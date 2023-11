Mela verde: proprietà e benefici per restare in forma

Fonte: iStock Mela verde, amica della dieta

Croccante, succosa e dal gusto asprigno, la mela verde è un concentrato di benessere e un’ottima alleata della salute e della dieta.

È un frutto che contiene pochissime calorie, ma è ricca di fibre. Quindi, contrasta il senso di fame, aumenta la sazietà e aiuta a migliorare la funzionalità intestinale.

Da sempre, infatti, la mela verde è considerata un’amica del benessere, grazie anche alla capacità di migliorare la digestione.

Inoltre, racchiude diversi nutrienti essenziali di cui è difficile fare a meno.

Perfetta per uno spuntino veloce, comoda da portare in borsa, la mela verde è dunque un alimento perfetto per la dieta e non solo. Per non parlare della sua versatilità in cucina che la rende perfetta nei piatti salati, soprattutto sotto forma di salsa per accompagnare la carne.

Scopri allora le tante proprietà della mela verde e tutti i benefici per la dieta

Mela verde: carta di identità

La mela verde è una varietà di mela che si caratterizza per il suo colore verde brillante e il sapore più acido e meno dolce rispetto ad altre varietà di mele. Nonostante il gusto possa variare leggermente a seconda della varietà specifica, possiede comunque una dolcezza misurata e una nota acidula che le rende rinfrescanti e piacevoli al palato.

Tra le varietà di mele verdi più conosciute ci sono la Granny Smith, la Golden Delicious e la Gravenstein.

Queste mele sono ampiamente utilizzate in cucina per la preparazione di insalate di frutta, succhi di mela, dessert, salse e anche per il consumo al naturale.

Sono poi un’ottima scelta per chi cerca un’alternativa più acida e rinfrescante alle varietà di mele rosse più dolci e dalla polpa farinosa.

Inoltre, al di là del loro utilizzo in cucina, le mele verdi sono spesso impiegate anche nella produzione di sidro, poiché contribuiscono a conferire una nota acidula e vivace alla bevanda.

In botanica, è una varietà di mela (Malus domestica) che appartiene alla famiglia delle Rosaceae. Sono generalmente di dimensioni medie, con una polpa bianca croccante e succosa e coltivate in molte parti del mondo, poiché prosperano nei climi temperati.

Quanto alla stagionalità, la puoi trovare sui banchi del mercato a fine settembre.

Valori nutrizionali

La mela verde è un frutto dal sapore aspro ma rinfrescante e delizioso, saziante ma anche salutare, poiché contiene vitamine, sali minerali e antiossidanti. Tra le vitamine spiccano in particolare la vitamina C e la A, mentre tra i sali minerali non mancano potassio, fosforo e magnesio. Povera di sodio, è ideale per chi segue una dieta iposodica o deve moderare l’uso del sale da cucina.

È anche una buona fonte di antiossidanti, come i polifenoli che contrastano lo stress ossidativo e i danni cellulari causati dai radicali liberi.

Inoltre, ha un basso apporto calorico (45 Kcal per 100 g) ed è una buona fonte di fibre, pertanto favorisce la salute intestinale e aumenta il senso di sazietà.

È dunque un frutto che racchiude tanti micronutrienti, poco calorico, ricco d’acqua, priva di grassi e con pochissimi zuccheri. Insomma, perfetto se vuoi perdere qualche kg di troppo.

Nutriente Per 100 g di prodotto Acqua (g) 84.3 Energia (kcal) 45 Proteine (g) 0.3 Lipidi (g) 0.1 Carboidrati disponibili (g) 10.2 Fibra totale (g) 2.2 Sali minerali Sodio (mg) 1 Calcio (mg) 4 Fosforo (mg) 10 Potassio (mg) 110 Magnesio (mg) 5 Ferro (mg) 0.1 Vitamine Tiamina – B1 (mg) 0.03 Riboflavina – B2 (mg) 0.02 Niacina (mg) 0.10 Vitamina B6 (mg) 0.04 Folati (µg) 1 Vitamina C (mg) 6 Vitamina E (mg) 0.59 Vitamina A (µg) 15 Vitamina K (µg) 0.60

Benefici della mela verde

Le mele verdi offrono una serie di benefici per la salute e il benessere dell’organismo grazie al loro contenuto di nutrienti e antiossidanti.

