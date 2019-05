Riciclare il cibo: cucinare con gli avanzi

editato in: da

Nei giorni in cui siamo sottoposti a veri e proprie maratone gastronomiche è inevitabile che tornino in cucina alcuni piatti di portata ancora pieni di cibo. Nel malaugurato caso che la pietanza fosse mal riuscita non occorre tentare di rianimarla, se invece fosse soltanto un problema di eccesso, sarebbe un peccato non riproporla. Per fare questo serve un po’ di fantasia (che in cucina è d’obbligo) e, in un attimo, otterrai un nuovo menu da servire al prossimo pasto.

Riciclare gli avanzi fa sorridere anche il portafogli: in Italia si stima che si possa risparmiare 800 milioni di euro, cifra a cui corrisponde la montagna di cibo rimasta sulla tavola delle feste.

Tra l’altro non occorre scomodare nessuno chef perché la tradizione culinaria popolare è piena di ricette che nobilitano gli avanzi: dalle più classiche polpette ai timballi, dagli arancini di riso alla frittata di pasta, dagli involtini alle torta di pane. Gli avanzi di pesce e crostacei poi possono diventare un sugo per la pasta o un condimento per il risotto. Il pane raffermo è ideale come base per le zuppe, da usare al posto della farina per comporre morbide torte.

Cinque semplici regole per ottenere buoni risultati:

1° conserva tutti gli avanzi in frigorifero e scarta le parti maggiormente deperibili (ad esempio la maionese),

2° per impastare e dare nuova vita agli ingredienti usa uova e latte fresco,

3° dai valore anche alla presentazione, aggiungi prezzemolo, frutta e verdure di stagione,

4° esalta il piatto ottenuto passando il tutto in forno, per un effetto gratinato,

5° non esagerare con besciamella e panna, servono come leganti, ma se ne abusi rischi di appesantire solo il risultato.