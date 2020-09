Brad Pitt e Jennifer Aniston riuniti sullo schermo: siparietto imbarazzante

editato in: da

Brad Pitt e Jennifer Aniston, show scottante sullo schermo

Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono riuniti sullo schermo per la prima volta da decenni. I due ex hanno partecipato a una table read virtuale, trasmessa su Facebook Live e Tik-Tok, per beneficenza. La reunion è stata a dir poco esilarante perché Jennifer e Brad si sono resi protagonisti di un siparietto bollente.

Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno letto il copione di Fuori di testa, un film del 1982, diretto da Amy Heckerling. L’attore interpretava il ruolo di Brad Hamilton, mentre la sua ex moglie quello di Linda Barrett, reginetta sexy del liceo. I due hanno condiviso lo schermo mentre recitavano la scena successiva all’arrivo di Brad a una festa in piscina organizzata da sua sorella minore Stacy, interpretata da Julia Roberts.

Jennifer indossava un bikini rosso sopra a un top bianco, mentre Brad una maglia verde e un cappello da pirata, divisa che il suo personaggio portava nel fast-food in cui lavorava. L’ex coppia si è trovata a recitare uno dei momenti più osé del film, quando Linda si imbatte in Brad che la sta sognando ad occhi aperti in topless in bagno, mentre lei si trova in piscina. A quel punto Linda dice: “Ciao Brad, sai quanto ho sempre pensato che fossi carino. Penso che tu sia così sexy. Verrai da me?”.La voce narrante, interpretata da Morgan Freeman, descrive la scena successiva: lei lo attira a sé, si slaccia il costume ma poco prima di fare l’amore, Brad viene destato dal suo sogno ad occhi aperti.

Pitt non riesce a resistere, guarda in basso e trattiene a stendo le risate, trascinando l’intero cast. La star è visibilmente in imbarazzo, non riesce a tenere lo sguardo sulla telecamera ed è rosso in viso. Questo è l’effetto che ancora gli fa Jennifer Aniston, nonostante la nuova fidanzata, la modella Nicole Poturalski. Brad e Jennifer si sono sposati nel 2000 e hanno divorziato nel 2005, dopo che lui si innamorò di Angelina Jolie. Quando Pitt e la Jolie si lasciarono, in molti sperarono in un ritorno di fiamma con la Aniston, ma non è stato così.