Ecco allora i principali benefici associati al consumo di mele verdi:

Fonte di vitamine e sali minerali : contengono una buona quantità di vitamina C, vitamina A e piccole quantità di vitamine del gruppo B, come la niacina (vitamina B3) la B6. Tra i sali minerali invece è buona la quota in potassio, magnesio, calcio e fosforo.

: contengono una buona quantità di vitamina C, vitamina A e piccole quantità di vitamine del gruppo B, come la niacina (vitamina B3) la B6. Tra i sali minerali invece è buona la quota in potassio, magnesio, calcio e fosforo. Ricche di fibre : buona è la presenza delle fibre alimentari, in particolare di fibra solubile come la pectina. Le fibre aiutano a regolare la digestione, promuovono un senso di sazietà e possono contribuire a mantenere più stabili i livelli di zucchero nel sangue.

: buona è la presenza delle fibre alimentari, in particolare di fibra solubile come la pectina. Le fibre aiutano a regolare la digestione, promuovono un senso di sazietà e possono contribuire a mantenere più stabili i livelli di zucchero nel sangue. Antiossidanti : tra cui la vitamina C e alcuni composti polifenolici come la quercetina. Gli antiossidanti aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e contribuendo a promuovere la salute generale.

: tra cui la vitamina C e alcuni composti polifenolici come la quercetina. Gli antiossidanti aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e contribuendo a promuovere la salute generale. Idratanti : le mele verdi hanno un elevato contenuto di acqua (84 g su 100 g), il che le rende un ottimo spuntino per mantenere l’idratazione, soprattutto quando fa caldo.

: le mele verdi hanno un elevato contenuto di acqua (84 g su 100 g), il che le rende un ottimo spuntino per mantenere l’idratazione, soprattutto quando fa caldo. Amica del cuore : secondo alcuni studi, il consumo regolare di mele verdi può essere associato a un ridotto rischio di malattie cardiache. Le fibre e gli antiossidanti presenti nelle mele possono contribuire ad abbassare il colesterolo cattivo (LDL) e a migliorare la salute del cuore.

: secondo alcuni studi, il consumo regolare di mele verdi può essere associato a un ridotto rischio di malattie cardiache. Le fibre e gli antiossidanti presenti nelle mele possono contribuire ad abbassare il colesterolo cattivo (LDL) e a migliorare la salute del cuore. Controllo del peso : sempre grazie alle fibre e alla loro capacità di donare un senso di sazietà, possono essere un valido alleato nella gestione del peso e nell’evitare spuntini poco salutari.

: sempre grazie alle fibre e alla loro capacità di donare un senso di sazietà, possono essere un valido alleato nella gestione del peso e nell’evitare spuntini poco salutari. Favorisce la digestione : anche in questo caso sono le fibre presenti nelle mele verdi che promuovono anche la digestione e possono aiutare a prevenire problemi come la stitichezza.

: anche in questo caso sono le fibre presenti nelle mele verdi che promuovono anche la digestione e possono aiutare a prevenire problemi come la stitichezza. Snack salutare : le mele verdi possono essere una sana e valida opzione rispetto a spuntini ad alto contenuto calorico o poco salutari. Sono comode da portarsi dietro e lavate accuratamente (meglio se biologiche) le puoi mangiare con la buccia poiché è abbastanza sottile.

