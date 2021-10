Mela: un aiuto dalla natura per il benessere di cuore e intestino

Una mela al giorno forse non toglierà il medico di torno, ma di certo – se inserita nel contesto di una alimentazione sana ed equilibrata – così come tutta la frutta e la verdura in generale può contribuire a mantenersi in buona salute.

Il merito è della discreta concentrazione di fibre solubili, in particolare pectina, sostanza con azione prebiotica sull’intestino e grande alleata dell’apparato cardiovascolare.

Proprietà nutrizionali

La mela possiede un contenuto energetico moderato: un frutto di circa 250 g fornisce circa 126 calorie, rappresentate principalmente da glucidi, proteine e grassi. Naturalmente priva di colesterolo, è invece ricca di vitamina C – utile per il nostro sistema immunitario e la salute della pelle – e di potassio, un minerale davvero importante per l’organismo umano poiché coinvolto in diversi fenomeni: contrazione muscolare, inclusa quella del muscolo cardiaco; regolazione dell’equilibrio dei fluidi e dei minerali all’interno e all’esterno delle cellule; mantenimento della pressione arteriosa grazie al suo effetto di antagonista nei confronti del sodio.

Benefici per la salute

Il segreto delle straordinarie proprietà nutrizionali e salutistiche delle mele è racchiusa – come accennato – nella presenza di pectina, che:

Contribuisce a regolarizzare la funzionalità intestinale e regala una piacevole e appagante sensazione di sazietà . Non a caso, la mela è un validissimo spuntino spezzafame, da consumare in mattinata o a metà pomeriggio come merenda.

Come la maggior parte degli alimenti che contengono carboidrati, la porzione media e la frequenza di consumo della mela devono essere adattate a un eventuale diabete mellito di tipo 2.

Con o senza buccia? Cruda o cotta?

La mela ha un buon potere diuretico ed è indicata nei disordini del tratto gastrointestinale, come la stitichezza. A questo proposito, è importante segnalare che il luogo comune che la mela cruda sia antidiarroica mentre quella cotta abbia un effetto lassativo è un falso mito. In realtà – come si legge nel libro “Il ruolo nutrizionale e terapeutico degli alimenti” scritto dal dott. Fausto Aufiero (Vis Sanatrix Naturae) – se mangiata insieme alla buccia, la mela cruda facilita il transito intestinale grazie all’effetto “massa” da parte della fibra, alla sua acidità e alla cellulosa contenuta nella buccia. Al contrario, la mela cotta a secco in forno, e dunque disidratata, svolge un’azione di freno della peristalsi intestinale.

Ma i benefici di mangiare la mela con la buccia non finiscono qua. Proprio nell’involucro esterno del frutto si concentra un’enorme quantità di molecole bioattive come polifenoli: ad esempio, le mele a buccia rossa contengono antocianine, mentre la molecola più ubiquitaria è la quercetina.

Varietà di mele

La mela è uno dei frutti più biodiversi del pianeta: difficile fare una stima delle varietà, anche se alcuni studiosi si azzardano a dire che in tutto il mondo ne esistono almeno 7000. Conti a parte, già solo in Italia ce ne sono tantissime: le cultivar autoctone e selvatiche cambiano di regione in regione, ognuna con un corredo di sapori e aromi unici. Ecco quelle più conosciute:

Gala . Probabilmente rappresenta la mela rossa per definizione. Dalla buccia brillante, ha un sapore dolce con polpa soda, croccante, succosa e aromatica.

. Probabilmente rappresenta la mela rossa per definizione. Dalla buccia brillante, ha un sapore dolce con polpa soda, croccante, succosa e aromatica. Red Delicious . Di color rosso fuoco, ha una forma leggermente allungata e perfetta.

. Di color rosso fuoco, ha una forma leggermente allungata e perfetta. Gaia . Anch’essa dolcissima, presenta solo delle striature rosse.

. Anch’essa dolcissima, presenta solo delle striature rosse. Fuji . Ha un sapore molto gradevole al palato, seppur non presenti una colorazione omogenea

. Ha un sapore molto gradevole al palato, seppur non presenti una colorazione omogenea Red Love . Questa varietà viene coltivata in Italia da pochissimo. Non solo ha una buccia rossa perfetta, ma anche polpa di colorazione rubino che la rende molto particolare alla vista.

. Questa varietà viene coltivata in Italia da pochissimo. Non solo ha una buccia rossa perfetta, ma anche polpa di colorazione rubino che la rende molto particolare alla vista. Golden Delicious . È la mela gialla per eccellenza, con buccia giallognola ed evidenti rugginosità. Racchiude una polpa leggermente acidula e aromatica.

. È la mela gialla per eccellenza, con buccia giallognola ed evidenti rugginosità. Racchiude una polpa leggermente acidula e aromatica. Golden Orange . Ha invece una buccia perfettamente gialla.

. Ha invece una buccia perfettamente gialla. Renoir . Questa mela gialla dal sapore un po’ acidulo presenta una buccia ricca di ruggine.

. Questa mela gialla dal sapore un po’ acidulo presenta una buccia ricca di ruggine. Granny Smith. Rappresenta la mela verde per definizione e in Italia si sviluppa senza problemi e regala raccolti abbondanti. Le mele Granny Smith sono tra le più riconoscibili, grazie alle dimensioni notevoli, polpa croccante con sapore acidulo e una buccia perfettamente verde.

Usi in cucina e ricette

Non solo come ingrediente d’elezione per deliziose e profumate torte e crostate oppure per muffin e strudel. Le mele, con i loro aromi e colori così diversi, si prestano alle più svariate preparazioni. Le mele rosse Gaia, per esempio, sono ideali per la cucina salata, specie per preparare insalate. Quelle gialle, aromatiche, dolci e ricche di sapore, sono l’ideale per realizzare dolci e marmellate, ma anche per buonissime polpe di frutta da offrire ai bambini.

Con le mele è possibile preparare anche un liquore, ideale per concludere i pasti con gusto e da gustare con un buonissimo strudel fatto in casa.