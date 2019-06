Magnesio per pressione e glicemia: a cosa serve e dove si trova

editato in: da

Un’arma segreta, del tutto naturale, per tenere sotto controllo la pressione, la glicemia, ma anche per combattere i dolori del ciclo mestruale?

È il magnesio, un preziosissimo minerale che aiuta il nostro corpo in molte funzioni fondamentali. Si tratta di uno degli elementi più presenti e aiuta l’organismo in moltissimi processi: dalla sintesi delle proteine, al funzionamento di muscoli e cuore fino agli impulsi nervosi. Il magnesio è un tuttofare del nostro benessere, ma i suoi benefici più noti sono collegati agli effetti che ha sulla pressione sanguigna e sulla glicemia.

Uno studio pubblicato – sull’European Journal of Clinical Nutrition – ha confermato gli effetti positivi che il magnesio è in grado di portare nei casi di ipertensione. L’azione rilassante, di integratori a base di questo minerale, era nota da tempo, ma ora l’idea del magnesio come arma contro le impennate della pressione arteriosa è confermata anche dall’evidenza scientifica.

Ma il magnesio ha anche un ruolo importante nella gestione della glicemia: aiuta il nostro corpo a tenerla sotto controllo, ed è un alleato prezioso in caso di diabete. Per questo è importante mantenere nel nostro corpo il livello giusto di questo minerale, aiutandoci anche con una alimentazione adeguata.

Quali sono i cibi più ricchi di questo importante alleato della nostra salute? In generale si può dire che in tutti i cibi ricchi di fibre, il magnesio è presente in buona quantità. In particolare, ne sono ricchi: legumi, vegetali a foglia verde (spinaci, bieta ecc), cereali integrali, semi oleosi e nelle banane. Tutti questi sono quindi alimenti da portare con regolarità sulle tavole di chi soffre di ipertensione o diabete o di chi vuole tenere a bada il rischio di soffrirne.

Il magnesio, alleato della salute, è poi particolarmente amico delle donne. È, infatti, provato che questo minerale multitasking – tra le sue tante virtù – aiuta anche a combattere – per chi ne soffre – i dolori correlati al ciclo mestruale. Una dieta ricca degli alimenti che abbiamo elencato o integratori a base di magnesio, sicuramente miglioreranno la vita di chi soffre dei crampi in quel “periodo del mese”.