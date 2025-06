Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Donna che assume integratori di magnesio e potassio al mare

Con l’arrivo il caldo e dei cambi di stagione, soprattutto tra primavera ed estate, molte persone iniziano a soffrire a causa di cali di energia, affaticamenti e crampi muscolari, nonché debolezza e giramenti di testa. Tutti i sintomi che sono riconducibili ad uno squilibrio a livello elettrolitico. Infatti, con le alte temperature il corpo tende a sudare di più come meccanismo di contro regolazione, ma così facendo disperde una grande quantità di sali minerali, indispensabili per le diverse funzioni dell’organismo umano. Magnesio e potassio sono tra gli elementi più importanti in questo quadro di benessere estivo e, infatti, sono presenti in tantissimi integratori specifici e utili per ripristinare l’equilibrio idrosalino. Nell’articolo cercheremo di capire come scegliere il miglior integratore a base di magnesio e potassio, valutando anche tra alcuni di quelli presenti in commercio.

Integratori di magnesio e potassio: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Acquistare un integratore di magnesio e potassio può sembrare una delle cose più semplici da fare, ma in realtà non è così! Scegliere un buon integratore di sali minerali prevede di prendere in considerazione alcuni fattori fondamentali, come la forma chimica dei sali, la biodisponibilità e la combinazione con altri nutrienti essenziali.

Magnesio

Il magnesio è disponibile sotto forma di sali organici o inorganici, che presentano una diversa capacità di essere assorbiti a livello intestinale. I sali che non vengono quasi del tutto assorbiti esplicheranno una funzione prevalentemente a livello dell’intestino e verranno utilizzati in caso di stipsi o altri problemi legati all’alvo, mentre quelli capaci di penetrare bene all’interno dei tessuti verranno scelti per combatte l’affaticamento fisico o mentale. Di seguito sono riportati tre esempi di sali del magnesio con un diverso grado di biodisponibilità (assorbimento intestinale) e quindi di effetti sul corpo umano:

Magnesio ossido: sale del magnesio molto economico e con una bassissima biodisponibilità, tale da renderlo utile per problemi di stipsi o come antiacido.

sale del magnesio molto economico e con una bassissima biodisponibilità, tale da renderlo utile per problemi di stipsi o come antiacido. Magnesio pidolato: si tratta di un sale del magnesio con una buona biodisponibilità e un ottimo profilo di assorbimento da parte delle cellule. Per questo motivo, lo si ritrova all’interno di integratori sviluppati per combattere l’affaticamento psichico e mentale.

si tratta di un sale del magnesio con una buona biodisponibilità e un ottimo profilo di assorbimento da parte delle cellule. Per questo motivo, lo si ritrova all’interno di integratori sviluppati per combattere l’affaticamento psichico e mentale. Magnesio citrato: uno dei sali più comuni del magnesio, utile sia per un’azione efficace sull’apparato gastrointestinale, sia per esplicare effetti benefici nei confronti della stanchezza e della contrazione muscolare.

Potassio

Il potassio è uno degli elementi più importanti per quanto riguarda la contrazione dei muscoli del corpo umano e per questo lo si ritrova in due forme principali:

Potassio citrato: sale con azioni alcalinizzante, indicato soprattutto in caso di tendenze all’ acidificazione.

sale con azioni alcalinizzante, indicato soprattutto in caso di tendenze all’ acidificazione. Potassio cloruro: è un sale con un rapido profilo di assorbimento, ma meno delicato nei confronti del corpo umano.

Spesso, gli integratori contengono non solo magnesio e potassio, ma anche vitamine del gruppo B, acido ascorbico, zinco o coenzima Q10. Questi mix di minerali e vitamine permettono di potenziare l’effetto energizzante e antiossidante degli integratori, avendo un’azione più completa sull’intero organismo.

I migliori integratori a base di magnesio e potassio:

Di seguito cinque integratori di magnesio e potassio disponibili su Amazon, selezionati in base ai loro ingredienti e alle funzioni:

Equilibra Magnesio e Potassio Potenziato

Integratore in bustine solubili con magnesio (citrato, pidolato e glicerofosfato) e potassio (citrato e bicarbonato), arricchito con vitamina C e zinco per energie immediate. Ideale per reintegrare sali minerali persi con sudore o stress, con ottima solubilità e un favoloso gusto agli agrumi.

Offerta Equilibra Magnesio e Potassio Potenziato Integratore di sali al gusto arancia

Swisse Magnesio e Potassio

Contiene citrato di magnesio e potassio con vitamine B6 e C, edulcorato con sucralosio. Formulazione senza lattosio e adatta ai vegetariani, mirata a ridurre stanchezza e affaticamento fisico e mentale, sostenere il metabolismo energetico, la funzione muscolare, la pressione sanguigna e il sistema nervoso

Offerta Swisse Magnesio e Potassio Con vitamina B6 e C

Massigen Magnesio e Potassio Zero Zuccheri

Si tratta di una versione senza zuccheri aggiunti, con magnesio citrato e potassio citrato, arricchita con vitamine A, C, E. Il prodotto è ideale per reintegrare elettroliti senza apporto calorico, molto apprezzato per l’efficacia immediata e il supporto contro crampi e cali di pressione estivi.

Supradyn Magnesio e Potassio

Formato da 14 + 14 bustine, combinazione di magnesio, potassio e vitamine del gruppo B che supportano energia fisica, mentale, funzione muscolare e nervosa. Ottimo come coadiuvante per spossatezza e affaticamento cronico.

Polase Plus 36 bustine

Un grande classico della categoria, con formule bilanciate di magnesio citrato e potassio citrato. Indicata per il recupero salino in estate o durante sforzi fisici, grazie alla formulazione semplice e al gusto arancia facilmente digeribile. Non contiene zuccheri e per questo è utile anche in caso di diabete e diete chetogeniche.

Quando e come assumerli

Le formulazioni a base di sali minerali vengono scelte per evitare cali d’energia e performance durante la stagione calda, ridurre al minimo affaticamenti e crampi muscolari e migliorare il benessere psichico e mentale. Gli integratori di magnesio e potassio sono consigliati:

In estate, per combattere la perdita di liquidi.

Durante l’attività fisica.

In caso di dieta sbilanciata.

Nei cambi di stagione, quando il corpo risente dello sbalzo di temperatura.

Per una corretta assunzione degli integratori a base di magnesio e potassio si segue una posologia di una bustina al giorno da sciogliere in acqua e da consumare lontano dai pasti principali. In caso di particolare stress, sudorazioni intense o caldo eccessivo si può optare anche per l’assunzione di due bustine al giorno, da inserire all’interno dell’alimentazione sana ed equilibrata e in pieno accordo con il proprio medico.

In alcuni casi, è anche possibile sciogliere una bustina di sali a base di magnesio e potassio all’interno di una bottiglia o di una borraccia da due litri e sorseggiarla durante l’intero arco della giornata punto in questo modo si rimarrà idratati e si permetterà una supplementazione di sali minerali continua nel tempo.

