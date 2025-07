Jim Curtis, chi è il nuovo fidanzato di Jennifer Aniston

IPA Chi è il nuovo fidanzato di Jennifer Aniston

Un nuovo amore per Jennifer Aniston: l’indimenticabile protagonista di Friends sembra aver trovato la serenità accanto a Jim Curtis, un popolare coach motivazionale e ipnotizzatore. Ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è Jim Curtis, il nuovo fidanzato di Jennifer Aniston

Ufficialmente single da ben 7 anni, Jennifer Aniston avrebbe da poco iniziato una nuova frequentazione: la popolare attrice americana è stata infatti avvistata a Minorca mentre passeggiava mano nella mano insieme ad un uomo misterioso. Il fortunato in questione si chiama Jim Curtis, ed è un guru del benessere molto popolare sui social: il 49enne si definisce coach trasformazionale e ipnoterapeuta, e vanta su Instagram oltre 560.000 follower. La sua pagina social è piena di citazioni ispirazionali e pratiche di manifesting per aiutare le persone a “liberarsi dal passato e dai propri schemi” e a trovare l’amore. Curiosamente, Jennifer Aniston lo segue da quasi due anni.

La vita sentimentale di Curtis è stata abbastanza turbolenta: nella sua autobiografia The Stimulati Experience, l’uomo ha rivelato di essersi lasciato alle spalle diverse relazioni fallite, e di aver frequentato “una ragazza diversa al trimestre” durante un periodo particolarmente delicato. Il coach ha anche un figlio, Aidan, che vive con la sua ex moglie Rachel Napolitano nello stato di New York: i due si sposarono nel 2003 e divorziarono poco dopo la nascita del bambino. Tra le sue ex celebri, invece, figurerebbe anche l’attrice Lucy Liu.

La relazione tra Jennifer Aniston e Jim Curtis

Non si tratta del primo avvistamento di coppia per Jennifer e il suo presunto compagno: lo scorso mese i due si sono mostrati in atteggiamenti intimi in un ristorante di Big Sur, in California. C’è di più: sui social Curtis segue le migliori amiche di Aniston, tra cui Courteney Cox, Jason Bateman e sua moglie Amanda Anka (con i quali si trovano attualmente in vacanza). Secondo il magazine PageSix, a presentare i due sarebbero stati proprio dei conoscenti in comune: “Jen ha un gruppo molto ristretto di amici fidati e estremamente protettivi. Vive in una sorta di bolla, e Jim frequenta quel gruppo già da un po’” ha rivelato l’insider.

Già ad aprile, ad esempio, Curtis aveva lasciato un’emoji a forma di cuore sotto un video Instagram in cui l’attrice si allenava. Lo scorso mese, invece, Aniston aveva pubblicato una foto in cui appariva Jim – sebbene con il volto sfocato – insieme al suo amico Sean Hayes, attore di Will & Grace.

La vita sentimentale di Jennifer

Jennifer Aniston, 56 anni, è stata sposata due volte: con Brad Pitt e Justin Theroux. Con entrambi, l’attrice sembra essere rimasta in buoni rapporti: in alcune interviste ha rivelato di effettuare delle videochiamate su FaceTime con il protagonista di The Leftovers, mentre la situazione con il divo di Troy sarebbe decisamente migliorata dopo il suo divorzio da Angelina Jolie.

La protagonista di Friends non ha figli, e ha confessato pubblicamente le sue difficoltà nel cercare una gravidanza: “Ho cercato di rimanere incinta, ma è stato un percorso difficile per me. Ho fatto ricorso alla fecondazione in vitro, bevevo tè cinese, ho tentato di tutto. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto, ‘Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa’. È che non ci pensi, così eccomi qui oggi. La nave è salpata”, aveva raccontato ad Allure nel 2002. Un messaggio forte ed estremamente onesto, con cui Jen ha sicuramente aiutato molte donne nella sua stessa situazione.