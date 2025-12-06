Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Negli ultimi mesi spopola sul web e sui social l’insalata di carote crude come rimedio miracoloso per riequilibrare gli ormoni, depurare l’organismo e favorire la perdita di peso. Sulla base di queste considerazioni molte persone hanno iniziato a inserire questa ricetta all’interno della propria alimentazione, sperando di ottenere risultati rapidi sul proprio stato di salute. Ma da quali basi derivano queste affermazioni? All’interno di questo articolo analizzeremo i benefici e le eventuali proprietà che una porzione di carote crude può avere sul benessere ormonale e sul dimagrimento, cercando di capire una volta per tutte se si tratta solo di un trend o se ci sono reali evidenze scientifiche.

Carote e valori nutrizionali

La carota (o Daucus carota) è uno dei tipici ortaggi presenti all’interno della nostra dieta, che si contraddistingue per il suo tipico colore arancione. In realtà le carote esistono anche di altri colori, come le carote bianche o quelle viola. Questi prodotti vegetali sono composti per lo più da acqua e hanno pochissimi zuccheri semplici e grassi. La maggior parte della loro costituzione è rappresentata da fibre alimentari, minerali e vitamine. Questa combinazione permette di offrire un alimento denso di nutrienti, ma allo stesso tempo leggero e ipocalorico, facilmente inseribile nella maggior parte delle diete e dei protocolli alimentari.

Di seguito riportiamo alcune tabelle nutrizionali con le varie informazioni riguardanti la carota cruda:

Descrizione Nutriente Per 100 g ACQUA E MACRONUTRIENTI Acqua (g) 90.0 Energia (kcal) 41 Energia (kJ) 171 Proteine (g) 1.1 Lipidi (g) 0.2 Colesterolo (mg) 0 Carboidrati disponibili (g) 7.6 Amido (g) 0 Zuccheri solubili (g) 7.6 Alcool (g) 0 FIBRA Fibra totale (g) 3.1 Fibra solubile (g) 0.41 Fibra insolubile (g) 2.7

MINERALI Per 100 g Sodio (mg) 95 Potassio (mg) 220 Calcio (mg) 44 Magnesio (mg) 11 Fosforo (mg) 37 Ferro (mg) 0.7 Rame (mg) 0.19 Zinco (mg) 2.92 Selenio (μg) 1

VITAMINE Per 100 g Tiamina (Vitamina B1) (mg) 0.04 Riboflavina (Vitamina B2) (mg) 0.04 Niacina (Vitamina B3) (mg) 0.70 Vitamina C (mg) 4 Vitamina A (Retinolo eq.) (μg) 1148 Carotene α (μg) 3780 Carotene β (μg) 4970 Criptoxantina (μg) 42.4

Proprietà e benefici delle carote

Essendo alimenti ricchi di acqua e fibre, le carote crude sono ideali per favorire il senso di sazietà e ridurre al minimo l’in-take di calorie. Infatti, sgranocchiare delle carote permette di regolare la produzione di importanti ormoni, come la grelina e la leptina, che permettono di supportare il senso di sazietà e combattere sovrappeso e obesità. Inoltre, il basso contenuto di carboidrati semplici e l’elevato numero di fibre, rendono questo alimento ideale per diete a basso indice glicemico, che influenzano al minimo i livelli di glicemia e di insulinemia. Proprio gli squilibri di quest’ultimo ormone possono generare aumento di peso e deposizioni di massa grassa nella zona addominale.

In sintesi, le carote:

Aumentano il senso di sazietà post pranzo;

Riducono l’assunzione di calorie;

Tengono sotto controllo importanti ormoni della fame;

Regolano glicemia e insulinemia;

Aiutano a supportare il benessere della microflora batterica intestinale;

Cosa c’è di vero dietro il trend dell’insalata di carote

L’insalata di carote crude, condita solo con aceto e poco olio, viene consigliata da influencer e altri personaggi famosi come un metodo efficace per “riequilibrare gli ormoni”, riducendo in particolar modo gli eccessi di estrogeni e favorendo di gestione e depurazione dell’organismo. Alla base di queste teorie c’è il fatto che le carote ricche in fibre favorirebbero l’eliminazione di ormoni e metaboliti in eccesso, coadiuvandolo l’eliminazione di tossine a livello intestinale.

Tuttavia, queste affermazioni sono prive di evidenze scientifiche. Infatti, non esistono studi clinici solidi condotti su esseri umani che confermino che mangiare insalate di carote possa favorire il riequilibrio degli ormoni nell’organismo.

C’è, però, da dire che inserire regolarmente piatti di verdura e ortaggi crudi all’interno del proprio regime alimentare può favorire il senso di sazietà, la riduzione delle calorie ingerite con il cibo e quindi portare alla riduzione del peso. Questo non va utilizzato come espediente per trasformare una semplice insalata di carote in un piatto miracoloso e capace di avere effetti non dimostrabili sulla salute umana.

Inoltre, mangiare grandi quantità di carote può portare un eccesso di betacarotene, che in alcuni casi può provocare carotenoisi: fenomeno caratterizzato dalla colorazione giallastra della pelle.

