Dopodiché, procuratevi tutto ciò di cui avete bisogno per non dover impazzire alla ricerca del prodotto giusto o di una scatola dimenticata chissà dove. Vi serviranno l’aspirapolvere, il secchio e lo straccio per i pavimenti, panni in microfibra a volontà, detersivi e igienizzanti per ogni superficie e tante, tante scatole dove riporre tutto quello che rimarrà in soffitta fino al prossimo Natale. E ora, vediamo da cosa partire.

Cucina: missione pulizia (e riciclo degli avanzi)

Siete reduci da una lunga serie di pranzi e cene con amici e parenti? Nonostante tutto, anche nei prossimi giorni dovrete mangiare qualcosa: è dunque logico che la cucina sia la prima stanza di cui occuparsi – non vorrete mica rimanere senza piatti e bicchieri? Armatevi di sacchetti per la raccolta differenziata e iniziate a buttare tutta la spazzatura, così da avere in giro un po’ meno disordine. Controllate attentamente anche quello che c’è in frigo: probabilmente avrete avanzi per poter andare avanti ancora qualche giorno, e sprecarli sarebbe davvero un peccato. Riciclateli, magari ideando qualche ricetta originale per sorprendere la vostra famiglia.

Per quanto riguarda invece ciò che ormai è andato a male, non resta che buttarlo. La prossima volta, ricordate di fare più attenzione con le quantità e di adottare qualche trucchetto per evitare gli sprechi alimentari – farete del bene all’ambiente e al vostro portafogli. Ora potete iniziare a caricare la lavastoviglie, eventualmente facendo due cicli consecutivi se avete accumulato troppi piatti e pentole per riuscire con un unico lavaggio. Non rimandate: meglio togliervi il pensiero subito, sarà molto soddisfacente vedere tutto al proprio posto nel giro di qualche ora.

Quando avete sgombrato ogni superficie e riposto gli utensili che ora non vi servono più, passate alle pulizie vere e proprie. Partendo dall’alto, usate un panno in microfibra e uno spruzzino con acqua tiepida e sapone di Marsiglia per igienizzare i mobili e gli elettrodomestici, quindi occupatevi del piano da lavoro, dei fornelli e del lavello. Sistemate le stoviglie appena finite di lavare e, da ultimo, occupatevi dei pavimenti: passate dapprima l’aspirapolvere in ogni angolo, e per concludere un bel lavaggio con acqua calda e un tappo di alcool.

Soggiorno, addio all’albero di Natale

È qui che avete accolto i vostri ospiti, ed è dunque inevitabile che sia una delle stanze più sporche di tutta la casa: come pulire il soggiorno dopo le feste? La parola d’ordine è: riordino! Procuratevi alcuni scatoloni e iniziate a mettere via tutte le decorazioni natalizie. Staccate i festoni e le ghirlande dalle pareti, rimuovete il presepe e poi dedicatevi all’albero di Natale, togliendo pian piano tutti gli addobbi. Una volta finito, l’abete stesso finisce in un altro scatolone, pronto a riposare fino alle prossime feste. Non lasciatevi prendere dalla frenesia: sistemate con ordine tutte le decorazioni ed etichettate ogni scatola, così il prossimo anno non farete fatica a trovare quello che vi serve.

Una volta che l’atmosfera natalizia ha lasciato il passo alla solita routine quotidiana, cominciate a spolverare i mobili e a pulirli con acqua tiepida e sapone di Marsiglia (sempre partendo dall’alto). Se non lo avete fatto prima delle feste, questa è anche l’occasione giusta per lavare le tende e gli altri tessili del soggiorno. Pulite poi bene il divano, sfoderandolo se possibile: è facile che troviate briciole anche nei punti più impensabili. Quando avete finito, passate l’aspirapolvere e poi lavate i pavimenti con cura, soprattutto se ci sono macchie.

Bagni e camere, igiene in pochi minuti

Il bagno è sicuramente stato un via vai di ospiti per tutta la serata, quindi dovrete igienizzarlo a fondo. Non temete, ci vorrà meno di quel che pensiate. Svuotate il cestino e versate della candeggina nel wc: mentre quest’ultima agisce, pulite bene ogni superficie con prodotti appositi e fate tornare a brillare lo specchio. Aiutandovi con lo spazzolone, disinfettate il wc e tirate l’acqua, ricordandovi di aggiungere un buon profumatore per evitare qualsiasi cattivo odore. Infine, passate anche qui l’aspirapolvere e lavate accuratamente i pavimenti. Non vi resta che mettere gli asciugamani puliti e, al bisogno, rifornire di sapone e carta igienica.

Le camere da letto, invece, con buona probabilità saranno state risparmiate. Ma è ovvio che, nei giorni di festa, sarete stati impegnati in tutt’altro e le avrete trascurate un po’. Vi basteranno pochi minuti per rassettarle: cambiate le lenzuola, sistemate i vestiti rimasti in giro e spolverate i mobili. Nella cameretta dei bimbi, fatevi aiutare dai vostri figli nel rimettere in ordine i giocattoli. Infine, rifate i letti e occupatevi dei pavimenti: una passata di aspirapolvere, una di straccio e il gioco è fatto. Ora potrete mettere qualche profumatore in tutta casa e godervi di nuovo la tranquillità che segue ogni festa.