: le mele verdi possono essere una sana e valida opzione rispetto a spuntini ad alto contenuto calorico o poco salutari. Sono comode da portarsi dietro e lavate accuratamente (meglio se biologiche) le puoi mangiare con la buccia poiché è abbastanza sottile. Alleata contro il diabete: uno studio del 2021 ha scoperto che le persone che includevano le mele verdi nella loro dieta presentavano un rischio inferiore del 36% di sviluppare il diabete di tipo 2 entro 5 anni rispetto a coloro che non consumavano frutta. Anche secondo il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), chi consuma più fibre ha meno probabilità di ammalarsi di diabete.

Mela verde e dieta: quante se ne possono mangiare?

Come tutte le mele, anche la verde contiene fibre, in particolare la pectina, una sostanza poco digeribile che si trova specialmente nella buccia.

La pectina ha la capacità di formare nell’intestino una specie di strato viscoso che si combina con l’acqua, aumentando la propria massa. Questa caratteristica presenta diversi vantaggi tra cui un aumento del senso di sazietà e la stimolazione dei succhi digestivi per ridurre l’appetito e il desiderio di mangiare.

Tuttavia, se il detto “ una mela al giorno toglie il medico di torno” è certamente veritiero, è importante non esagerare nelle quantità.

Nell’ambito di una dieta equilibrata, gli esperti consigliano di consumare due o tre porzioni di frutta ogni giorno. Considerando che una porzione di frutta sono circa 150 g, è bene consumare non più di due 2 mele medie al giorno, da alternare con altri frutti per una dieta sempre varia.

La mela verde poi è perfetta come spuntino tra i pasti, oppure come dessert leggero e rinfrescante a fine pasto.

Inoltre, è perfetta come ingrediente per ricette salate, nelle insalate e per accompagnare carni un po’ più grasse.

Ma quando è meglio mangiare le mele verdi? Sicuramente a digiuno, ad esempio la mattina a colazione, poiché favorisce la ripresa del metabolismo. Oppure nel pomeriggio, come spuntino spezza-fame.

Usi in cucina

La mela verde è un alimento prezioso e molto versatile in cucina per piatti originali e appetitosi, grazie al suo sapore rinfrescante. A parte mangiarla come spuntino, tagliata a fette sottili o a cubetti e aggiunta a un’insalata verde, conferisce un tocco di acidità e freschezza al piatto. È perfetta insieme alla lattuga, noci, formaggio fresco e un condimento leggero, per servire un’insalata croccante e saporita.

Puoi prepararci ottimi succhi freschi o frullati. Basta sbucciare, tagliare e frullare le mele con altri ingredienti come spinaci, cetrioli e lime per un drink dissetante e sano.

La puoi anche cuocere per preparare una salsa agrodolce che accompagni carni arrosto, pollame o pesce. Negli Stati Uniti la salsa di mele verdi è una scelta classica per accompagnare il tacchino nel giorno del Ringraziamento.

Puoi utilizzare la mela verde anche per preparare marmellate e conserve, poiché grazie alla sua acidità, contribuisce a creare un equilibrio di sapore nelle confetture.

Essiccata poi, è un ottimo snack alla frutta, oppure la puoi trasformare in un ingrediente per ripieni quando cucini il pollo o la carne di maiale, per aggiungere sapore e umidità al piatto.

Controindicazioni

Le mele verdi sono generalmente considerate sicure e benefiche per la salute, ma ci sono alcune controindicazioni e aspetti da tenere in considerazione.

Ad esempio, è bene fare attenzione a possibili allergie o a intolleranze alimentari come quella al fruttosio. Si tratta di uno zucchero naturale presente nella frutta e quindi anche nelle mele verdi. Ciò può causare sintomi gastrointestinali come diarrea, crampi e gonfiore.

In linea generale però la mela verde è un alimento sicuro e sono abbastanza rari i casi in cui comporti problemi di salute.

Sempre in casi rari, possono verificarsi delle interazioni farmacologiche per la presenza della quercetina, così come un consumo eccessivo può portare a problemi gastrointestinali.

