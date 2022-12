Buccia di mele, l’errore che facciamo tutti: 5 trucchi per riciclarla

Fonte: iStock Come riutilizzare le bucce di mela

Risparmiare in cucina non è sempre facile, ma alcuni trucchetti possono rivelarsi particolarmente utili per ridurre gli sprechi. Ad esempio, le bucce di mela. Ad eccezione di chi è solito mangiare la frutta senza pelarla (ma lavandola abbondantemente!), la maggior parte delle persone getta la buccia nella raccolta dell’umido, privandosi di una parte preziosissima della mela, che è ricca di fibre e altri nutrienti. Come possiamo riciclarla? Ci sono diversi metodi per recuperare quello che viene comunemente considerato uno scarto e preparare deliziose ricette.

Come riciclare le bucce di mele

Dicono che una mela al giorno tolga il medico di torno. Si tratta ovviamente solo di un proverbio, che affonda le sue radici su una realtà incontestabile: questi frutti sono davvero un concentrato di vitamine, sali minerali e fibre, tutti nutrienti utili per il nostro benessere. Parte di queste sostanze si trovano però nella buccia, che è quella parte che spesso scartiamo – forse per paura di ingerire pesticidi o altri inquinanti pericolosi per la salute. Basterebbe invece lavare abbondantemente le mele ancora con la loro buccia per consumarle poi così come madre natura le ha fatte e trarne maggior beneficio.

Se però siete ormai abituati a sbucciare le mele, oppure se le utilizzate in ricette che richiedono frutta pelata, potete almeno approfittare di alcuni trucchi anti-spreco che prevedono di riciclare le bucce in maniera spesso molto creativa e originale. Ad esempio, potete semplicemente metterle in una teglia e infornarle, per godere del suo delizioso profumo che si spande per tutta la cucina e rimuovere i cattivi odori dal forno. Volete invece provare a riutilizzarle per preparare nuovi piatti? Ecco 5 ricette assolutamente da realizzare.

Infuso di mela

Un camino scoppiettante, una copertina sulle gambe e un buon infuso caldo: l’inverno è fatto anche di momenti magici, da godere nel tepore della propria casetta. Vediamo allora la ricetta di un infuso davvero speciale, perché preparato con bucce di mela che altrimenti andrebbero sprecate. Mettete mezzo litro d’acqua a bollire in un pentolino, e una volta giunto il bollore aggiungetevi le bucce di mela e un pizzico di cannella. Lasciate sul fuoco vivace per circa 5 minuti, quindi filtrate il vostro infuso in una tazza. A piacere, potete aggiungere dello zucchero, un po’ di succo di limone o un cucchiaino di miele.

Questo buonissimo infuso è un vero toccasana: oltre a riscaldare anche le giornate più fredde, aiuta a ritrovare energia nei momenti di maggior spossatezza e a migliorare la digestione, favorendo un regolare transito intestinale. Le mele sono inoltre un ottimo rimedio contro i malanni di stagione, in particolare quelli che colpiscono le vie respiratorie. Merito dei flavonoidi e della pectina, che fungono da antiossidanti e “ripuliscono” l’organismo da tossine e batteri. La cannella è invece utile contro il mal di gola e i dolori reumatici, che in inverno spesso si accentuano.

Aceto di mele

L’aceto di mele è un condimento originale da utilizzare su insalate e risotti, ma può anche essere consumato con un po’ d’acqua per sfruttarne al massimo i suoi benefici. Si è in effetti dimostrato un portentoso alleato per la digestione e il benessere intestinale, ma anche per accelerare il metabolismo: insomma, è un ottimo trucchetto per rendere più facile il dimagrimento (ovviamente in abbinamento ad una dieta sana ed equilibrata e ad un po’ di attività fisica). Come prepararlo in casa? Ecco la ricetta anti-spreco che prevede l’uso delle bucce di mela.

Mettete da parte tutte le bucce che riuscite a raccogliere e poi lasciatele macerare in un contenitore di vetro pieno per tre quarti d’acqua, al quale avrete aggiunto del miele. Chiudete il recipiente con un canovaccio di cotone tenuto fermo con un elastico: in questo modo il gas prodotto dalla fermentazione potrà uscire, ma il vostro aceto di mele sarà protetto dagli insetti. Dopo 4 settimane, filtrate il liquido togliendo le bucce. Versate l’aceto di mele in una bottiglia e conservatelo al riparo da fonti di luce e di calore.

Porridge di frutta

Volete preparare una colazione internazionale e super gustosa? Il porridge è una zuppa d’avena tipica dell’Europa settentrionale, un’idea salutare per iniziare bene la giornata. Mettete a bollire dei fiocchi d’avena in 250 ml d’acqua e 250 ml di latte, quindi aggiungete la buccia di mela fatta a pezzetti o a striscioline. A piacere, potete rendere il vostro piatto ancora più speciale con ingredienti quali frutta secca, gocce di cioccolato, miele o una spolverata di cannella. È il top per fare il pieno di energia e di gusto.

Biscotti alle mele

I biscotti alle mele sono buonissimi: dolci al punto giusto, sono uno spuntino perfetto per fare il pieno di benessere senza mettere a rischio la linea. Sapevate che si possono preparare anche con le bucce, invece di utilizzare la polpa? Vediamo come fare. Innanzitutto, sbattete due uova e aggiungete pian piano 100 grammi di zucchero, in modo da incorporarlo in maniera omogenea. Nel frattempo fate ammorbidire 100 grammi di burro e amalgamatelo al resto del composto mescolando bene. A questo punto aggiungete 350 grammi di farina ben setacciata e una bustina di lievito vanigliato.

Una volta preparato l’impasto per i biscotti, prendete le bucce di mela e tagliatele a striscioline. Mettetele in un pentolino con 50 grammi di zucchero e lasciatele caramellare per qualche minuto. Quando sono pronte, aggiungetele al composto e incorporatele bene. Ora non vi resta che foderare una teglia con della carta forno e adagiarvi sopra delle palline di impasto. Infornate il tutto per circa 20 minuti a 180°C: avrete dei deliziosi biscotti al profumo di mela, che piaceranno sicuramente a grandi e piccini.

Chips di mele

Un’alternativa salutare alle patatine fritte sono le chips di mele: prendete le bucce e conditele con zucchero e cannella, quindi adagiatele su una teglia ricoperta di carta forno e cuocete per circa 30 minuti a 150°C. Si tratta di una ricetta semplicissima e a costo zero, ottima per evitare gli sprechi in cucina e realizzare qualcosa di gustoso. Potete preparare queste chips come merenda sana per i vostri bimbi. L’idea geniale? Confezionatele in graziosi barattoli di vetro, mettete questi ultimi in sacchetti di carta decorata e chiudete il tutto con un nastrino colorato. Avrete dei bellissimi regali di Natale (low cost) per amici e familiari, che sicuramente apprezzeranno il vostro impegno.