Noci: lo spuntino che migliora il metabolismo e protegge il cuore

Le noci sono una frutta a guscio tipicamente autunno-invernale e rappresentano un alimento davvero importante per la nostra salute. Merito dei loro acidi grassi omega 3, fondamentali per l’organismo umano, l’alta quantità di fibre alimentari e la presenza di proteine, carboidrati e sali minerali come calcio, ferro, fosforo e potassio. Tra le vitamine, le più importanti sono sicuramente la tiamina (o vitamina B1), utile per le azioni benefiche a livello dell’intestino e del sistema nervoso poiché aiuta la digestione ed è fondamentale per la salute del cervello, e la vitamina E, potente antiossidante.

Utilizzate in cucina tal quali per un energizzante spuntino o come ingrediente per torte, pesti e insalate, anche le loro foglie sono considerate un ingrediente aromatico degno di nota, specialmente per la stagionatura di alcune tipologie di formaggi.

Proprietà e benefici

Migliorano il metabolismo. Lo dimostra uno studio sul Journal of Nutrition condotto presso la Oregon State University, negli Stati Uniti. Il team di ricercatori ha alimentato un gruppo di topi con l’equivalente della dieta cheeseburger-patatine-bibita zuccherata , che viene consumato da milioni di persone al mondo e sta contribuendo alla crescente epidemia di obesità. Ad alcuni di questi topi sono state somministrate anche una porzione e mezzo al giorno di noci. Al termine dello studio, quelli che avevano mangiato anche noci non avevano perso peso, ma mostravano molto meno grasso nel fegato , rispetto a quelli che venivano alimentati solo con una dieta ad alta percentuale di grassi. Inoltre, avevano punteggi migliori su indicatori chiave della salute metabolica, tra cui migliore tolleranza al glucosio (che misura quanto efficientemente il corpo utilizzi lo zucchero), livelli molto maggiori di grassi buoni (HDL) nel sangue e livelli generalmente inferiori di lipoproteine ‘cattive’ (LDL). Questo perché le noci – spiegano gli esperti – oltre che ricche di fibre, proteine e potassio, sono una buona fonte di acido alfa-linolenico (ALA) , un acido grasso omega 3 importante per lo sviluppo normale.

Quante noci al giorno si possono mangiare

La noce induce un senso di sazietà perché è ricca di fibre e dunque può essere un toccasana per chi deve dimagrire o per chi già è in regime dietetico sano ed equilibrato. Tuttavia, è bene non esagerare con le quantità: si tratta di un alimento abbastanza calorico che conta circa 600 in 100 grammi. Bastano 3 noci al giorno, da gustare anche con le insalate o a colazione con lo yogurt, per coprire il nostro fabbisogno quotidiano di nutrienti essenziali per la salute.

Controindicazioni e allergie

Le noci, se consumate in piccole quantità, non hanno particolari controindicazioni, ma l’allergia a questi alimenti non è rara. Un studio pubblicato su JAMA Pediatrics, però, mostra un metodo per impedire ai bambini di sviluppare un’intolleranza: gli autori affermano che le donne possono diminuire il rischio di avere un figlio con allergie mangiando noccioline in gravidanza, e la riduzione è maggiore tra i bambini le cui mamme hanno consumato noci 5 o più volte al mese.