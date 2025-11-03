Jennifer Aniston, prima foto di coppia col fidanzato Jim Curtis

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Jennifer Aniston, dedica e foto di coppia con Jim Curtis

Jennifer Aniston non è mai sembrata così felice. Dopo anni passati sotto i riflettori anche per la sua vita sentimentale, oggi l’attrice sembra aver finalmente ritrovato quella serenità che in molti le auguravano da tempo.

A dimostrarlo è uno scatto che ha fatto impazzire i social: la prima foto di coppia ufficiale con il fidanzato Jim Curtis, condivisa per festeggiare il compleanno di lui.

Jennifer Aniston, la prima foto di coppia con Jim Curtis

Lo scatto è semplice, quasi intimo: un abbraccio in bianco e nero, lei stretta a lui con un sorriso lieve, le mani intrecciate. Jennifer Aniston ha scelto questa immagine per celebrare il compleanno del fidanzato Jim Curtis.

“Buon compleanno amore mio” si legge nella capiton, lasciando che sia la foto, più che le parole, a parlare per lei.

A 56 anni, Jennifer Aniston continua a essere una delle figure più iconiche di Hollywood divisa tra set, progetti di produzione e un successo che attraversa generazioni. Eppure, oltre la carriera, è questa immagine a raccontare la parte più vera del momento che sta vivendo: una felicità che non ha bisogno di clamore, ma che trova spazio anche sui social quando diventa naturale condividerla.

Non sorprende, quindi, che i commenti siano stati invasi di cuori: più che festeggiare il compleanno di Jim, i fan hanno accolto e celebrato una storia d’amore che ora è ufficialmente parte della sua vita pubblica.

La storia d’amore tra Jennifer Aniston e Jim Curtis

La relazione tra Jennifer Aniston e Jim Curtis ha iniziato a far parlare la scorsa estate, quando le prime paparazzate li hanno immortalati insieme tra cene con amici e una vacanza fuori città. Nessuna conferma, nessun post di coppia: solo immagini rubate e un grande riserbo che ha alimentato la curiosità dei fan.

Poi sono arrivati i primi segnali social: una foto di lui di spalle mentre guarda un tramonto, comparsa in un carosello Instagram della Aniston, qualche like sotto i post dell’attrice, ma ancora nessuna ufficialità. Tutto lasciava intuire, nulla veniva dichiarato.

Prima di Jim, il nome di Jennifer era stato accostato a possibili flirt – come quello con Pedro Pascal, dopo una cena a Los Angeles – poi tutti smentiti.

Aniston aveva già vissuto due storie molto esposte mediaticamente, quelle con Brad Pitt e Justin Theroux. E negli ultimi anni ha più volte affrontato anche il tema della maternità, spiegando di aver fatto pace con l’idea di non avere figli e chiarendo che l’adozione non è mai stata una strada che ha sentito sua.

Una scelta personale che i media avevano trasformato in dibattito pubblico per anni. Forse anche per questo, la storia con Curtis è stata gestita in modo diverso: discreta, protetta, costruita lontano dalle dinamiche hollywoodiane.

Curtis ha 49 anni ed è molto seguito sui social, dove si presenta come coach trasformazionale e ipnoterapeuta. I suoi contenuti ruotano attorno al benessere mentale, alla crescita personale e alla connessione mente-corpo. Non un attore, non un volto hollywoodiano: un profilo distante dall’industria dello spettacolo, ma oggi legato, anche pubblicamente, alla nuova serenità di Jennifer.

